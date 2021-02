Labdaszedőből szupersztár – az angol futball koronagyémántja

Az angol utánpótlás nagy éve volt a 2017-es, hiszen Eb-döntőt játszottak, majd világbajnoki címet szereztek az U17-esek, Eb-t nyertek az U19-esek, világbajnokságot az U20-asok, Eb-elődöntőztek az U21-esek, és touloni tornát is nyertek a fiatalok.

Csak néhány név a különböző csapatokból: az U21-eseknél olyan játékosok szerepeltek, mint Jordan Pickford, Ben Chilwell, James Ward-Prowse, Tammy Abraham, vagy éppen Jack Grealish, az U20-asoknál Fikayo Tomori, Ainsley Maitland-Niles, Dominic Solanke vagy Dominic Calvert-Lewin, az U19-eseknél Reece James és Mason Mount, az U17-eseknél pedig Jadon Sancho (bár őt a Dortmund a vb-re már nem engedte el), Callum Hudson-Odoi és Phil Foden. Utóbbi az U17-es világbajnokság Aranylabdáját is megkapta akkor.

Ez utóbbi csapatból elsőként Jadon Sancho robbant be, neki a 2018–2019-es idényben már 13 gól és 20 gólpassz volt a mutatója a fekete-sárgáknál, tavaly nyáron pedig a 20 + 20-as mutatója után a fél világgal összeboronálták már. A Dortmund nem engedte el, a csapathoz hasonlóan az ő játéka is visszaesett, de a 26 tétmeccsen jegyzett 21 kanadai pontja (8 + 13) azért így sem rossz teljesítmény.

Callum Hudson-Odoi felemelkedését sorozatos sérülések hátráltatták, de Thomas Tuchel érkezését követően remekül kezdett, vezette csapatát a 16-oson belüli passzok, a beadások, az ellenfél büntetőterületén belüli labdaérintések, a helyzetteremtések, lövések és várható gólpasszmutató számában is – Neymar londoni megfelelőjét látták bele a fiatal szélsőbe.

Ezúttal viszont Phil Fodennel foglalkozunk, akit Pep Guardiola vezetőedző 2018 nyarán nem akart kölcsönadni a több játéklehetőség reményében, mert a fejlődését közelről akarta nyomon követni, és nem titkolt szándéka volt, hogy idővel ő vegye át David Silva helyét a csapatban – az év végén 2024-ig meg is hosszabbították szerződését a Cityvel.

Foden 2000. május 28-án született a Manchester-közeli Stockportban született. Gyerekkora óta City-szurkoló, négyéves korában csatlakozott a klub akadémiájához, ahol 2016-ban írta alá első szerződését.

Ennek ellenére nemcsak kisgyerekként játszott gyakran az utcákon, hanem ezt követően is, egészen addig, amíg két évvel ezelőtt a klubnál megkérték, hogy hagyjon fel ezzel, mert félnek, hogy megsérülhet.

Érdekesség, hogy bár édesanyjához hasonlóan az „égszínkékeknek” szurkolt, a családban így sem voltak fölényben, mivel édesapja és testvére a Uniteddel szimpatizál.

Foden anno a csapat labdaszedője volt, mára az együttes egyik sztárja lett

