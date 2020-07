Hiába az Arsenal bombagólja, a Tottenham nyerte a rangadót

A Barcelona pedig a csodatini kiállítása után is győzni tudott az Espanyol ellen.

Földön fekve fejelte be a ManCity ötödik gólját a Brighton ellen. Mesterhármassal zárt a csatár.

A Tottenham hazai pályán 2-1-re nyert az Arsenal ellen a Premier League 35. fordulójának rangadóján. José Mourinho csapata ezzel megelőzte a rivális Arsenalt, és három fordulóval a bajnokság vége előtt a 8. helyen áll.

Az észak-londoni derbit a Tottenham kezdte jobban, az első percekben intenzív letámadással zavarták az Arsenal labdakihozatalait, ám tíz perc után az Arsenal vette át a meccs irányítását. A 16. percben a Tottenham jobbhátvédje, Serge Aurier gyors egymás után kétszer is hibázott, nem tudott rendesen felszabadítani. A második tisztázási kísérlet után Alexandre Lacazette-hez került a labda, az Arsenal francia csatára pedig 20 méterről óriási bombagólt lőtt Hugo Lloris kapujába, 0-1.

A vezető gól talán túlságosan is megnyugtatta és könnyelművé tette az Arsenal játékosait, ugyanis a 19. percben szó szerint gólpasszt adtak a Tottenhamnek. Egy teljesen veszélytelennek tűnő helyzetben Sead Kolasinac egy egyszerű hátrapasszt rontott el, méterekkel passzolt David Luiz mellé. A villámgyors Szon Hungmin lecsapott a labdára, a gyorsaságáról nem túl híres brazil védőnek esélye sem volt szerelnie őt. A dél-koreai támadó elhúzta a labdát Emiliano Martínez mellett, majd az üres kapuba lőtt, 1-1.

A 31. percben a Tottenham a vezetést is megszerezhette volna. A balhátvéd Ben Davies még Lacazette-nél is nagyobb gólt szerezhetett volna, a jó 30 méterről eleresztett lövését Martínez hatalmas bravúrral tolta a felsőlécre. A második félidőben az Arsenal is eljutott egy kapufáig Pierre-Emerick Aubameyang lövése után, de már nem tudták újra bevenni riválisuk kapuját. Szemben a Tottenhammel. A 81. percben egy szöglet után Toby Alderweireld fejesgóljával megnyerték a meccset, 2-1.

A győzelemmel José Mourinho csapata 52 ponttal a 8. helyen áll a bajnokságban, és két ponttal előzik meg a 9. helyezett Arsenalt. A másik vasárnapi meccsen az Aston Villa az egyiptomi Trezeguet duplájával 2-0-ra győzte le a Crystal Palace-t, így 4 pontra vannak a már bennmaradó, 17. helyen álló Watfordtól. A Wolverhampoton Wanderers 3-0-ra ütötte ki az Evertont.

Premier League, 35. forduló:

Brighton-Manchester City 0-5 (0-2)

Sheffield United-Chelsea 3-0 (2-0)

Liverpool FC-Burnley 1-1 (1-0)

Norwich City-West Ham United 0-4 (0-2)

Watford-Newcastle United 2-1 (0-1)

Aston Villa-Crystal Palace 2-0 (1-0)

Wolverhampton Wanderes-Everton 3-0 (1-0)

Tottenham Hotspur-Arsenal 2-1 (1-1)

később játsszák:

Bournemouth-Leicester City 21.00

hétfőn játsszák: