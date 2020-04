A futballistafeleségek is adhatnak pár keresztlabdát

A Manchester United edzője, Ole Gunnar Solskjaer a futball leállása mellett is megőrizte jó kedélyét. A klub honlapjának nyilatkozva arról is beszélt, hogy játékosainak feleségei és barátnői is segíthetnek abban, hogy hatékonyabb legyen a támadójátékuk.

A Premier League-et április 30-ig felfüggesztették, a legtöbb klubnál a közös edzéseket is beszüntették a koronavírus-járvány miatt. A manchesteri futballisták már két hete otthon készülnek. Solskjaer elmondta, mindenki személyre szabott edzésprogramot és étkezési tervet kapott, és úgy véli, hogy ez a helyzet remek alkalom arra, hogy a játékosok speciális képességeiket is fejlesszék.

„Én a kertben vagyok a gyerekekkel, a támadásbefejezéseken dolgozom, és a csatároknak is ezeken a mozgásokon kellene dolgozniuk. A legtöbb játékosnak jó sporteszközei vannak és príma kertje, remélhetőleg a feleségeik és barátnőik képesek párat passzolni vagy keresztlabdát adni" – mondta az edző.

A United is arra készül, hogy befejezhetik majd a szezont, Solskjaer is a következő meccseket tervezi. Napi kapcsolatban van segítőivel és játékosaival, WhatsApp-csoportokban kommunikálnak, néha pedig telefonoznak is. Amikor nem futballal foglalkozik, Solskjaer a gyerekeivel tanul, vagy sorozatokat néz a Netflixen.

A csapatnak jó hír, hogy Marcus Rashford hátsérülése után újra edzésbe tudott állni, és Paul Pogba állapota is javult.