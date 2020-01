Orbán fel akarta emelni a sportot, de pár terület cserben hagyta

Újra virágzásnak indult a futball az egykor NB I.-ben szereplő Tiszakécskén. A NER kedvenc építőcége pár éve karolta fel a futballt a városban, azóta a környékbeliek is csodájára járnak a létesítménynek. De nem mindenki elégedett.

Egy nemrég készült elemzés összeszedte, hogyan próbálják a Premier League klubok zöldebbé tenni működésüket. Ennek kapcsán körbekérdeztünk, hogy mi a helyzet az NB I.-ben. Nemcsak játékban, környezettudatosság szempontjából is van még hová fejlődniük a magyaroknak.

A „különösen indokolt” kérelmekkel magyarázza a tárca, miért kaphatott az előadó-művészeti szervezeteknek elkülönített pénzből fideszes politikus, Mészáros Lőrinc üzlettársa és egy hitközség is.

„Ha azt akarjuk, hogy a jövő nemzedékei érmeket szerezzenek, győztesek legyenek, illetve ismerjék a sikert, és ennek érdekében képesek legyenek összefogni másokkal, a sportot stratégiai ágazatnak kell nyilvánítani”

– mondta Orbán a 2010-es januári találkozón, amikor meglátogatta a Magyar Olimpiai Bizottságot. Fontos gondolata volt még, hogy egy országot látszólag a kormány irányít, de valójában az történik, amire az emberek képesek, és helyesnek gondolnak.

Nem maradt fenn jegyzőkönyv a kibővített elnökségi ülésről, de akiket kérdeztünk, úgy emlékeztek vissza, az volt a politikus üzenete, hogy az eddigi terveket, amiket pénz híján félretettek, most leporolhatják, írhatnak hozzá, mert áprilistól, ha megválasztják kormányfőnek, minden másként lesz. A találkozón elhangzott még a baltával faragunk szputnyikot kifejezés, ezzel érzékeltették: súlyos a pénzhiány, és ez egyenesen a fejlődés gátja, így pedig nem könnyű a lépést tartani az egyre fokozódó versenyben.

A londoni olimpia előtt 2,1 milliárd forintot kapott a MOB. Két és fél év múlva, a 2012-es londoni olimpia sikerei alatt (8 arany, 4 ezüst, 6 bronz) egy kinti fogadásnak az érzetét a következő mondatokkal lehet leírni. „Hálálkodva tehetjük össze a két kezünket az állam bőkezűségét, és a kormányzat nagylelkűségét látva. Ahonnan eddig csak kivontak, most normalizált viszonyok lesznek, nem kell az edzőknek másodállást vállalniuk, hogy eltartsák magukat, hanem a gyerekekkel tudnak foglalkozni.” Mindegyik sportvezető tele volt ötlettel, hogyan kell felvirágoztatni a magyar sportot, ez a felfogás jellemezte az általános hangulatot.

Most már annak is nagyon örülnénk, ha valahogy visszajutnánk a 2012-es eredményességi szintre.

Akkor a tizennyolc megszerzett érmet nyolc sportág hozta, míg Rióban a tizenöt érmet már csak négy sportág. A Magyar Olimpiai Bizottság most már tizennégy éremmel is kiegyezne. Sok esetben kiderült ugyanis egy-egy edzőről, hogy ha megfizetik, attól még nem lesz okosabb, rátermettebb. Felkészült edzők nélkül pedig nem működik a sport, kis műhelyek nélkül nem lesznek olimpiai sikerek.

pedig a MINISZTERELNÖK EREDETI KONCEPCIÓJÁT ÚGY LEHETNE KÖRÜLÍRNI, HOGY Ő ADJA A PÉNZT, A TÖBBIT PEDIG MAJD ÚGYIS MEGOLDJÁK, HISZEN A MAGYAR SPORT EGY JÓL MŰKÖDŐ RENDSZER.

