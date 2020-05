A vb-döntő hőse egyre lejjebb csúszik

Mario Götze 18 évesen robbant be a német és a nemzetközi futballba, korosztálya egyik legnagyobb tehetségének kiáltották ki. Azonnal kulcsjátékosa lett Jürgen Klopp Borussia Dortmundjának, amellyel két szezon alatt letarolta Németországot. Húszévesen már kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és óriási szerepe volt abban is, hogy csapata 2013-ban Bajnokok Ligája-döntőt játszhatott, majd a vb-döntőben is főszereplő lett. Most viszont ingyen mondanak le róla. Mi történt tíz év alatt?