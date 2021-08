Messi már most is döbbenetes számokat hoz a PSG-nek

A futballtörténelem egyetlen hatszoros aranylabdás játékosa a 30-as mezszámot választotta magának. Ez már csak azért is érdekes, mert a Ligue 1-ben papíron 1-30 között kell kiosztani a mezszámokat, az 1-es, a 16-os és a 30-as pedig a kapusok részére van fenntartva...

Így vagy úgy, nyilvánvalóan akár 0-s mezszámmal is vinnék a szurkolók az argentin új dresszét, aligha jelent meglepetést, hogy alig néhány perc alatt el is fogyott a nyomtatott készlet.

Gondolhatnánk, hogy nem készültek elég mezzel, de a PSG több mint 150 ezer dresszt kezdet el árusítani 23 órakor, és hét perccel később már nem lehetett kapni...

PSG listed more than 150,000 Messi shirts for sale on their website at 10pm UK time.



They sold out at 10:07pm UK time.



Incredible numbers. pic.twitter.com/WUoDCZhpNc