A Bayern ismét tönkreverte a Barcelonát

E-csoport

Ebben a csoportban játszották a játéknap rangadóját, a Barcelona a 2020-as győztes Bayern München fogadta. Abban a szezonban, napra pontosan 13 hónappal ezelőtt a bajorok emlékezetes módon 8–2-re kiütötték a katalánokat a negyeddöntőben, Lionel Messinél pedig állítólag akkor telt be a pohár. Aztán az argentin megbékélt, de végül a spanyol liga pénzügyi szabályzatai és a Barca csődközeli állapota miatt mégis távoznia kellett, és a PSG-hez írt alá.

Nélküle új korszak kezdődött a gránátvörös-kékeknél, eljött az az idő, hogy egy hazai BL-meccsen nem ők voltak a favoritok.

A Bayern jóval jobban is játszott az első félidőben, és egy szerencsés góllal meg is szerezte a vezetést, Thomas Müller átlövése pattant meg Eric García fenekén, Marc-André ter Stegen teljesen tehetetlen volt. Müllernek ez volt a hetedik gólja a Barcelona ellen, nála többet senki nem lőtt a katalánoknak a nemzetközi porondon.

A második félidőben 10 perc sem kellett a münchenieknek, hogy megduplázzák az előnyüket. Jamal Musiala bombája még lejött a kapufáról, de Robert Lewandowski eszmélt a leggyorsabban, és bepöckölte a labdát az üres kapuba, ezzel sorozatban 18. (!) bayernes tétmeccsén volt eredményes.

A 85. percben kísértetiesen hasonló módon szerezte meg a második gólját a lengyel, ugyanúgy egy kapufáról kipattanó labdát gyűjtött be, de ezúttal nem egyből, hanem egy katalán védő elfektetése után bombázott a kapuba.

Ezzel be is állította a végeredményt, a Barcelona pedig úgy abszolválta ezt a mérkőzést, hogy még a kaput sem találta el, ez még sosem fordult elő a csapattal a BL-ben.

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat.

A csoport másik meccsén már úgy tűnt, hogy a Dinamo Kijev Mikola Saparenko 93. percben szerzett góljával győz otthon a Benfica ellen, de a videobíró végül elvette a találatot, maradt a gól nélküli döntetlen.

Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 0–3 (0–1)

Dinamo Kijev (ukrán)–Benfica (portugál) 0–0

F-csoport

Az Európa-liga 2021-es győztese, a Villarreal a Manchester United elleni finálé óta nem nyert sem barátságos, sem tétmeccset, a La Ligában három döntetlennel indított. Ellenfele, az Atalanta sem lehet büszke a szezonrajtjára, a Serie A-ban ugyanis három forduló után négy ponttal áll. A két, nem túl jó formában érkező csapat közül az olaszok villámrajtot vettek, Remo Freuler 12 méteres kapáslövése a kapufáról vágódott be a 6. percben. Bő félórával később egyenlítettek a hazaiak, egy eredményes letámadást Manu Trigueros fejezett be közelről.

Aztán a második félidő hajrájában beindultak az események, Arnaut Danjuma révén fordítottak a hazaiak a 73. percben, tíz percre rá Robin Gosens egyenlített. Aztán Francis Couqelin kiállítása miatt az utolsó percekben emberelőnybe került az Atalanta, de ezt már nem tudta kihasználni, maradt a pontosztozkodás.

Young Boys (svájci)–Manchester United (angol) 2–1 (0–1)

Villarreal (spanyol)–Atalanta (olasz) 2–2 (0–1)

G-csoport

A francia bajnok Lille a 48. percben Jonathan David révén megszerezte ugyan a vezetést a Wolfsburg ellen, a VAR azonban elvette a találatot, ugyanis a labda nem sokkal a gól előtt elhagyta a játékteret. A vendégek mestere, Mark van Bommel pedig olyan hevesen reklamált, hogy a játékvezető nem merte nem megnézni az esetet. Negyedórával később John Brooks kiállítása miatt komoly esélyt kaptak a franciák, de nem tudták kihasználni.

Maradt a gól nélküli döntetlen, bár a 97. percben még úgy nézett ki, hogy büntetőt lőhet a Lille, de végül ettől is megfosztotta a csapatot a videobíró.

A Sevilla és a Salzburg találkozóján történtekről fentebbi cikkünkben olvashatnak.

Sevilla (spanyol)–Salzburg (osztrák) 1–1 (1–1)

Lille (francia)–Wolfsburg (német) 0–0

H-csoport

A legutóbbi kiírás győztese, a Chelsea mintha kicsit belekényelmesedett volna az ünnepi hangulatba, amely a Stamford Bridge-t átjárta. A meccs előtt négyen is átvehették a saját UEFA-díjaikat, Jorginho az Év játékosának, Thomas Tuchel az Év edzőjének, Édouard Mendy az Év kapusának, míg N'Golo Kanté az Év középpályásának járó trófeát kapta meg fizikailag is.

A 69. percben aztán véget ért a böjt, César Azpilicueta remek beadással találta meg Romelu Lukakut, aki a kapuba csúsztatott és ezzel meg is szerezte a győzelmet. A belga támadó, akárcsak anno a Manchester United színeiben, most is eredményes volt első BL-meccsén új csapatában.

A csoport másik mérkőzésén az immáron Cristiano Ronaldo nélküli Juventus egy félidő alatt eldöntötte a Malmö elleni idegenbeli mérkőzést. Alex Sandro kezdte a játékrész felénél a gólgyártást, a hajrában Paulo Dybala is betalált büntetőből, egy percre rá pedig Álvaro Morata állította be a végeredményt.

Chelsea (angol)–Zenit Szentpétervár (orosz) 1–0 (0–0)

Malmö (svéd)–Juventus (olasz) 0–3 (0–3)