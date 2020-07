Klopp még négy szezont vállal, 2024-ben otthagyná a Liverpoolt

Még négy évig maradna a Liverpoolnál a csapattal bajnoki címet nyerő Jürgen Klopp,

árulta el az edző a német SWR Sportnak adott exkluzív interjújában.

Ahogy Klopp fogalmazott, ha minden jól megy, és maradhat 2024-ig a klubnál, akkor már kilenc éve lesz ott, utána mindenképpen szüksége lesz egy év pihenőre, amikor nem csinál semmit. „Öt év múlva nagyon másképp nézhet ki a világ” – tette hozzá, kicsit megindokolva, hogy miért nincs még terve, hogy a pihenő után mivel is folytatná. Ehelyett csak azt mondta, tulajdonképpen bármi szóba jöhet, mehet egy klubhoz vagy válogatotthoz is, de az is előfordulhat, hogy az egy év elteltével sem csinál majd semmit.

Csak abban biztos, hogy idővel visszatérne Németországba, talán épp Mainzba. Jelenleg is azt várja a legjobban, hogy Németországba mehessen, és meglátogathassa a kedvenc éttermét.

Klopp az interjúban beszélt a bajnoki címről is, amelyről azt mondta, hogy még fel sem fogták, mit is értek el. Ebben az is közrejátszik, hogy a bajnokság megnyerése óta folyamatosan játékban vannak, és a koronavírus-járvány miatt ünnepelni sem volt lehetőségük.

Az első adandó alkalommal, amikor lehetőség van rá, meg szeretnénk ünnepelni a bajnoki címet. Furcsa lesz, hogy hónapokkal később tudunk erre sort keríteni, de a Liverpool kivételes csapat, biztos vagyok benne, hogy valahogy megoldjuk. Őrült módon ünnepelnénk meg a bajnoki címet, de az életet is megünnepelnénk vele együtt. Talán valami olyat hozunk össze, amire korábban még nem volt példa.

(Borítókép: Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője. Fotó: Reuters)