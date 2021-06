Marco Rossi: Aki most már nem motivált, váltson sportágat

„Május 27-e óta készülünk együtt a csapattal, úgy érzem, elvégeztük azt a munkát amit szerettünk volna, mentálisan és fizikálisan is arra a szintre kerültek a játékosok, amit előzetesen elterveztünk. Ítéletet azonban erről a holnapi mérkőzés fog mondani.

Az viszont biztos, ha valaki egy nappal a nyitómeccs előtt még nem motivált és nem várja tűkön ülve a címvédő elleni találkozót, sportágat kellene váltania. Szerencsére ezen a téren is pozitívak a tapasztalataim, készen állunk a portugálok elleni csatára!”

– kezdte a szövetségi kapitány, aki aztán részletesebben is elemezte a holnapi ellenfelet.

„Nehéz lenne egy embert kiemelni a portugáloktól, hihetetlen játékosok alkotják a keretüket. A támadósoruk csupa világklasszisból áll, hátul nagyon szervezettnek kell lennünk, nem szabad területed adni a klasszisoknak. Ráadásul nem csak a kezdőben, a kispadon is topligás futballisták várják a bevetést, így a taktikai fegyelmezettségünkön kívül alighanem némi szerencsére is szükségünk lesz, hogy jó eredményt érjünk el.”

Marco Rossi elmondta, a jelenlegi vírushelyzetben bármikor előfordulhat olyan, mint a portugáloknál, nevezetesen hogy az egyik labdarúgó – Joao Cancelo – pozitív koronavírustesztet produkál, a mai világban erre fel kell készülni, a magyar csapatnak is van vészforgatókönyve hasonló esetre.

Végül az összeállításról is szót ejtett, elmondta, hogy a mellette ülő Szalai Ádám biztosan tagja lesz a kezdőcsapatnak, és Sallai Roland sérülése is rendbe jött, így az ő játékára is számíthat.

Az imént említett Szalai csapatkapitányi felelősségéről beszélt, amely a dán–finn meccsen hatványozottan megmutatkozott, hiszen Simon Kjaer emberi nagyságáról is tanúbizonyságot tett. Az Izland elleni pótselejtezős beszédére vonatkozó kérdésre azzal válaszolt, hogy minden mérkőzés előtt összejön a csapat, és megfogalmaznak pár gondolatot, ez most sem lesz másképp, de nem abban látja a csapatkapitány legnagyobb szerepét, hogy milyen beszédet mond, sokkal inkább az a feladata, hogy a pályán és azon kívül is összetartó egységet hozzon létre.

„Bele sem merek gondolni, milyen lehetett a pályán átélni ezeket a jeleneteket, remélem, nekem sohasem kell megtapasztalnom. Csapatkapitánynak lenni egyáltalán nem abból áll, hogy felhúzol a karodra egy szalagot, kapocs vagy a szövetségi kapitány és a társak között, felvállalod a nehézségeket és példát mutatsz a pályán és azon kívül egyaránt.

Ahogyan a kapitány is elmondta, nem lesz szükség hangzatos motivációs beszédre az öltözőben, alig várjuk, hogy a Puskás Arénában, telt ház előtt képviselhessük Magyarországot.”

A Mainz támadója a 2016-os Eb nyitómeccsét is felidézte, ahol Ausztria ellen az ő góljával szerzett vezetést a válogatott. Szalai Ádám szerint taktikailag és védekezésben nagyon oda kell figyelni, és sokkal erősebbnek tartja a portugál csapatot, mint 2016-ban, amikor emlékezetes, hatgólos döntetlent játszottak egymással.

„Fantasztikusan indult számunkra a torna, rendkívül fontos a jó kezdés, így holnap is mindent megteszünk ennek érdekében. Természetesen tisztában vagyunk a csoportellenfeleink képességével és hogy három kőkemény meccs vár ránk, ám megfelelő alázattal és taktikával már nemegyszer bizonyítottuk, hogy nálunk magasabban jegyzett válogatottak dolgát is meg tudjuk nehezíteni. Holnap is ezen leszünk.”

Egyéni felkészüléséről is szót ejtett, elmondása szerint a mérkőzés előtti napon mindig feszültebb a kelleténél, akár barátságos, akár tétmeccsről van szó, így a legfontosabb számára a pihenés és hogy éjszaka jól aludjon.

Ha gyerekként valaki azt mondja, hogy két Európa-bajnokságon is pályára léphetek, amelyből az egyik ráadásul hazai pályán lesz, nem biztos, hogy elhiszem, leírhatatlan érzések kavarognak most bennem. Az Uruguay elleni stadionavató életem egyik legszebb élménye volt, biztos vagyok benne, hogy a portugálok elleni találkozó is az lesz majd.

A magyar válogatott kedden 18.00 órától kezdi meg szereplését a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, az F csoport nyitómeccsén a címvédő Portugáliával találkozik a Puskás Arénában.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT

1. FORDULÓ (június 15.)

18.00: Magyarország–Portugália (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Franciaország–Németország (München, Allianz Aréna)

2. FORDULÓ (június 19.)

15.00: Magyarország–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

18.00: Portugália–Németország (München, Allianz Aréna)

3. FORDULÓ (június 23.)

21.00: Portugália–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Németország–Magyarország (München, Allianz Aréna)

Ön szerint melyik csapat nyeri meg az Eb-t? 17458 Franciaország

7110 Németország

6982 más

5801 Anglia

5269 Belgium

3980 Olaszország

3054 Portugália

2040 Spanyolország

1378 Hollandia

(Borítókép: Szigetváry Zsolt / MTI)