Akkor még lehetett abban hinni, hogy a magyar sport forráshiányos, a tudáshiányt persze igyekezett mindenki eltitkolni, mára viszont már egyre nyilvánvalóbban érzékelhető. Arra persze nem lehetett számítani 2010 elején, hogy a sportban adatforradalom megy végbe, és aki nem analizál jól, azonnal lépéshátrányba kerül.

Átszabták a sportvezetést

2010 táján derült ki, hogy a világbajnok öttusázó, Balogh Gábor fogja elkészíteni a magyar sport problématérképét. Balogh még sportoló korában, a 2002-es Fidesz-vereségkor a két választási forduló között fontos beszédet mondott, kiállt az irányvonal mellett. Orbán ezt nem felejtette el. Sportügyi tanácsadója lett, amin már akkor mosolygott mindenki, mert Orbán ritkán van rászorulva sportban tanácsokra, és elsősorban Schmitt véleményét kérte ki. (Ahogy azóta is.)

Balogh a sportélet állapotfelmérése alatt végigjárta a megyéket, átfogó munkájáról azt állította 2014-ben, hogy elkészült, idézni azonban nem szoktak belőle, könyv vagy füzet formájában sem jelent meg. Balogh aztán 2012 májusban a Magyar Diáksport Szövetség elnöke lett, a miniszterelnök közvetlen környezetéből pedig kezdett kikopni.

A sportot előbb Czene Attila olimpiai bajnok úszó vezette államtitkári rangban – a sikeres londoni olimpia után jött a váltás -, aztán Simicskó István, majd megint egykori sportoló került az élre: Szabó Tünde. A kormányfő megpróbálkozott tehát azzal, hogy a terület elsőszámű felelőse az öltöző illatát, a sport szerkezetét minden részletben jól ismerő vezető legyen, és azzal is, hogy egy politikailag erős ember legyen.

Eleinte úgy látszott, a MOB lesz az erős szervezet, a sport parlamentje, és a sport egycsatornás finanszírozásáról legalább annyit lehetett hallani, mint a rezsicsökkentésről. 2016 végén, a kevésbé sikeres riói olimpia után a Borkai Zsolt vezette MOB-tól elvették a hatalmat, mert a vezetői nem vagy csak keveset kommunikáltak az Emmi-vel, ahonnan a pénzt kapták.

Idővel megjelent a sportban egy új pólus Fürjes Balázs körül. Az elbukott olimpiai pályázat vezetője a kiemelt központi beruházások élén érzékelhető súlyú lett, nem véletlen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál (NOB) a miniszterelnökkel együtt tett látogatást. Miközben a MOB-ot nem a jelenlegi, hanem a tiszteletbeli elnök, Schmitt képviselte.

Megjelent, aztán szitokszó lett a tao

2011 nyarán, amikor kijött a társasági adó sportcélú felhasználásáról szóló törvény, kevesen látták, milyen folyamatok indulhatnak el. Mostanában viszont olykor már azt érezni, hogy a tao szitokszó lett. Kezdetben öt csapatsportágat (futball, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong) érintett, később bekerült a röplabda is a kedvezményezettek közé. Sokáig vita tárgyát képezte, hogy ez egyáltalán közpénz-e.

2019-RE KIDERÜLT, 658 MILLIÁRD FORINT KERÜLT AZ ÁLLAMKASSZA HELYETT A SPORTEGYESÜLETEKHEZ, SZÖVETSÉGEKHEZ.

Útban a sikerrel megvívott férfi kézilabda olimpiai selejtezőről, vagyis még 2012 áprilisában mondta a kézilabda vezérkar egyik prominense, hogy taotól várja a magyar sport a csodát. Hogy a pénz önmagában nem oldja meg a sportág szervezeti felépítését, a képzést, versenyeztetést, ezt most már egyre inkább látjuk.

