Nehéz összerakni, mikor indulhat újra a futball Európában

Ő az olasz csapat harmadik koronavírussal fertőzött játékosa. A milanos Paolo Maldini és fia is elkapta a vírust.

Az európai topbajnokságokban március közepe óta nem rendeznek futballmeccseket, és a koronavírus-járvány kiterjedtsége miatt bizonytalan, mikor lehet folytatni a bajnokságokat. Olyan országokról van szó, amelyeket súlyosan érint a koronavírus-járvány, ezért is nehéz dönteni az újrakezdés időpontjáról. Ugyanakkor mindenki abban érdekelt, hogy a pályán dőljenek el a helyezések, mivel rengeteg pénz forog kockán.

Május vége-június közepe tűnik reálisnak a folytatásra, de azt is figyelembe kell venni, hogy június végén sok játékosnak lejár a szerződése, és a kupasorozatok szempontjából sem mindegy, mikor tudják lezárni a bajnokságokat. Viszont helyenként az is előfordulhat, hogy még 2021-ben is zárt kapusak lesznek a meccsek.

Premier League: semmi sem dőlt még el

Az angol Premier League-ben több mint egy hónapja, egészen pontosan március 9-én rendeztek utoljára meccseket. Március 13-án jelentették be a bajnokság felfüggesztését, akkor még csak április 3-ig. Azóta április végéig tolták ki a kényszerszünetet. A folytatás időpontja még bizonytalan, mert az Egyesült Királyságban még mindig elég súlyos a járványhelyzet. Korábban felvetődött, hogy májusban térne vissza a PL, erre azonban egyre kisebb az esély.

Az idei szezonból még 8-9 forduló, összesen 92 meccs van hátra, ezeket kéne a lehető legrövidebb idő alatt lejátszani, hogy hiánytalanul le lehessen zárni a bajnokságot és a pályán dőljön el a bajnok és a kiesők kiléte. Pénzügyileg sem mindegy, milyen körülmények között fejeződik be a bajnokság: rengeteg pénzt bukhatnak a klubok, ha csonka marad a szezon.

Felmerült, hogy legyen egy végső határideje a bajnokság befejezésének, ez június 30. lenne. Azért ez a dátum, mert sok játékosnak akkor jár le a szerződése. Furcsa lenne, ha más összetételben fejeznék be a bajnokságot a csapatok, mint elkezdték, nem is lenne igazságos. (A FIFA egyszerűen kitolná ezeknek a szerződéseknek a lejártát, de ez jogilag problémás lehet.) Másrészt több csapat, köztük a Liverpool, akkortájt vált mezszponzort, ezt is figyelembe kell venni.

Az előzetes hírek szerint erről is döntöttek volna a PL-klubok képviselői a pénteki egyeztetésen. Ebből végül semmi nem lett, nem határoztak meg határidőt a felek, azaz maradt a teljes bizonytalanság. Azzal is számolni kell, hogy a játékosoknak szükségük lesz valamennyi felkészülésre, hogy újra fittek legyenek.

Egy olyan elképzelés is előkerült korábban, amely szerint az idei PL-szezonban nem lennének kiesők, feljutók viszont igen, mégpedig a Championship első két helyezettje, ami a mostani állás szerint a Leeds és a West Bromwich Albion. (Normál esetben három csapat jut fel a másodosztályból, az első kettő egyenes ágon, a 3-6. helyezettek pedig egyenes kieséses rendszerben döntenek az utolsó feljutó helyről.) Így jövőre 22 csapatos lenne a PL, vagyis több meccset adhatna a tévé, ami ellensúlyozná a most kieső közvetítési bevételeket.

Ezzel csak az a probléma, hogy az alsóbb osztályú bajnokságok létszáma viszont csökkenne. Ami biztos, hogy csak akkor lehet újra meccseket rendezni (akkor is csak nézők nélkül), ha a brit kormány biztonságosnak ítéli meg a helyzetet. Csütörtökön jelentette be a kormány, hogy május elejéig, tehát további három hétre meghosszabbítja a kijárási korlátozásokat.

Bundesligának vannak a legjobb esélyei

Németország élen jár a járvány kezelésében, a napokban jelentették be a korlátozások enyhítését így nem csoda, hogy a top bajnokságok közül elsőként a Bundesligában kezdtek el újra edzéseket tartani a csapatok. A németeknél ugyanúgy március közepén fújták le a bajnokságot, április végéig biztosan tart a leállás. A Bundesligában még 82 meccs van hátra.

