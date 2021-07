Újabb világsztárt szereznének meg a párizsiak

A kilencszeres francia bajnok csapat komoly erősítésekbe kezdett a nyáron, csütörtökön épp a világ- és kétszeres Európa-bajnok Sergio Ramos érkezését jelentették be a párizsiak.

Korábban 70 millió euróért cserébe igazolta le Asraf Hakimit, és ingyen érkezett a francia fővárosba Georginio Wijnaldum a Liverpooltól.

A jelenleg Eb-döntőre készülő Gianluigi Donnarumma szerződtetése is napokon belül hivatalos lehet. A három játékos értéke meghaladja a 100 millió eurót.

Kiemelendő még Neymar hosszabbítása is, aki miatt pedig Kylian Mbappét sem adják el nyáron (igaz, jövőre szabadon távozhat), így pedig már most is bitang erős gárda kezd kialakulni az Eiffel-torony közelében.

Ehhez jöhet még új érkezőként Paul Pogba is – legalábbis a csapat ügyeiben jól értesültnek számító francia újságíró, Julien Laurens úgy tudja, hogy a párizsiak erőteljesen fontolgatják a világbajnok középpályás hazacsábítását.

PSG are considering a move for Paul Pogba, sources have told @LaurensJulien pic.twitter.com/oFYI4sdcNW — ESPN FC (@ESPNFC) July 8, 2021

A 28 éves futballistának egy éve van hátra a Manchester Uniteddel kötött szerződéséből, így a „vörös ördögök” számára két út lehetséges: vagy minél előbb hosszabbítanak vele, vagy még a nyáron pénzre váltják klasszisuk játékjogát.

És akkor még említsük meg, hogy a gárdánál olyan klasszisok játszanak még, mint a brazil védő Marquinhos, a világbajnok hátvéd Presnel Kimpembe, az Eb-döntőre készülő Marco Verratti, vagy éppen Ángel Di María.

Ha ez a csapat összeáll…

(Borítókép: Kylian Mbappé ezentúl Párizsban is örülhet a Pogba-góloknak? – Marcio Machado/Getty Images)