Csak egy átlagos férfi kosárlabda bajnoki fordulóban gyakran előfordul, hogy a pályán lévő 10 kezdő játékosból nyolc külföldi. A 14 élvonalbeli csapatból kilencnél külföldi az edző. Azért ezt a sportágat hoztuk példaként, mert esélye sincs az olimpiai részvételre, ám a bajnokság így is felvevő piac. 2009-ben még egy vagy két külföldivel kevesebb volt átlagban a csapatok kereteiben.

A férfi kézilabdában Veszprém már meg tudja oldani a BL-meccseit magyar játékos nélkül, és ha Lékai Máté egészséges, akkor is csak egy magyart küld a pályára. 2009-ben még gondot okozott az eurógyengülés, ma már nem, hiszen 600 millió forint érkezik a Szerencsejáték Zrt-től. Ugyanez igaz a Szegedre is.

A tao megnövelte a béreket, túlárazásokról szinte minden sportban élőnek van egy sztorija. A Pénzügyminisztériumban sem nézték jó szemmel a tao-burjánzást, próbáltak is egy első határt a rendszerbe tenni tavaly ilyenkor, de később visszapattantak a kormányról.

Több a profi futballistánk, mint a németeknél

A futball az a terület, amiről tanulmányokat lehetne írni. Orbán a felcsúti akadémia megnyitásakor még olyan vízióban élt, hogy ötven topligás játékos lesz Magyarországon. Pillanatnyilag négy van, közülük Willi Orbán nem volt kapcsolatban még két éve a magyar futball-lal. Ötven topligás játékost 30 év alatt sem tudtunk felmutatni, ezért volt bátor a vállalás. Az ötvenes szám ugyanakkor nem elrugaszkodott a valóságtól, mert a feleakkora lélekszámú horvátoknál körülbelül van ennyi, és az osztrákoknál is össze lehet írni huszonötöt vagy még többet.

Megtippelni sem lehet, hogy a futballba, a klubokhoz mekkora pénz áramlott 10 év alatt, de a Wales elleni Eb-selejtezős vereség után arról írtam, hogy a követelmény és a számonkérés hiányzik a sportágból. Nem sokkal később jött egy kormányrendelet, amelyik akadémiai licencet vezetne be, de ettől még a futball gondja nem lesz megoldva, mert ahhoz meg kellene szüntetni a teljesítmény nélküli milliós béreket mind az edzőknél, mind a fiatal játékosoknál.

A külföldi modelleket látva 2010 táján akadémiákra vágyakoztunk, és ugyan a nevében egyre több intézmény lett, de a benne zajló munka az alulfinanszírozott futball színvonalát sem érte el. 2009-ben volt egy U20-as vb-érmünk, azóta két korosztály jutott ki egyáltalán világbajnokságra éremesély nélkül.

Az is sokat mondó adat, hogy a FIFA legfrissebb jelentéséből kiderült, több profi futballista van nálunk, mint a 85 milliós német piacon. Nálunk 1168, míg Németországban 1066.

Hol van a több mint félmillió igazolt sportoló?

Az állami propaganda egyik fontos eleme volt a sportról, hogy már félmilliónál is több gyerek lett igazolt sportoló. Az adat a jelenkori magyar sport felülmúlhatatlan csodája.

Az öregedő és fogyatkozó társadalom ellenére nagy számban a sport felé tudja terelni a szülőket, és nem utolsósorban a gyerekeket. Mindezt árnyalja, hogy a junior atlétikai bajnokságon már lesújtó a kép. Voltak olyan versenyek, ahol a benevezettnek (távolugrás, gerelyhajítás) már biztosan érem jutott. A 4x100-as váltóra pedig a Haladás és a Vasas nevezte be csapatát a jegyzőkönyv tanúsága szerint. Az atlétika alapsportág, csak ezért hoztuk példaként. Talán egyszer majd kiderül, hogy ezek a leigazolt sportolók, hol bújnak meg.

