Marco Rossi nem hitte, hogy néhány rossz meccs elsöpri a korábbi bravúrokat

Mint a helyszínről beszámoltunk róla, a magyar válogatott bravúros eredményt, 1–1-es döntetlent ért el a világ legértékesebb keretével bíró Eb-döntős otthonában.

A mérkőzést követően Marco Rossi többek között arról is beszélt, hogy ha a csapat nyer vagy kiemelkedő eredményeket ér el (mint például Londonban vagy az Európa-bajnokságon), akkor valóságos hősök a közvélemény szemében, de ha jön két rossz eredmény, akkor máris mindenki idiótának van beállítva.

Az Európa-bajnokság okozta örömmámor után nagy bizakodás előzte meg a világbajnoki selejtezősorozat őszi folytatását, amely nagyjából 55 percig tartott ki Anglia ellen, ezt követően az Eb-n döntőző együttes négy gólt szerezve roppantotta meg a csapatot, amely ezt követően Albániában is kikapott, és Andorrát is csak nyögvenyelős gyűrte le hazai pályán.

A szeptemberi selejtezőknek már egész más állapotban vágtunk neki, mint ahogy az Eb-t lezártuk. Nem is minden játékos érkezett a válogatotthoz megfelelő fizikai állapotban, ám ez a kisebbik baj volt. A nagyobb sokkal inkább emberi, mint szakmai probléma volt: a játékosok nyugodtabbak, lazábbak voltak, és nem tudtak megfelelő mentális állapotban pályára lépni. Emiatt volt az, hogy az angolok ellen a hajrában teljesen szétestünk. Nem tudtunk végig koncentrálni, és a taktikához sem tartottuk magunkat, a súlyos vereség pedig rányomta a bélyegét a másik két szeptemberi selejtezőre is. Észleltük a veszélyt a stábbal, tisztában voltunk vele, hogy nem szakmai a probléma, hanem nagyon is emberi, de a kezelése már az angolok elleni meccsel rendkívül nehézzé vált, mert elvesztettük Szalai Ádámot