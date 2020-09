Kiestek az El-ből, de a Topolya edzője büszke játékosaira

Amint arról beszámoltunk,a Topolyai SC drámai csatában, tizenegyesekkel kapott ki az Európa-liga második selejtezőkörében a román élvonalbeli FCSB-től. A mérkőzés után Szabó Zoltánnal, a TSC vezetőedzőjével értékeltük a látottakat.

A vajdasági együttes pazar idényt produkált a 2019–2020-as évadban: újoncként negyedik helyen zárt a szerb élvonalban, ezzel kvalifikálta magát az Európa-liga selejtezőjébe. Az első kört sikerrel vette, ám a másodikban az FCSB (korábban Steaua Bucuresti) már túl nagy falatnak bizonyult. A rendes játékidő 4–4-es döntetlennel zárult, a kétszer 15 perces hosszabbítás után 6–6 állt az eredményjelzőn, végül a tizenegyespárbajt a román csapat nyerte meg 5–4-re.

Nem volt könnyű megélni ezt az oldalvonal mellett. Fantasztikus mérkőzés volt, csak annyi hiányzott, hogy több szerencsénk legyen a tizenegyeseknél és továbbjussunk. Jól kezdtünk, vezettünk két góllal, aztán jött egy piros lap, egyenlítés. Amikor a 91. percben az FCSB 4–3-ra vezetett, azt gondoltuk, vége – valami csodálatos módon vissza tudtunk jönni a meccsbe. A hosszabbításban arra koncentráltunk, hogy ne kapjunk gólt, erre kettőt is sikerült. Összességében egy remek mérkőzés volt, a TSC játékosai megmutatták, hogy van tartásuk, van bennük minőség, 9 emberrel is tudtunk gólokat szerezni

– értékelt az Indexnek Szabó Zoltán, a TSC vezetőedzője.

Már az első félidő 44. percében emberhátrányba került a Topolya (ekkor 2–1-re vezetett), majd a 103. percben 2–2-es állásnál Szilágyi Viktor is piros lapot kapott. Szabó Zoltán szerint egy biztos: a nemzetközi porondon oda kell figyelni, hogyan mennek bele a párharcokba.

Megvolt az aggresszivitás, ez megtörténik, leginkább a tapasztalat hiányzik. A futballisták zöme először játszott európai kupában selejtezőt. Jobban kell koncentrálnunk az ilyen mérkőzéseken. A legfontosabb tanulsága ennek a meccsnek, a kiesés ellenére is, hogy végig hajtottunk, emberhátrányban is bíztunk magunkban, hogy ki tudunk egyenlíteni. Ez óriási dolog, büszke vagyok a játékosaimra. Ebből a meccsből kell meríteni, erre lehet építeni, ezt mondtam a fiúknak a lefújás után is. A bajnokikra is így kell kiállni, és azokon is legalább ennyire kell koncentrálni.