Arról az állami kommunikációban nem is esik szó, hogy a megnövekedett sportolói létszám mellé mennyivel több jó testnevelő és kvalitásos edző kell, mint korábban, és ez a szám, miként növekedett meg. Megvalósultak ugyanakkor olyan fejlesztések, amelyekre égető szükség volt. Mert voltak olyan állapotú öltözők, ahová jó érzésű szülő nem vitte oda a gyerekét. Impozáns létesítmények (Duna Aréna, Puskás Aréna, Fradi-stadion) épültek, Szabó Tünde konkrét számot is közölt, összesen 2500 létesítményt újítottak fel.

Melyik sportág hogy teljesített?

2012-ben, még kint a londoni olimpián úgy látszott, tizenegy sportág kap kiemelt státuszt. Pár héttel később már tizenhat sportág került a rendszerbe. A vitorlázás kiszorult ebből az elitkörből, de a sportág köszöni, jól van: három versenyző jutott ki az olimpiára, köztük a felfoghatatlanul nagy sikert elérő, 2018-ban vb-aranyérmes Berecz Zsombor éremesélyes. Ide kapcsolódó adat, hogy amikor Dániában kivonták az állami pénzeket a sportból, eredményesebb lett az ország.

Nálunk sok adófizetői forint került a sportágakhoz. Készítettünk egy táblázatot, a látványsportágakkal együtt az előző két évtized legfontosabb eredményeiről.

