Szívműtétje a múlté, bekerült a holland keretbe

Frank de Boer, Hollandia szövetségi kapitánya kihirdette az Európa-bajnokságra utazó 26 fős keretét – írja az independent.co.uk.

A legnagyobb hiányzó Steven Bergwijn, a Tottenham 23 éves szélsője, aki kevés játéklehetőséget kapott az utóbbi időben a Premier League-ben. Helyette Cody Gakpo, a PSV Eindhoven játékosa lehet ott a kontinenstornán, aki még egyszer sem szerepelt a válogatottban.

Maarten Stekelenburg is bekerült a szűk keretbe, aki 38 évesen a torna egyik legidősebb játékosa lesz, míg a De Boer két 20 éven aluli játékost – az ajaxos Jurrien Timber és Ryan Gravenberch is 19 éves – is nevezett a június 11-én kezdődő tornára.

Bár a csapat egyik legjobbja, egyben kapitánya, Virgil van Dijk nem szerepel az Eb-n, helyette arra összpontosít, hogy a súlyos sérülését követően teljesen felépüljön a következő idényre, Daley Blind bekerült a szűkített keretbe.

A 31 éves védőnek szívizomgyulladása volt, és másfél évvel ezelőtt meg kellett műteni, ráadásul márciusban súlyos bokasérülést is szenvedett, így kisebb csodának számít, hogy szerepelhet a kontinenstornán.

Hollandia két felkészülési mérkőzést játszik – június 2-án Skócia, június 6-án Grúzia ellen –, mielőtt elkezdődik számára az Európa-bajnokság. Frank de Boer legénysége a csoportkörben Ukrajnával, Ausztriával és Észak-Macedóniával találkozik.

A holland válogatott 26 fős kerete

Kapusok: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam)

Védők: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Internazionale), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Jurriem Timber (Ajax Amsterdam), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Középpályások: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch, Davy Klaassen (mindkettő Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Támadók: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo, Donyell Malen (mindkettő PSV Eindhoven), Quincy Promes (Szpartak Moszkva), Wout Weghorst (Wolfsburg)