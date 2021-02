A világ legnagyobb tehetségeivel kerülhet mélypontra a Dortmund

A német labdarúgó-bajnokságból eddig 20 fordulót játszottak le, a Borussia Dortmund pedig csupán a hatodik helyet foglalja el a tabellán. A Ruhr-vidékiek több mint csalódást keltő szereplése már csak annak fényében is meglepő, hogy keretükben olyan leendő, vagy már most világsztárnak számító játékosok vannak, mint Erling Haaland, Jadon Sancho, Giovanni Reyna, vagy éppen Jude Bellingham.

A német sajtó nem kímélte a dortmundiakat a legutóbbi, Freiburgban 2–1-re elveszített bajnokit követően – nem is csoda,

már a nyolcadik (!) alkalom volt ugyanis, hogy pont nélkül maradtak a sárga-feketék a Bundesligában, ez pedig magasan a legtöbb vereség az élmezőny csapatai közül.

Az együttes hátvédje, Mats Hummels annak fényében különösen fájónak nevezte a kudarcot, hogy gyakorlatilag minden statisztikai mutatóban felülmúlták Sallai Rolandék csapatát (a magyar játékos sérülés miatt nem léphetett pályára a találkozón). A világbajnok védő nem beszélt mellé, labdabirtoklásban (37–63%), kaput elkerülő (3–11) és eltaláló (3–5) lövésekben, és a helyzetek minőségét vizsgáló xG-mutatóban is (0,2–1,5) a vendégek felé billent a mérleg.

csakhogy a Freiburg ennek ellenére is két gólt szerzett, Edin Terzic alakulatának erejéből pedig csak a szépítésre futotta.

És ha már a 38 éves szakember szóba került, érdemes megjegyezni, hogy nem vele kezdte a szezont a Borussia, Lucien Favre munkáját azonban decemberben megköszönte a vezetőség.

Visszatérve azonban Hummels szavaira, a játékos tökéletesen összefoglalta a dortmundiak legnagyobb idei problémáját:

hiába játszanak összességében jól a meccseken és dolgoznak ki nagyobbnál nagyobb helyzeteket, a befejezésekbe rendre hiba csúszik.

Ráadásul a védelem is képes hajmeresztő hibákra, Roman Bürki és Marwin Hitz kapusokkal egyetemben, ez a párosítás pedig finoman szólva nem éppen ideális...

Ezek után talán nincs is min csodálkozni, hogy Terzic kinevezésével sem oldódtak meg a problémák, a német edző mérlege eddig négy győzelem, egy döntetlen és négy vereség a bajnokságban, mindez pedig még a mostani, koronavírus-járvány nehezítette idényben sem elegendő a top négyes helyezéshez.

Ennek ellenére a vezetőség a freiburgi vereséget követően is kiállt a szakember mellett, Michael Zorc sportigazgató úgy fogalmazott, egyáltalán nem őt hibáztatják a vereségért, szerintük amióta átvette a csapatot Favre-tól, alapos és szükségszerű változásokat eszközölt a játékban. Ám a közvélemény és a szurkolók szerint

Terzicnek nem sikerült kivívnia azt a tisztelet az öltözőben, amit például Hansi Flicknek a rivális Bayern Münchennél Niko Kovac menesztése után igen,

ennek is volt köszönhető, hogy a bajorok játéka egycsapásra megváltozott és azóta halmozzák a trófeákat.

Kétség nem férhet hozzá, a Dortmund utánpótlás-nevelés szempontjából a világ egyik legsikeresebb klubja, a fiataloknak azonban szüksége van olyan vezérekre, akikre felnézhetnek és példát vehetnek a játékukról.

Ehhez képest Freiburgban a csapatkapitány Marco Reus helyére becserélt 16 éves Youssoufa Moukoko kozmetikázott az eredményen...

Ez csak egy kiragadott példa, de az utóbbi években sokszor tűnt úgy, hogy a Reushoz hasonló rutinos kulcsemberek túlságosan elkényelmesedtek, beletörődtek a sikertelenségbe, ennek pedig rendkívül rossz üzenete van.

