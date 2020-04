Nézők nélkül sem folytatódhat a holland labdarúgó-bajnokság

A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) nem szeretné folytatni a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt holland első osztály, az Eredivisie ide szezonját, miután a holland kormány szeptember 1-jéig felfüggesztette a tömegrendezvények tartását, írja a BBC.

A holland miniszterelnök, Mark Rutte kedd este jelentette be, hogy a járvány miatt szeptember 1-jéig minden nagyobb eseményt és rendezvényt elhalasztanak. A KNVB nem sokkal ezután közleményt adott ki, hogy így még nézők nélkül sem tudják folytatni a bajnokságot, és erről a döntésükről az Európai Labdarúgó-szövetséggel, az UEFA-val is konzultálni fognak.

A holland bajnokság a 26. forduló közben állt le, az élen az 56 pontos Ajax áll, amely jobb gólkülönbségével előzi meg a második helyen álló AZ Alkmaart. Az Eredivisie csapatai pénteken fognak ülésezni és egyeztetni a döntés következményeiről. Ugyanakkor a klubok edzőközpontjai szigorú feltételek betartása mellett újra kinyithattak, így a játékosok legalább újrakezdhetik az edzéseket.

A KNVB emellett egy másik közleményt is kiadott arról, hogy az iskolák kinyitásával párhuzamosan, április 29-től újra engedélyezik az edzéseket a gyerekek számára. A kormány új határozata a 12 évnél fiatalabb labdarúgóknak már megengedi, hogy a másfél méteres távolság betartása nélkül is focizhassanak, viszont a 13 és 18 év kor közötti játékosoknak továbbra is be kell tartaniuk ezt a távolságot. A profi bajnokságokhoz hasonlóan az utánpótlásligák sem fognak újraindulni az ősz előtt Hollandiában, valamint addig a csapatok öltözői és étkezői is zárva maradnak. Az, hogy hol kezdhetnek el edzeni a gyerekek, a helyi önkormányzatok és a klubok döntésén múlik.

Kedden az UEFA még azt kommunikálta, hogy a bajnokságokat folytatni kell, azonban „különleges esetekben” néhány európai bajnokságot akár be is lehet fejezni.

A testület erős ajánlásként fogalmazta meg az egyes nemzeti bajnokságok befejezését, de elképzelhető, hogy lesznek olyan országok, ahol erre nem lesz lehetőség. A bajnoki befejezések körülményeit az UEFA végrehajtó bizottsága csütörtökön tárgyalja

– közölte az UEFA iránymutatását az MLSZ honlapja.

Ez lényegesen megengedőbb hozzáállás pár héttel korábbihoz képest, amikor az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin gyakorlatilag megfenyegette az első lefújt európai bajnokság győztesét, a Club Brugge-t, hogy így nem szerepelhetnek a Bajnokok Ligája következő kiírásában. Azóta viszont már a skót futballklubok többsége is amellett van, hogy ne folytassák a szezont, írta a BBC.

A Skót Labdarúgóliga (SPFL) április 15-én jelentette be, hogy a skót másod-, harmad- és negyedosztályt is lefújta, kihirdették a bajnokokat, de a feljutókról és kiesőkről egyelőre még nem döntöttek. Valószínűleg az első osztályra is hasonló sors vár, ahol a Celtic jelenleg 13 pont előnnyel vezet a Rangers ellen, de a végső szót a bajnokságot befejezéséről az UEFA fogja kimondani.

Az AFP hírügynökség azt írja, az UEFA szerdán egyeztet a legjobb klubokat tömörítő Európai Klubszövetséggel (ECA) és az Európai Ligák csoportjával, amely 29 ország közel ezer klubcsapatát képviseli.