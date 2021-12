A címvédő Manchester City nyerte a gazdagok csatáját

Az Anglia legtehetősebb tulajdonosi körével bíró, újgazdag Newcastle fogadta a szintén igencsak jó anyagi helyzetben lévő Manchester Cityt, de míg előbbi az újjáépítés előtt áll, és az utolsó előtti helyen várta a meccset, utóbbi pedig a világ legértékesebb keretével felállva vezette a Premier League-et.

A papírforma egyértelmű volt, erre még segített is a hazai védelem, Martin Dúbravkáék addig ügyetlenkedtek, míg összehoztak egy szögletet a meccs elején, aminek a végén az idén világklasszissá érő Joao Cancelo akrobatikus beadása után az ismét bakizó védelem hibáját kihasználva Rúben Dias szerzett könnyű gólt (0–1).

A „szarkák” nem adták fel, Joelinton átlövése kevéssel kerülte el a jobb alsó sarkot, Ederson pedig csak azért nem hozott össze büntetőt, mert a játékvezetői csapat valamiért ezt az egyértelmű szabálytalanságot nem fújta be.

Atkinson and Pawson didn't think this was a penaltypic.twitter.com/c7t8TUgpmG