Ha a német futball bárhol szóba került, eddig a Bayern után második erőként alighanem mindenki a Dortmundot nevezte volna meg. Az utóbbi években azonban óriási a konkurencia ezért a pozícióért,

jelenleg például az RB Leipzig, a Wolfsburg, az eintracht Frankfurt és a bayer Leverkusen is megelőzi a Borussiát, és ott van még a Mönchengladbach is.

Nem kérdés, hogy változásra van tehát szükség a Signal Iduna Parkban, és talán az sem, hogy ehhez nem Edin Terzic a legmegfelelőbb szakember.

Az idény végéig megbízott edző méltó utódját is megtalálta már a német sportmédia és egyes hírek szerint maga a Dortmund is, a Gladbachot trenírozó Marco Rose személyében. Jürgen Klopp és Ralf Rangnick tanítványa személyiségével, valamint agresszívebb taktikai elképzeléseivel teheti újra sikeressé a csapatot.

Ám Rose szerződtetésének alapfeltétele lehet a Bajnokok Ligája-indulás, ami jelenleg korántsem biztosított. A negyedik, már BL-csoportkört jelentő hely egyelőre lőtávon belül, négy pontra van a csapattól,

amely nemcsak szakmai, hanem alighanem anyagi szempontok miatt is minimális elvárás a vezetőség részéről a Bundesliga második legértékesebb keretétől.

Mindezt vélhetően Terzic feladata lesz elérni, egy újabb szezon közbeni edzőváltás ugyanis rendkívül rosszul nézne ki, ráadásul kaotikus emlékeket ébreszthetne a drukkerekben. Legutóbb az 1999–2000-es évadban volt hasonlóra példa az egyesületnél, amikor Michael Skibbét februárban Bernd Krauss váltotta a kispadon, ám nemhogy javult volna, tovább romlott a helyzet

és áprilisban Udo Latteket már azért nevezték ki, hogy mentse meg a kieséstől az együttest.

De nem kell ennyire visszamenni az időben, elég most az ősi rivális Schalke háza táján körbenézni, ahol David Wagner, Manuel Baum és Huub Stevens után Christian Gross már a negyedik edző a jelenlegi kiírásban, a gelsenkircheni alakulat mégis szélsebesen száguld a másodosztály felé.

Itt még nem tart a Dortmund, ám az éves költségvetésben alighanem alapvető bevételi forrásként szerepel a Bajnokok Ligája-indulásért járó UEFA-prémium. Ha ettől elesik a klub, alaposan át kell írnia a terveket – az előző évtizedben egyébként csupán kétszer, a 2010–2011-es és a 2015–2016-os szezonban nem volt ott legalább a főtáblán az együttes.

A napokban ráadásul a csapat bejelentette,

hogy a BVB a bércsökkentések és az egyéb megszorítások ellenére 26 millió euró mínuszban zárta az utóbbi félévet.

BL-indulás nélkül tehát – sőt, nem kizárt, hogy azzal együtt is – nyáron szinte biztosan el kell adnia a csapat egyik legértékesebb játékosát, az egyaránt húszéves Jadon Sanchót, vagy Erling Haalandot. A norvég támadó értékét 110, az angol szélsőjét 100 millió euróra becsüli a Transfermarkt.

Sancho távozására van nagyobb esély, akit már átigazolási szezonok óta körülrajonganak a Premier League topcsapatai. Haaland mellett is marad azonban potenciális világsztár a csapatban, elég a dortmundi rekordokat sorra döntögető, 16 éves Jude Bellingham, vagy a 18 esztendős, már most a kezdőből szinte kihagyhatatlan amerikai Giovanni Reynát említeni, és ott van még Moukoko is.

Bárhogy is alakul azonban a dortmundiak sorsa, azt alighanem még sokáig bánhatják,

hogy a Bayern utóbbi három szezonban mutatott rapszodikus teljesítményét

egyáltalán nem tudták kihasználni.

(Borítókép: Ina Fassbender/AFP)

Készült: a The Athletic cikke alapján