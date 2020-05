Újraindul a sportélet, zárt kapusan folytatódik az NB I.

A csütörtök esti Magyar Közlönyben tette hivatalossá a kormány, hogy Magyarország egész területén lehet hétfőtől edzeni, zárt kapuk mögött sportrendezvényeket rendezni, sőt, a lóverseny is a sportesemények közé számít. Vagyis lényegében újraindulhat a sportélet Magyarországon. Itt olvashatja a lazításról szóló szabályokat.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) már előre jelezte, a kormányrendelet megjelenése utáni huszadik napot követő szerdán vagy szombaton folytatódhat a bajnokság. Tehát a bajnoki szezon, amelyet március 15-én függesztettek fel, e számítás és információnk szerint is május 23-án újraindulhat. Csányi Sándor MLSZ-elnök korábban úgy számolt, hogy június végére akár be is lehet fejezni a teljes szezont. Még a Magyar Kupa döntőjét is le lehet játszani nézők nélkül.

A csütörtök késő este megjelent kormányrendelet rendelkezései szerint gyakorlatilag újraindulhat a sportélet az országban. A rendeletben ugyanis ez áll:

sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható;

a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

És mindez nemcsak a vidékre, hanem Budapestre és Pest megyére is vonatkozik.

Az élvonalbeli csapatok tehát újrakezdhetik a felkészülést – néhány klub már meg is tette –, vagyis tényleg napok kérdése, hogy újra éles meccsek legyenek a különböző sportágakban. A másodosztályt is szeretnék befejezni, hogy legyenek feljutók.

A különböző szövetségeket és csapatokat ez eltérően érinti.

A kézilabdában már törölték a bajnokságot, nem hirdettek eredményt, a tavalyi eredmények alapján mehetnek a nemzetközi kupába a csapatok. A Siófokot ez a döntés hátrányosan érintette, a Ferencvárost kedvezően.

A kosárlabdában már a járvány terjedése után, március 17-én lezárták az idei szezont;

a röplabda-bajnokságot pedig április 9-én nyilvánították befejezettnek.

április 9-én nyilvánították befejezettnek. Vízilabdában viszont lehet számítani a folytatásra, a válogatott egyébként is edzésben van.

Az augusztusi Forma–1-es Magyar Nagydíjat annyiban érinti a rendelkezés, csak zárt kapuk mögött lehet lebonyolítani a futamot vagy futamokat.

(Borítókép: A kispesti Kálnoki Kis Dávid és a ferencvárosi Marcel Heister az OTP Bank Liga 19. fordulójában játszott Ferencváros - Budapest Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a Groupama Arénában 2020. február 5-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)