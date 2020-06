Milliárdos veszteség után 340 milliós nyereség a Fradinál 2019-ben

Nem csak sportszakmailag, de pénzügyileg is nagy éve volt tavaly a Ferencváros futballcsapatának, ugyanis a klubot működtető Zrt. 2019-ben több száz millió forintos hasznot könyvelhetett el, amellyel némileg ellensúlyozni tudják a tavalyi, milliárdos veszteségüket . A Budapest Honvéd futballcsapatának számain meglátszik a tulajdonosváltás, 2019-et 423,5 millió forintos veszteséggel zárták, és a felcsúti focicsapat nyeresége is csökkent az elmúlt évben. Négy NB I.-es csapat 2019-es pénzügyi beszámolója érhető el még csak, ezek közül szemezgettünk.

A koronavírus-járvány és a márciusban bevezetett veszélyhelyzet miatt a cégek a szokásos, május végi időpont helyett szeptember 30-ig is ráérnek benyújtani a 2019-es pénzügyi beszámolóikat, de néhány sportegyesület nem élt ezzel a könnyítéssel, és már beküldték az éves bevallásaikat. Az NB I. 12 csapata közül 8 viszont még nem adott le papírokat.

Ferencváros

A számokon is meglátszik, hogy 2019-ben nagyon sikeres évet zárt a Ferencváros. Megnyerték a bajnokságot, és bejutottak az Európa Liga csoportkörébe is, amellyel önmagában már 1,7 milliárd forintot kerestek.

Az előző évet még 1,32 milliárd forintos veszteséggel zárták, amelyből 2019-re már 340 millió forintos nyereség lett.

A klubot működtető FTC Zrt. árbevétele 3,78 milliárd forint volt 2019-ben. Ez 2,38 milliárd forint szponzori- és reklámdíjakból, 1,24 milliárd forint kereskedelmi bevételekből, 13,4 millió forint közvetítési jogdíjakból, valamint 59,2 millió forint egyéb bevételből tevődött össze.

Ezen túl még 5,49 milliárd forint egyéb bevétele is volt a klubnak.

Ide sorolják azt a több mint 3 milliárd forintot, amely a hazai és nemzetközi szereplése után értékesített vagyoni értékű jogokból származik.

A játékjog értékesítéséből származó 521 millió forintot.

A harmadik felektől kapott 395 millió forintos támogatást.

A látvány-csapatsport támogatási rendszerből kapott 141,5 millió forintot.

Ennek a rendszernek a keretében megvalósult beruházásokra kapott 66,8 millió forintot,

valamint a „különféle egyéb bevételek” címkével ellátott 218 millió forintot.

Egy év alatt 34 fővel, 196-ra nőtt a klub foglalkoztatottjainak száma, ezzel együtt a bérköltségek is jócskán nőttek egy év alatt, a tavalyi 2,9 milliárdról 4,6 milliárd forintra, ezzel a bérköltségek teszik ki a Ferencváros költségeinek legnagyobb részét, amely összesen 8,95 milliárd forint volt 2019-ben. Az Európa Ligában játszott őszi barcelonai, moszkvai és razgradi idegenbeli meccsek is meglátszanak a kiadásokban, 2019-ben 433 millió forinttal többet, 695 millió forintot költöttek utazásra, szállásra és edzőtáboroztatásra, míg ügynöki szolgáltatásokért közel 300 millió forintot fizettek a magyar bajnoknál.

Az FTC Zrt. kiegészítő mellékletéből kiderül, hogy a klub vezető tisztségviselője, Orosz Pál 2019-ben 42,8 millió forintos fizetést kapott, míg a társaság igazgatóságának elnöke, dr. Berzeviczi Attila Árpád bruttó 13,5 millió forint megbízási díjat kapott az előző évben. A társaságnak 1,5 millió forintos részesedése van a mérkőzéseket biztosító Fradi Biztonsági Szolgálat Kft-ben. Emellett 82,6 millió forintos céltartalékot képeztek egy külföldi sportszervezettel zajló peres eljárás várható kötelezettsége miatt, amelyről majd a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) fog döntést hozni.

Budapest Honvéd

A friss kupagyőztes Budapest Honvéd 2019-ben tulajdonosváltáson esett át, George F. Hamingwaytől a szentesi vállalkozó, Bozó Zoltán érdekeltségi körébe került a klub.

2018-ban a Honvéd 2,5 milliós nyereséget realizált, a tavalyi évet viszont már 423,5 milliós veszteséggel zárták.

A nettó árbevételük 955 millió forint volt, amelyből 790,5 millió forint a „nagyrészt a mérkőzések eredményessége alapján” illette meg az előző szezonban a 4. helyen végző klubot. Televíziós és egyéb jogdíjakból 18,3 millió forint, jegyeladásokból közel 38 millió forint, míg reklámtevékenységből 54,2 millió forint árbevételük volt. Ügynöki jutalékként 9,2 millió forintot fizettek ki 2019-ben.