A Német Labdarúgó Liga (DFL) tagjai a jövő csütörtöki rendkívüli közgyűlésen tárgyalnak a Bundesliga és a Bundesliga 2 májusi újraindításának lehetőségéről. A német kormány döntésének értelmében a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás augusztus végéig érvényben marad az országban.

Ennek ellenére nem elképzelhetetlen, hogy előbb is rendezzenek meccseket németországban, de kizárólag nézők nélkül.

Ha születik ilyen döntés, az a Premier League számára is irányadó lehet. A németeknél is június 30. tűnik a végső határidőnek, ameddig valamilyen módon le kell zárni az idei bajnokságot. A német futballklubokat is érzékenyen érinti a koronavírus-járvány miatti leállás. A 36 első és másodosztályú csapat közül tizenhárom került a csőd szélére a kieső jegybevételek, szponzori pénzek és tévés jogdíjak miatt.

Nemrég a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását javasolta a német nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina, ugyanakkor Gerauld Haug, az intézmény elnöke arról beszélt, hogy akár másfél év is eltelhet mire a szurkolók újra meccsekre járhatnak. Szerinte addig, ameddig nincs hatékony vakcina a koronavírus ellen, nem lenne tanácsos újranyitni a több tízezer férőhelyes stadionokat.

Németországban 132 210 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 3495 elhunyt. A gyógyultak száma 68 200. Az országban látványosan alacsony egyébként a halálozás, legalábbis a többi országhoz képest.

Serie A: teszt, és csak aztán meccsek

A koronavírus-járvány által leginkább sújtott európai országok közé tartozik Olaszország: több mint 21 ezren vesztették életüket a vírus miatt, és az összes fertőzött száma meghaladja a 160 ezret. A futballisták közül is sokan lettek koronavírusosok, a Juventusnál (például Paolo Dybala), a Fiorentinánál és a Sampdoriánál is regisztráltak betegeket.

A Serie A kisebb káosszal ért véget március elején, mert a csapatok nem tudtak megegyezni a bajnokság folytatásának mikéntjéről, össze-vissza maradtak el a meccsek, vagy kellett őket elhalasztani. Ami biztos, hogy március 9-én egy zárt kapus Juventus-Inter volt az utolsó meccs az olasz bajnokságban. Még 12 teljes forduló és négy korábbról halasztott mérkőzés van hátra, ez összesen 124 meccset jelent.

Azt még nem tudni, mikor indulhat újra a Serie A. Május 3-ig biztosan maradnak a szigorú korlátozások az országban, de az egyik lehetséges forgatókönyv szerint május végén lennének újra meccsek és július közepéig fejeznék be a bajnokságot. Ezt erősíti, hogy az Olasz Futballszövetség május elején letesztelné a Serie A teljes mezőnyét a mielőbbi folytatás érdekében. Az olasz média szerint a járvány miatt 2021 januárjáig zárt kapusak lehetnek a Serie A meccsei, és bizonyos területeken még az újraindulás után sem rendeznének meccseket, azokat semleges helyszíneken tartanák meg.

A spanyolok június végéig is szünetelhetnek

Spanyolországot szintén súlyosan érinti a koronavírus-járvány, a világon a második legtöbb fertőzöttet ott regisztrálták, összesen 182 ezret, a halálozások száma pedig meghaladja a 19 ezret. Futballisták is elkapták a vírust, az olasz Atalantával Bajnokok Ligája-meccset játszót Valenciának öt, a Deportivo Alavésnek 15, az Espanyolnak hat játékosa vagy alkalmazottja lett beteg.

A spanyol első osztályban, a La Ligában március 10-én rendeztek utoljára meccset, a Real Sociedad 2-1-re nyert az Eibar ellen. Tizenegy teljes forduló, összesen 110 meccs van még hátra. A bajnokságot azután függesztették fel, hogy a Real Madrid kosárlabda-csapatának egyik tagjáról kiderült, hogy koronavírusos. A Real futballistái házi karanténba kerültek, mivel ők is használták azt az edzőközpontot, amit a kosarasok.

