Csányi Sándor az MLSZ egyetlen elnökjelöltje

Nálunk ez a modell. Két sokkal kisebb ország előzött meg az Eb-selejtezőn, mindkettő olyan, ahol még a körülmények sem jobbak. Saját célkitűzésétől is elmaradt a csapat, amely 3 év alatt 33 helyet esett a világranglistán.

Tíz éve deklarálta a miniszterelnök, hogy stratégiai ágazattá kell nyilvánítani a sportot. Ennyi idő alatt 1000 milliárd forint is juthat a sportra, de csak négy sportág teljesít elfogadhatóan. Márciusban szebb lehet a kép, mert a futball és a kézilabda segíthet rajta.

A koronavírus-járvány miatt nem lehet személyes jelenlét mellett megtartani a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) küldöttgyűlését, ezért a tagok elektronikusan szavaznak arról, hogy a jelenlegi elnök, Csányi Sándor maradhat-e a szövetség elnöke.

A virtuális közgyűlést április 21-én, 10 órától tartják - adta hírül a hazai szövetség hivatalos honlapja.

Csányi egyébként 138 jelölést kapott a tagszervezetektől, ezért az újbóli megbízatása formalitásnak tűnik, nincs is kihívója. Az üzletember 2010 óta vezeti az MLSZ-t, a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnöke is már. Elnökséget is választanak, a lehetséges jelöltek:

Anthony Radev, Török Gábor, Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dankó Béla, Garancsi István, Nyilasi Tibor.

Az MLSZ a szakmai beszámolójáról is szavaznak a jövő héten, a pénzügyi kérdések mellett, felügyelő bizottságot is választanak.

A válogatott szófiai, március 26-i pótselejtezőjét elhalasztották a járvány miatt, így nem tudjuk, hogy a csapat ott lehet-e a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

A selejtezőnek szeptemberi időpontja van, de a FIFA alelnöke, Victor Montagliani azt tartja valószínűnek, hogy a nemzetközi futballélet majd jövőre indul újra.