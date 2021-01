Kubatov Gábor szinte mindenben egyetért Csányival, de egy dologban nem

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor sajtóbeszélgetést tartott csütörtökön, amelyen több fontos, a magyar futballt érintő témáról is beszélt. Többek között szóvá tette, hogy az NB I-es klubokban még mindig túlságosan kevés magyar futballista szerepel. A Nemzeti Sport Online-nak reagált az utóbbi kritikára a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor.

Nagyon sok mindenben, mondhatom, szinte mindenben egyetértek Csányi Sándorral, és azokkal az állításokkal, amelyeket ezen a sajtóbeszélgetésen megfogalmazott. Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, aminek többször is hangot adtam, hogy kiváló munkát végez az MLSZ elnökeként. Szinte az egyetlen dolog, amiben nem értek egyet vele, az a magyar játékosok ügye

– kezdte Kubatov Gábor.

Csányi Sándor a csütörtöki sajtóbeszélgetésen azt mondta,

nagyon büszke a Ferencváros sikereire, és fontosnak tartja azokat a magyar futball szempontjából,

mégsem mulasztotta el megjegyezni, hogy boldogsága még nagyobb lenne, ha az FTC-ben pályára lépő játékosoknak legalább a fele magyar lenne. E felvetés kapcsán fejtette ki most az álláspontját Kubatov.

„Valóban nincs sok magyar egyszerre a pályán, azonban nézzünk a színfalak mögé.

Figyelembe kell venni ugyanis, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata számára csupán három-négy olyan játékos van a magyar válogatottból, aki szinte százszázalékos biztonsággal azonnal nagy erősítést jelentene.

Az ő áruk azonban olyan magas, hogy elérhetetlenek az FTC számára. Szintén ehhez a témához kapcsolódik, hogy a fiatal magyar labdarúgókért sokszor irreálisan nagy összegeket kérnek el a hazai egyesületeik, azaz hiába próbáljuk meg idecsábítani és fejleszteni őket, egyszerűen túlzó az az ár, amit megpróbálnak kapni értük. Ezzel együtt mi így is igyekszünk minél több magyar játékosnak lehetőséget adni, még a legmagasabb szinten is. A Juventus elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen például négy magyar is kezdőként lépett pályára, ők négyen –

Dibusz Dénes, Lovrencsics Gergő, Botka Endre és Sigér Dávid

– egy mérkőzéstől eltekintve az összes BL-összecsapáson lehetőséget kaptak, miközben a világ futballjában azt látjuk, hogy egy olyan kivételes sztárcsapat, mint a Juventus, ellenünk egyetlen olasz játékossal, Bernardeschivel állt fel hazai pályán, és csereként is csak egy olasz állt be, Chiesa, ráadásul éppen a honfitársa helyére. De a kivételes utánpótlásáról híres FC Barcelonában is csak három spanyol kezdett az ellenünk vívott mindkét BL-összecsapáson.”

A Ferencváros elnöke további példákat is hozott az európai futballból, a teljes beszélgetést ide kattintva olvashatják.

