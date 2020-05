Persze, hogy Haaland góljával tért vissza a Bundesliga

Cikkünk frissül.

Az európai futball topbajnokságai közül elsőként a Bundesliga tért vissza, a szombati korai sávban öt párhuzamos mérkőzéssel. A koronavírus-járvány miatt rendkívüli intézkedéseket hoztak a meccsek megtartásához: a zárt kapus rendezésen felül megtiltották a játékosoknak a köpködést, a közös ünneplést (leszámítva a könyök- és lábérintést), az ölelkezést, és bármiféle kézfogást. A kispadra is maszkviselést rendeltek el, hogy megakadályozzák a fertőzést, bár ez alól az edzők az utolsó pillanatban mentesítést kaptak.

A 26. fordulóban egyből egy nagy rangadóval, a Revierderbyvel, vagyis a Dortmund és a Schalke meccsével folytatták, de már szombaton pályára lépett Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig is – ők a Freiburgot fogadták 15.30-tól.

A zárt kapus mérkőzések miatt minden találkozónak edzőmeccs hangulata volt, az összes edzői bekiabálást és a játékosok közi kommunikációt hallani lehetett a közvetítésen át, ahogy az üresen kongó lelátók miatt visszhangzó lövések hangját is szokni kell még – alighanem hónapokig marad ez a hanghatás.

A leállás azért láthatóan nem múlt el hatás nélkül a csapatoknál, negyed óra játék után egyik pályán sem volt még gól. A csendet végül – természetesen – a Dortmund téli csodaigazolása, Erling Braut Haaland törte meg, aki a 28. percben megszerezte a vezetést a Schalke ellen egy gyors indítás után végigvitt akcióval. Haalandtól nem kellett nagy trükközés, a beadás után egyetlen érintésből szerezte meg a gólt. A norvég ezzel már 10 gólnál jár a Bundesligában a 9. idei meccsén.

A Dortmund egy rossz felszabadítást kihasználva még a szünet előtt megduplázta az előnyét, Raphaël Guerreiro lőtte ki a hosszú sarkot egy lapos keresztlövéssel a megiramodása után, 2-0-ra növelve a BVB előnyét. A Dortmun a második félidőben sem állt le, egy labdaszerzésből villámgyors kontrát vezettek, amit Thorgan Hazard zárt le egy távoli lövéssel.

A Dortmund a folytatásban is tett róla, hogy igazolja, a mérkőzés eleji inaktivitás inkább csak időszaki jelenség volt, és a 60. perc után nem sokkal Raphaël Guerreiro duplájával már 4-0-ra húztak el.

A többi pályát nézve még az első dortmundi gól után nem sokkal találat született Lipcsében is, ott a Freiburg szerzett vezetést Gulácsi Péterék ellen, majd még a Wolfsburg is betalált a félidő előtt, de az Augsburg röviddel a szünet után kiegyenlített. A második félidő közepén a Hertha is vezetést szerzett, sőt, percek alatt 2-0-ra húztak el a Hoffenheim vendégeként.

A mérkőzések 15.30-kor kezdődtek, az eredményekkel frissítjük a cikkünket.

A Bundesliga május 16-i eredményei

Borussia Dortmund–Schalke 04 4–0

RB Leipzig–Freiburg 0–1

Hoffenheim–Hertha BSC 0–2

Fortuna Düsselford–Paderborn 0–0

Augsburg–Wolfsburg 1–1

18.30 Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach

(Borítókép: Erling Haaland ünnepel a Dortmund játékosaival a Schalke 04 elleni mérkőzésen szerzett gólja után, üres lelátók előtt. Fotó: Martin Meissner / AFP)