Sportág A 2000-2009-es időszak 2010-19-es időszak Pályaív Labdarúgás VB-bronz, U20 Kijutás a 2016-os Eb-re Csúszás. 2016-ban a világranglista 17. helyén is álltunk, aztán jött az andorrai vereség, és most az 52. pozíció a miénk Kosárlabda Eredménytelen évtized Európa-bajnoki részvétel a férfiaknál, Eb-hetedik hely a nőknél. A nők életjelet mutattak, de az olimpiai selejtezőhöz szükséges meccset nem tudták megnyerni. A 3x3-as változat adhat mentőövet. Kézilabda Eb-arany (2000), Vb-ezüst (2003), olimpiai második hely (2000), Vb-bronz (2005) Olimpiai negyedik hely a férfiakkal (2012) Ereszkedő a görbe, de a nőknél az utánpótlás aranyakkal jelentkezett. Röplabda Eredménytelen évtized Eb-helyezések, győzelmek A hazai Eb-n kiesés (2019), miközben, amikor még 12 csapatos az esemény, összejött továbbjutás 2015-ben. Jégkorong Feljutás - 2008, férfiak Feljutás - 2015, férfiak. A nők az A-csoportba kerültek (2019), és reális az olimpiai esélyük is. A férfiak ereszkednek, a nők csúcsokat ostromolnak. Vízilabda Aranykorszak (2000, 2004, 2008, olimpiai arany) A nők is kiharcoltak egy vb-aranyat 2005-ben, nekik az olimpiai érem nem jött össze Egy vb-cím a férfiaknál (2013), vb-ezüst (2017) itthon. A nők Eb-aranyat nyertek 2016-ban, de többször kellemetlen meglepetések érték mindkét szakágat. Különösen 2015-ben. A sportág legutóbbi két negyedik helye azt mutatta, tűzközelben vagyunk, de egyik szakág sem igazán esélyes. A szerbek és horvátok mellett az olaszok is előttünk járnak. Úszás 2007-ben mélyponton volt a sportág, mindössze egy vb-éremmel. Cseh László tartotta az ernyőt. Az úszás évtizede: Gyurta Dániel, Risztov Éva, Hosszú Katinka olimpiai aranyérmesek. Cseh László ismét a csúcsra ér a 2015-ös vb-n. És aztán jött Milák Kristóf A hosszútávúszásban férfi érmes lehet Tokióban. Erős a hátország is, a jövő bajnokai programot a nemzetközi szövetség is példaként hozza. Kajak-kenu A női kajak legszebb évei, a 2006-os szegedi vb-n minden lehetséges aranyat megnyernek a nők. Vajda Attila 1968 óta várt aranyat nyer a 2008-as olimpián. Kenuban visszaesés, a férfi kajak is aranyérmes olimpián, a nők pedig tartják a szintet, Kozák Danuta öt aranyat nyer 2 olimpián. Stabil és megingathatatlan. A női kenu egy újabb sikerágazat lehet. Vívás Nagy Tímea aranyai (2000 és 2004 olimpia, 2006 világbajnokság) a férfi kardcsapat vb-arannyal jelentkezik (2007) Szilágyi Áron duplázik egyéniben (2012 és 2016) Szász Emese élete nagy vívásával nyer 2016-ban, Imre Géza hajszállal csúszott a második helyre szintén akkor. Voltak kisebb megingások, mint a 2018-as vb egy bronzzal, de összességében a sportág megbízhatóan és magas szinten teljesít. Asztalitenisz A Bátorfi és Tóth a két éljátékos, de már nem szereztek vb-érmet Az ázsiai dominancia még erősebb, nincs esély éremre Ebben a sportágban a legnehezebb folyamatosan jól teljesíteni Tenisz Szávay Ágnes rangos tornát nyert 2007-ben Pekingben, de egy sérülés megakadályozta a kiteljesedését Fucsovics tornát nyert Genfben, majd összeveszett a szövetség vezérkarával. Babos Tímea párosban kimagaslik, de nem magyarral az oldalán. Fucsovics karrierje a 23. órában van, Babosnak Sarapova korábbi edzője segíthet a visszakapaszkodásban. Atlétika Annus Adrián és Fazekas Róbert is aranyérmes, mindkettőt kizárják a 2004-es olimpián. Baji Balázs sprintben érmet nyert (110 gát, 2017, vb), Pars Krisztián olimpiai bajnok, Márton Anita a legjobbak közé emelkedett Életjelek, de a dobóatlétákon kívül valós éremesély az olimpián. Birkózás Majoros István aranyérmes az olimpián (2004), Fodor Zoltán ezüstérmes (2008) Lőrincz Tamás olimpiai ezüstje (2012) után 2019-ben világbajnok. Testvére, Viktor vb-érmes Süllyedés és megugrás. A dagesztáni honosított versenyző, Iszmail Muszukajev rögtön érmes első vb-jén. A szabadfogás sikeressége rajta múlik. Torna Csollány Szilveszter és Supola Zoltán sikeresek, de űrt hagynak maguk után Berki Krisztián és más senki. Berki lólengésben aranyérmes az olimpián, de utána a vb-n is, aztán megsérült. Hosszú hullámvölgy. Dévai Boglárka Eb-aranyat nyert, de sérülése után nem épült fel. Várhatóan Kovács Zsófia lesz az egyetlen magyar Tokióban. Evezés Vb-aranyak (2001, 2005) Olimpiai számokban vergődés Nihil Korcsolya Sebestyén Júlia Eb-aranya (2004), olimpiai helyezések short trackben (2006). Történelmi arany rövid pályán (2018 olimpia), amit olyan váltó ért el, amelyik előtt még sok sikeres év lehet Berobbanás. Liu Shaolin Sándor és a testvére a hazai sort meghatározó szereplőivé váltak. Öttusa Vörös Zsuzsa első, Balogh Gábor ezüstérmes Athénban (2004) Marosi Ádám bronzérmes 2012-ben, az előző évek nem kényeztették el a rajongókat. Nem látszik, hogy ott lennénk a világ élmezőnyében Ökölvívás Erdei Zsolt még érmes 2000-ben Fájdalmas vereségek Olimpiai döntőben 10-2 a magyar győzelmek aránya. Most ott tartunk, hogy egy nagy tornán összesen 10 győztes meccsünk. És akkor örülünk. Cselgáncs Kovács Antal már nem, Ungvári Miklós még nem. Az évtized eleje sikeres, Mészáros Anett vb-második (2010), Ungvári Miklós és Csernoviczki Éva érmes Londonban (2012). Megtört a fejlődés, nem véletlenül Japánban keresett szakmai segítséget a hazai vezérkar. Elsősorban Tóth Krisztiánon múlik a jelen sikeressége. Lövészet Igaly Diána fénykora, 2 olimpiai érem, vb-érmek Sidi Péter vb-érmei említésre méltók Ereszkedő a pálya, de Péni István vagy Major Veronika meglepetést okozhatnak. Kerékpár Szabolcsi Szilvia pontszerző, ötödik a 2000-es olimpián, Bodrogi László vb-ezüstérmes 2003-ban Nincs érem, nincs pontszerzés Visszaesés a 10-szeresére növelt támogatás ellenére is.

Jól látható ezek alapján, hogy négy sportág, a korcsolyázás, kajak-kenu, úszás és a vívás maximálisan kihasználta a rendszer előnyeit. Itt illendő megjegyezni, hogy az úszást korábbi olimpiai bajnok úszó, Wladár Sándor, a kajakot korábbi kajakos, Schmidt Gábor vezeti. A korcsolyát és a vívást politikus: Kósa Lajos valamint Csampa Zsolt.

A rövidpályás gyorskorcsolya a semmiből érkezett, miután Pécsen, Szegeden, Jászberényben kezdték el lelkes fanatikusok 30 éve, kint a szabadban. Mára a legmagasabb polcra került, Kanada, USA, Japán és Kína méltó riválisa.

A vívás lehetőségeit jól jellemzi, hogy míg korábban előfordult, hogy spórolási szempontból nem vett részt vívó egyik vagy másik világkupán, ilyen ma már nem fordulhat elő. Az előző olimpián három egyéni olimpiai döntőben voltak érdekeltek a magyarok. Ha ezt pokoli nehéz is lesz megismételni, Siklósi Gergely idén férfi párbajtőrben világbajnok lett. A kardcsapat pedig 1996 után éremesélyes, 1988-ban sikerült legutóbb nyerni.

A női kajakban erősebb egy hazai válogató, mint egy olimpiai döntő, ahogy erre Kozák Danuta utalt győzelmeinél. A női négyes akármilyen összeállításban induljon is, aranyesélyes, ahogy a páros is. Tokióban pedig már két páros is versenyezhet, vagyis elfoglalhatják a magyar egységek a dobogó tetejét.

Az úszásban pedig jó programok indultak el, szélesedett a bázis, olyan fellegvárak jelentek meg, mint Győr, ahol korábban uszoda sem volt. Érden pedig a Máltáról hazatérő Selmeci Attila edző összetalálkozott Milák Kristóffal, és 2019-re ikonikus világcsúcsot döntöttek meg a vb-n 200 pillangón. Hosszú Katinka közben várja a kihívókat, és egyedülálló eredménysort mutatott fel már eddig is. Amíg Rióban csak Szilágyi Áron nyert a férfiak közül, idén négy világbajnok is lett. Siklósi, Kopasz és Milák előtt még sok olimpia lehet.

Minden idők legsikeresebb olimpiáját ígérik

Érezték a sportirányításban, hogy nem ártana a kontroll, ezért felmerült, hogy angol mintára performance director, vagyis a teljesítményért felelős igazgató is kerüljön be egy szövetség struktúrájába, de a pozíciója létjogosultsága valós tárgyalásokig el sem jutott, jelenleg sincs napirenden.

Az olimpiai létszámok így alakultak: 178 (2000) 209 (2004), 174 (2008), 152 (2012), 154 (2016)

Egyelőre 54 helyünk van, ha három csapatunk jut ki, a 150-es létszám fölé lehetne jutni. A két pólócsapat mellett (mindkét válogatott már januárban kijuthat a budapesti Európa-bajnokságról) a női kéziseknek van esélyük. A frissen az olimpiai műsorba kerülő sportágak közül a 3x3-as kosárlabdában a női csapatnak van reménye a kijutásra, vb-ezüstöt nyertek. Sportmászásban, gördeszkában valójában nemzetközileg értékelhető eredmény nem várható a közeljövőben.

