Sergio Ramos beénekli magát a poptörténelembe

A spanyol labdarúgás sokféle tehetséget kinevel, és nehogy azt gondoljuk, hogy Julio Iglesias az egyetlen, aki másféle színpadon is megállta a helyét, nem csupán a zöld gyepen. Bár Iglesias csak rövid ideig védte a Real Madrid kapuját, a királyi gárda adott egy másik énekest is a világnak. Egy hátvédet. Egy andalúz ikont.

Bizonyára furcsán néznek most a spanyol labdarúgó-válogatott rajongói, hiszen Sergio Ramos kihagyja az idei Európa-bajnokságot. Ez az írás azonban nem a Real Madrid klasszis hátvédjéről, világ- és Európa-bajnok labdarúgóról szól, hanem arról a Sergióról, aki lehetne akár popsztár is. No jó, spanyol popsztár, azaz mondjuk édes-bús flamencodalok előadója, el cantor, az énekes.

Merthogy a torkából kijönne néhány X-Faktor- vagy Voice-győzelem.

Ha Sergio Ramos ugyanis nem lenne világklasszis labdarúgó, akkor esténként simán ülhetne egy sevillai bárban, telt hangjával leány- és asszonyszempillákat rebegtetne. Így persze, hogy sportos kiállása és agyontetovált teste mellé az elmúlt huszonöt évben jelentős vagyont is összerúgott magának, még könnyebb lenne a gyepszőnyeget színpadra váltania.

Az oroszországi labdarúgó világbajnokságra, 2018-ban Demarco Flamencóval énekelt egy buzdító dalt (Orta estrella en tu corazón, vagyis Másik csillag a szívedben címmel), de a flamencopop sikeresebbnek bizonyult, mint a spanyolok szereplése, hiszen a házigazdák rögtön az első egyesen kiesési szakaszban búcsúztatták őket.

Ám azt, hogy a spanyolok tornaszereplése nem a buzdító dalokon múlik, mi sem bizonyítja jobban, hogy a spanyolok két évvel korábban, a 2016-os francia Európa-bajnokságra igazi focihimnusszal készültek. A La Roja Baila dal előadásába ugyan besegített Nina Pastori énekesnő és a komplett spanyol labdarúgó-válogatott, de Ramos már a dal elején megmutatta, hogyan nyomják szólóban az igazi férfiak. S bár a kontinenstornán hiába táncoltak A Vörösök (a La Roja a spanyol labdarúgó-válogatott egyik beceneve, a bailar azt jelenti, táncol), ahová ráadásul címvédőként érkeztek, a nyolcaddöntőben az olaszok hazaküldték őket.

Az persze sosem volt titok, hogy Sergio Ramos szeret énekelni: 2013-ban meglepetésvendégként gitározott és énekelt egy televíziós műsorban Pilar Rubiónak, akivel akkor már együtt élt, ám gyermekei anyját csak 2019-ben vette feleségül. Hiába, no, az aranytorkú andalúznak nagy szíve van.

A 2018-as esztendő pedig különösen fontos év volt Ramos életében. Ekkor jelent meg ugyanis az a dala, ami hallgatóságát nem éppen a flamenco világába viszi el. Sokkal inkább populárisabb területre tévedt, bár nagyon nem áll tőle messze a szövegelés, a rap stílusa. A dallam kifejezetten élvezhető, és azt mutatja meg, hogy Ramos a lelke mélyén alighanem menthetetlenül romantikus alkat. És ez még akkor is így van, ha a pályán mutatott magatartására sokszor mindenféle jelzőt használni lehetne, csak éppen a romantikust nem.