Darth Vader, Görbicz, II. János Pál, Gyurcsány, isztambuli csoda

Ez történt 2005-ben a világban

Január 20-án kezdte meg második elnöki terminusát az Egyesült Államokban George W. Bush, három nappal később Viktor Juscsenko lett Ukrajna harmadik elnöke – itthon Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök.

Márciusban megnyitották a budapesti Művészetek Palotáját, a Wikipediában elkészült az 500 000. angol nyelvű szócikk, Szumátrán 8,7-es erősségű földrengés pusztított.

Április 2-án elhunyt II. János Pál pápa, őt később XVI. Benedek követte tisztségében. Károly walesi herceg újranősült, Camilla Parker Bowles lett a felesége.

Májusban a franciák, júniusban a hollandok utasították el népszavazáson az Európai Alkotmányt, júliusban London kapta meg a 2012-es olimpiai rendezés jogát.

Augusztusban Sólyom Lászlót iktatták köztársasági elnökké, a hónap végén a Katrina hurrikán elérte az amerikai partokat, és minden idők legnagyobb anyagi kárával sújtotta a térséget.

Októberben földrengés pusztított Észak-Pakisztánban – 80 ezer áldozatot követelve –, és megkezdődött Szaddám Huszein megbuktatott iraki elnöki bírósági pere.

Novemberben Andrew Stimpson lett az első ember, aki „kigyógyult” az AIDS-ből, 22-én lett Angela Merkel hivatalosan Németország kancellárja.

Decemberben a BBC beszüntette 1939 óta sugárzó magyar nyelvű adását, szilveszterkor pedig egy másodperccel hosszabb lett az év, a szökőmásodperc miatt.

2005 a filmvilágban

A február végi Oscar-gálán a Millió dolláros bébit választották meg a legjobb filmnek – egy évvel később az Ütközéseket koronázták meg a 2005-ös alkotások közül. Ebben az évben vette kezdetét Christopher Nolan Batman trilógiája Christian Bale-lel a főszerepben, a Harry Potter-sorozat negyedik része, a Tűz serlege is vászonra került, Owen Wilson és Vince Vaughn megmutatta, hogyan ünnepelnek az ünneprontók, Steve Carell pedig egy 40 éves szüzet formált meg.

Keanu Reeves Constantine-ként látta el mindenki baját – leginkább a démonokét –, elképesztő sztárszereposztást megcsodálva nyerhettünk betekintést A bűn városába, Adam Sandler pedig börtönbe ment, hogy a rabokból álló amerikaifutball-csapatával megmérkőzzön az őrökkel (Csontdaráló).

Akadt még itt még riszálom úgyis úgyis a Madagaszkárban, csajozási tanácsok Will Smithtől a Randiguruban, megtudtuk, hogy a 42 a válasz a végső kérdésre. Volt Büszkeség és balítélet, Vérbosszú, csokigyár, Világok harca, és olyan is, ami már túlment a barátságon.

A számtalan remek alkotás teljes felsorolásába azért nem fogunk, de azért vétek lenne nem megemlíteni Darth Vader nagyúr „születését” (Star Wars III).

2005 a zenevilágban

Öt év után tért vissza új lemezével a Backstreet Boys, nyolc év után adott ki új stúdióalbumot a Rolling Stones, a legjobb számnak járó Grammyt John Mayers Daughters című alkotása vitte el. Kylie Minogue-nál mellrákot diagnosztizáltak, Michael Jacksont nem találták bűnösnek gyermekmolesztálási ügyében, Madonna a 36. top 10-es slágerét rittyentette elő.

A Billboard év végi 100-as listáját Mariah Carey We Belong Togetherje uralta, a dobogóra a Hollaback Girl és a Let Me Love You fért fel.

És persze ne feledkezzünk meg Tiësto szenzációs feldolgozásáról, az Adagio for Stringsről sem!

2005 a sportban

A Bajnokok Ligájában a Liverpool ért a csúcsra, miután az isztambuli döntőben 3–0-s hátrányból felállva, tizenegyesekkel legyőzte a Milant.