A felfüggesztés határozatlan időre szól, addig nem folytatódhat a bajnokság, ameddig a kormány szerint egészségügyi kockázatot jelent a meccsek megrendezése. Az április 26-ig érvényben lévő járványügyi korlátozások végéig edzéseket sem tarthatnak a csapatok. A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) szerint legjobb esetben május 28-án indulhat újra a La Liga, de a tervek között szerepel a június 7. és a június 28. is mint lehetséges kezdési dátum. A csapatok kéthetes edzőtáborral készülnének fel a rajtra, előtte minden futballistát, edzőt tesztelnének koronavírusra. A Barcelona edzője mindenesetre nem lelkesedik az ötletért.

Franciaország: egyik idényből a másikba

A francia bajnokságról viszonylag kevés szó esik a médiában, pedig a járványhelyzet súlyossága miatt Franciaországban is bizonytalan, mikor lehet újra futballmeccseket rendezni. 147 ezren fertőződtek meg az országban, 17 ezren vesztették életüket a koronavírus miatt. Messze még a járvány vége, a francia kormány a napokban hosszabbította meg a korlátozó intézkedéseket május 11-ig.

Az utolsó bajnoki fordulót március 8-án tartották a Ligue 1-ban, még 101 meccs sorsa kérdéses. A L'Équipe információi szerint június 17-én indulhat újra a bajnokság, háromnaponta játszanának meccseket a csapatok, így július 25-ig be is fejeződne a bajnokság, a kiesésről döntő osztályozókat pedig augusztus 2-ig zavarnák le.

A Francia Labdarúgó Liga (LFP) vezetősége szeretné két héttel eltolni (augusztus 23-ig) a 2020-2021-es szezon rajtját, de ezt még a Francia Labdarúgó Szövetségnek (FFF) jóvá kell hagynia. A Francia Kupa döntőjét (PSG- Saint-Étienne) június 27-én, a Ligakupa-döntőt (PSG-Lyon) pedig július 11-én pótolnák. Mindez még nem hivatalos közlés, változhat a végső menetrend.

Ausztriában éledezik a futballélet

Bár nem tartozik a top bajnokságok közé, mégis meg kell említeni az osztrák Bundesligát. Az osztrák kormány a héten engedélyezte a profi futballklubok számára az edzések megkezdését (egyelőre legfeljebb hatfős csoportokban) annak érdekében, hogy felkészüljenek az idény folytatására.

A bajnokság nézők nélkül indulna újra, a liga felelne azért, hogy a meccsek kezdete előtt minimum 48 órával leteszteljék a játékosokat. A március 8. óta szünetelő osztrák Bundesliga sajtóértesülések szerint májusban folytatódhatna.

Mi lesz a Bajnokok Ligájával és az Európa Ligával?

A Bajnokok Ligája és az Európa Liga szempontjából sem mindegy, mikor folytatódnak vagy fejeződnek be a nemzeti bajnokságok. Az UEFA március 23-án jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztja a BL-döntőt és az EL-döntőt, mindkettőt májusban rendezték volna eredetileg. A BBC információi szerint a legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy augusztus 29-én pótolják a BL-döntőt, az EL-döntőt pedig három nappal korábban.

Hivatalos döntés még nincs, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága április 23-én ülésezik legközelebb, várhatóan ez is téma lesz a megbeszélésen. Elvileg nincs akadálya az augusztus végi időpontnak, mivel mindenki úgy számol, hogy addigra biztosan befejeződnek a nemzeti bajnokságok.

A BL-ből 17, az EL-ből még 23 meccs van hátra (döntőkkel együtt), ezeket is le kell játszani valamikor. Elképzelhető, hogy a szoros határidők miatt nem lesznek oda-visszavágós párharcok, egyetlen meccsen döntik el a továbbjutást. A BL-ben a nyolc negyeddöntős csapatból négy van meg, a Bayern München-Chelsea, a Lyon-Juventus, a Barcelona-Napoli és a Manchester City-Real Madrid nyolcaddöntős párharcok visszavágói maradtak el a járvány miatt, tehát ezeket is pótolni kell. Az EL-ben még bonyolultabba a helyzet, mert mind a nyolc nyolcaddöntős meccset le kell még játszani, és van olyan párosítás, ahol az odavágó is elmaradt.

Borítókép: A Borussia Mönchengladbach futballklub szurkolóinak fényképét hordozó kartonkivágatok „népesítik” be a Borussia Park Stadion lelátóját Mönchengladbachban 2020. április 16-án. MTI/EPA/Sascha Steinbach