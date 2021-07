Rossi álma, hogy Torinóban edzősködhessen

A Marco Rossi vezette magyar válogatott büszke lehet az Európa-bajnokságon nyújtott játékára. Noha a csoport utolsó helyén végeztünk, de sikerült pontot szerezni Franciaország (1–1) és Németország (2–2) ellen is. Az olasz szövetségi kapitány a torna után a toronews.net-nek adott interjút.

Van bennem egy kisebb csalódottság, mert közel voltunk egy történelmi továbbjutáshoz. Viszont így is méltó módon képviseltük a magyar labdarúgást. Az elért eredményekből inspirációt kell merítenünk a további munkához. A világbajnokság egy álom lenne, de Angliával és Lengyelországgal vagyunk egy csoportban. Papíron mi vagyunk a harmadik legerősebbek, és mivel csak egy juthat ki egyenes ágon csoportból, nehéz dolgunk lesz. Lengyelországgal döntetlent játszottunk, szeptemberben pedig Anglia ellen lépünk pályára. Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de megfelelő hozzáállással és felkészültséggel meglepetést okozhatunk.

A kapitány arról is beszélt, hogy a Serie A-ban szereplő Torino irányítása egy álom lenne a számára.

Évekkel ezelőtt már beszéltem arról, hogy a Torino irányítása egy kör bezárulta lenne. A nagyapám anno elvitt egy mérkőzésre, sokat beszélt nekem a legendás torinói csapatról. Mesélt Puskásról, az Aranycsapatról és a Honvédról is. Az élet nagy rendező: irányíthattam a Honvédot, amellyel 24 év után bajnoki címet nyertem, most pedig a magyar válogatottat vezethetem. Így, ha egy nap a Torino kispadjára is leülhetnék, az fantasztikus lenne, egy álom beteljesülése.