Amikor a MOB a súlyos hiányosságokra rámutató helyzetértékelését az államtitkár is megszavazta 2019 májusban, pár nap múlva adott egy interjút, aminek az volt az üzenete, 2024-ben minden idők legsikeresebb magyar szereplését fogjuk látni az olimpián, mert a mostani intézkedéseknek addigra meglesz a hatásuk. Addig meg a 2020-as olimpia olyan lesz, amilyen.

Az egész magyar sportnak, az eddig befektetett pénznek márciusban jön egy fontos eredményességi mérője.

A női kézilabda-válogatott olimpiai selejtezőt játszik Győrben. Az egész olimpiai hangulatra pozitív hatással lenne, ha nemcsak a vízilabdások sikereiért lehetne szorítani, hanem végigkísérhetnénk egy másik csapatot is. Eufóriát okozó győzelmeket hozott a kézilabda a múltban Londontól Atlantáig (2012-1996).

Közben a futballválogatott a vigaszágon próbál meg kijutni arra az Európa-bajnokságra, amelyiknek egyik színhelye a 68 ezres Puskás Stadion lesz. Ha mindkét válogatott sikerrel jár, egészen más lehet az elmúlt évek megítélése (két egymást követő tornán ott lenni már jelzésértékű), mintha az új budapesti arénában Izland-Portugália vagy Grúzia-Portugália meccset rendeznek június 16-án.

Rendezünk és megszorítunk

A futball Eb-n társrendezők leszünk, de ezen kívül sok fontos eseményt rendeztünk ebben a tíz évben, ezek közül kiemelkedik a vizes világbajnokság. Orbán Viktornak sem tetszett azonban a Duna Aréna folyamatos drágulása. Csak mint érdekesség, a 2017-es vb egyik főszervezője, Balogh Sándor ellen költségvetési csalás miatt elfogatóparancsot adtak ki, a másik szervező, Seszták Miklós már nem miniszter.

Az sem keltett jó benyomást, hogy egy kvázi érdektelen esemény, az ifjúsági ökölvívó világbajnokság miatt fizetésképtelen lett a Magyar Ökölvívó Szövetség, ezt is a Duna Arénában rendezték. A tenisztornák rendezése miatt a NAV vizsgálatot indított. Ezek miatt is hozták létre a Nemzeti Sport Ügynökséget. Az NSÜ feladata egy esemény költségeinek felügyelete és folyamatos kontrollja. Hamarosan kiderül, milyen sikerrel végzi a dolgát.

Orbánnak egyébként az sem tetszett, hogy az öttusa-vb-n nem volt olimpiai számban érmünk, a nőknél még a legjobb tízben sem volt versenyző. Ő 1999-ben a margitszigeti vb-n egészen más fílinget tapasztalhatott.

Zárszó

Szokás azt mondani, hogy a mérhető sportágak azért jók, mert ott nem lehet semmi másra, például a körülményekre vagy a bíráskodásra kenni a gyenge eredményt. Lehet, pusztán ennyi a titok.

Vagy amit a TE rektorhelyettese, Sterbenz Tamás mondott: az első kettő ezekben a sportágakban megélhet a sportból, a harmadik már mehet kapálni.

Ebben az évtizedben sokszor hallottuk, hogy most történik meg majd a sportban a rendszerváltás. Annyi már most látszik, ez inkább a 2020-as évek feladata lesz.

Határtalanul A határon túli támogatás már nemcsak a futballra (Topolya, Komárom, Eszék, Lendva, Dunaszerdahely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda) jellemző, hiszen birkózó akadémia is létesül a Vajdaságban. Csíkszeredában az is előfordult, hogy magyar támogatással a román korosztályos válogatottba kerültek be fiatalok.

(Borítókép: Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke üdvözli Orbán Viktort a Fidesz elnökét a Magyar Sport Házában 2010. január 5-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)