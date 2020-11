Sokba kerültek a védelmi hibák, a Juventus lelépte az FTC-t

Szakadó eső és a harmadáig telt Puskás Arénához képest elképesztő hangulat fogadta a csapatokat már a bemelegítésnél is – a zöld-fehéreket természetesen éljenzés, az olaszokat füttyszó köszöntötte. A ferencvárosi szurkolótábor – a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedéseket többé-kevésbé betartva – kitett magáért, a meccs előtt a „régi hírünk most újra él” drapériát feszítette ki a kapu mögött.

A Juventus 4–4–2-es hadrendben lépett pályára (Álvaro Morata és Cristiano Ronaldo volt a két támadó), és ahogy Andrea Pirlo a mérkőzés előtt várta, fölényt próbált kialakítani. Letámadásnál 3–5–2-vé alakult a torinói formáció. A Ferencváros higgadtan járatta a labdát saját térfelén, de Somália tanácstalanságára rögtön lecsaptak a vendégek, megszerezték a labdát, és két sarkazással már a kapu felé vették az irányt. Már ekkor érződött, hogy ez más szint, ahogy Szerhij Rebrov is emlegette a meccset megelőzően – más kérdés, hogy ebből a helyzetből még nem lett semmi.

A nyolcadik perc elején viszont igen, megszerezte a vezetést az olasz bajnok: Juan Cuadrado lépett ki egy remek indítással a jobb szélen, az alapvonal közeléből középre lőtte élesen a labdát, ami átjutott a hazai lábakon, és a hosszún érkező Morata lesipuskás gólt szerzett. (0–1)

A Ferencváros taktikusan a kapott gól után sem támadott ki, helyette továbbra is nagyon szervezetten védekezett, és ha labdát szerzett, megbecsülte azt.

Tegyük hozzá, az előny birtokában a Juventus sem feszült meg, a széleken próbálkozott, de jól zárt a zöld-fehérek védelme, a vendégek nem igazán találtak fogást rajta. A 26. percben nagy lehetőség kínálkozott az FTC előtt: a jobb oldalról eljutott egy beadás Olekszandr Zubkovhoz, aki 11 méterről azonban mellé trafált.

A 35. percben jött az újabb ziccer, ezúttal a túloldalon: Morata lépett ki egy az egyben Dibusz Dénessel szemben, nagyon önzetlenül lepasszolta Cristiano Ronaldónak, akinek gurítására pont odaért a becsúszó Miha Blazic még a gólvonal előtt – elképesztő mentés volt a szlovén védőtől.

A szünetben csak Andrea Pirlo frissített csapatán az 1–0-s vezetés tudatában, Rodrigo Bentancur váltotta Arthurt. A fordulás után Cristiano Ronaldo harcolt ki szabadrúgást 23 méterre a ferencvárosi kaputól, középre érkező lövését azonban magabiztosan fogta Dibusz Dénes.

AZ 57. percben egy hajmeresztő hibát vétett Sigér Dávid, saját térfelén adta hátra úgy a labdát, hogy társat nem talált vele, csak Cristiano Ronaldót. A portugál lefordult vele, de az ötös jobb sarkáról leadott lövése elsuhant keresztbe Dibusz kapuja előtt. Három perccel később Morata már nem hibázott: Cristiano Ronaldo gurított középre a jobb oldalról, a csereként beálló McKennie átlépte a labdát, amit a spanyol csatár 15 méterről a kapu bal oldalába tekert. (0–2)

A 70. percben beállt csereként Paulo Dybala is (a duplázó Moratát váltotta), és nem sokkal később gólt is szerzett. Miha Blazic pontatlanul adta haza a labdát Dibusz Dénesnek, aki a csúszós talajon nem is tudta rendesen átvenni, így az argentin elé pattant, neki pedig csak az üres kapuba kellett begurítania – nem is hibázta el. (0–3)

Ekkor még nem volt vége azonban a mérkőzésnek, a 81. percben egy újabb védelmi megingást használt ki a Juventus: ismét Dybala csapott le a labdára, egy csel után a rövid sarkot vette célba az ötös jobb sarkánál, Dibusz testéről továbbpattant a labda a keresztlécre, a menteni igyekvő Lasa Dvali azonban csak beljebb tudta segíteni már. (0–4)

A hajrában összejött a szépítés a Ferencvárosnak: Sigér Dávid lőtte középre a labdát, ami továbbpattant a csereként beálló Franck Boli elé, akinek lövését elsőre védte Wojciech Szczesny, a kipattanót azonban közelről bepofozta a csatár.

Ezzel beállította a 4–1-es végeredményt, a Puskás Aréna közönségének ez a gól mindennél többet jelentett viszont.

A Juventus összességében magabiztosan behúzta a mérkőzést, kihasználva a zöld-fehérek védelmének többszöri megingását. Három forduló után az olasz bajnok 6 ponttal áll a G-csoportban, az FTC eggyel. A kvartett másik mérkőzésén a Barcelona a Camp Nouban 2–1-re legyőzte a Dinamo Kijevet, így hibátlan mérleggel áll az élen.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo akcióban a Puskás Arénában. Fotó: Czerkl Gábor / Index)