Az NB I-ben a Debreceni VSC először lett aranyérmes, hogy aztán 2014-ig bezárólag hétszer is bajnok legyen.

A BL-elődöntőben a Liverpoollal szemben alulmaradó Chelsea 12 pontos előnnyel nyerte meg a Premier League-et az Arsenalt megelőzve, a „vörösöket” odahaza a Manchester United és az Everton is megelőzte, de címvédőként ötödik angol csapatként is elindulhatott az elitsorozatban.

Spanyolországban hat év szünet után „intették le” elsőként a Barcelonát, azóta még kilenc aranyat szereztek a katalánok.

Németországban a Bayern München volt a legjobb, megelőzve a 25 gólig jutó Miroslav Klose vezette Werder Brement.

Olaszországban a Juventus a végén hiába hagyta le a Milant, a Serie A-t megrengető botrány miatt elvették a scudettót és a másodosztályba száműzték a torinóiakat.

Az U20-as világbajnokságon Messi vezette sikerre az argentinokat, az U17-eseknél Giovanni dos Santosék mexikói együttese lett a legjobb, a Konföderációs Kupa fináléjában pedig Brazília 4–1-re kiütötte Argentínát.

Az Egyesült Államokban az év elején a New England Patriots négy idényből harmadszor nyerte meg a Super Bowlt – Tom Brady még három Lombardi-trófeát kaparintott meg a Hazafiakkal, idén pedig a Tampa Bayt vezette sikerre, így már hétnél jár...

Az NBA-ben a San Antonio Spurs lett a bajnok, az NHL-ben viszont senki, mivel a játékossztrájk miatt törölték az idényt.

Asafa Powell 100 méteren 9,77-tel állított fel világrekordot, 2009 óta Usain Bolt 9,58-as ideje az etalon.

Roger Federer Wimbledonban és a US Openen is csúcsra ért, a Roland Garroson már akkor is Rafael Nadal volt a király, Ausztráliában viszont hiába szurkolt mindenki, Marat Szafin legyőzte Lleyton Hewittot.

A Formula–1-ben véget ért Michael Schumacher uralkodása, Fernando Alonso ért a csúcsra, GP2-ben Nico Rosberg, F3-ban Lewis Hamilton, ugyanitt a legjobb újonc pedig Sebastian Vettel volt... A gyorsasági motorosoknál sorozatban ötödször lett a királykategória első helyezettje Valentino Rossi, aki a két alacsonyabb kategóriával együtt eddig összesen kilencszer lett világbajnok.

A montreali vizes világbajnokságon Cseh László nyerte meg a 400 méteres vegyes úszást (200 vegyesen ezüst-, 100 háton bronzérmes lett), a női pólósok arany, a férfiak ezüstérmet szereztek.

Férfi kézilabdában Spanyolország, a női mezőnyben Oroszország lett a világbajnok, az év végén Görbicz Anitát a világ legjobbjának választották meg – sorozatban ez volt a harmadik magyar elsőség, 2003-ban Radulovics Bojanát második alkalommal ítélték legjobbnak, 2004-ben pedig Kulcsár Anitát...



Az isztambuli csoda

Gyászolt a sportvilág

Kulcsár Anita 2005 januárjában közúti balesetben veszítette életét, ezt követően három hónappal választották meg fölényesen a 2004-es év legjobbjává.

Az év márciusában elhunyt Rinus Michels játékosként sem volt rossz, trénerként viszont az egyik legnagyobbá nőtte ki magát, nyert BEK-et az Ajaxszal, lett bajnok a Barcelonával, Európa-bajnoki címet szerzet Hollandiával, amelyet világbajnoki döntőbe is vezetett.

Ugyancsak márciusban veszítette életét Nyers István, aki 133 bajnoki góljával az Inter történetének negyedik legeredményesebb futballistája

Novemberben, 59 éves korában hunyt el George Best, akit a World Soccer Magazine a 20. század nyolcadik legjobb játékosának rangsorolt.

Borítókép: Nicolo Campo / Getty Images Hungary