A személyi jellegű ráfordítások is jelentősen megdobták a kiadásokat, 1,075 milliárd forint helyett már 1,477 milliárd forintot költöttek erre, részben annak köszönhetően, hogy az egy évvel korábbihoz képest 11 fővel, 132-re nőtt a foglalkoztatottak száma. Teljes munkaidőben 6 fizikai dolgozót foglalkoztattak, ami 18,4 millió forintjukba került. A két nyugdíjas korú foglalkoztatottjuk bérköltsége 8,6 millió forint volt tavaly. A beszámolóhoz csatolt mellékletből az is kiderül, hogy 2019-ben 432 millió forint taotámogatást tudtak lehívni, amely 245 millió forinttal több, mint 2018-ban, a korábbi tulajdonos idejében. A klub a tulajdonos Metalcom Sport Kft. részére 69 millió forintos kölcsönt is biztosítottak, a vezető tisztségviselőiknek bruttó 30,2 millió forintot fizettek ki.

A klubnak a tulajdonosváltás után, 2019. december 31-én 335 millió forint kölcsön és hitelállománya volt, valamint 4,8 milliós kötelezettségük volt négy autó lízingeléséből. Még még 2016-ban egy 7 millió forintos céltartalékot képeztek a korábbi edzőik munkaügyi pere miatt.

Felcsút

A felcsúti Puskás Akadémiát működtető Puskás Futball Club Kft. 2019-es beszámolójából kiderül, hogy az előző évhez képest több mint 86 millió forinttal csökkent az adózott eredményük.

2018-ban még 93,5 millió forint volt a nyereségük, 2019-re ez 6,7 millió forintra csökkent.

Tavaly átlagosan 87 főt foglalkoztattak, hárommal kevesebbet, mint az előző évben, 53 millió forinttal csökkent is a bérköltségük, amely tavaly 1,49 milliárd forintra volt. A nettó árbevételük 40 millió forinttal, 3,69 milliárd forintra nőtt egy év alatt. A klub immateriális javainak értéke (ide tartozik a játékosok játékjoga is) a beszámoló szerint 1,2 milliárd forintról 800 millió forintra csökkent egy év alatt, ám a pénzeszközeik értéke, közel 400 millió forinttal, 700 millió forintra nőtt.

A klub által használt műszaki berendezések, gépek és járművek bruttó értéke 35 millió forinttal, közel 235 millió forintra nőtt 2019-ben. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és kuratóriumának elnöke, Mészáros Lőrinc nem vett ki osztalékot a futballcsapatából. A vállalkozás saját tőkéje 1,1 milliárd forint volt 2019. december 31-én.

Paks

A Paksi Futball Club Kft. beszámolójából kiderül, hogy a kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató csapat 2019-ben sem nyújtózott túl a lehetőségein:

2018-at 51 ezer forint adózás utáni nyereséggel zárták, 2019-et pedig 771 ezer forintos nyereséggel.

A nettó árbevételük 1,43 milliárd forint volt 2019-ben, ennek jelentős részét, 529 millió forintot az MLSZ-től kaptak. Egy év alatt 97 millió forinttal nőtt a bérköltségük, és 80 helyett már 91 főt foglalkoztattak 2019-ben. A Paks két ügyvezetőjének, Balog Juditnak és Haraszti Zsoltnak összesen 64 millió forint volt a díjazása az elmúlt évben.

Budafok

A XXII. kerületi csapat lett az egyik nagy nyertese annak, hogy a járvány miatt az MLSZ lefújta a másodosztályú bajnokságokat, így az MTK mellett a második helyen álló Budafok is feljutott az NB I.-be. A csapat a pályán és a pénzügyek terén is sikeres évet zárt 2019-ben:

a nettó árbevételük egy év alatt 253,6 millióról 341,4 millió forintra nőtt, és a 2,2 milliós veszteségből 35,8 milliós nyereséget csináltak 2019-re.

A beszámolóhoz csatolt mellékletből az is kiderül, hogy mely cégek és mennyivel támogatták a klubot. A CBA-tól 3 millió forintot, míg a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Fejér-B.Á.L. Zrt.-től 5 millió forintot kaptak 2019-ben. A legnagyobb arányban, több mint 200 millió forinttal a tulajdonos, Bélteky Róbert parkolási-üzletágban utazó magyar, ausztrál és brit cégei támogatták a klubot.

(Borítókép: A ferencvárosi Franck Boli (k) és Vagyim Karpov az orosz csapat játékosa a labdarúgó Európa-liga csoportkörében játszott Ferencváros - CSZKA Moszkva mérkőzésen a fővárosi Groupama Arénában 2019. november 7-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)