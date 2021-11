Cristiano Ronaldo és Maguire is érzelmesen búcsúzott Solskjaertól

A Watfordtól elszenvedett 4–1-es vereség az utolsó csepp volt a pohárban, amellyel a Manchester United a tabella hetedik helyére zuhant, 12 ponttal lemaradva az éllovas Chelsea-től, szégyenszemre negatív gólkülönbséggel.

Másnapra már a „vörös ördögök” vezetése is meghozta a hosszú ideje elkerülhetetlennek látszó döntést, és megköszönte a norvég tréner eddigi munkáját.

Nem ritkán előforduló jelenség, hogy egy vergődő csapatnál a vezetőedzőt okolják a rossz eredmények miatt, a játékosok pedig felszabadulnak, amikor új szakvezető érkezik a gárda élére.

A manchesterieknél ugyanakkor többen is sajnálatukat fejezték ki a váltás miatt, így például a nyáron visszaigazoló Cristiano Ronaldo is:

– búcsúzott a portugál a közösségi médiában.

He's been my striker when I first came to Old Trafford and he's been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX