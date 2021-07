Városligeti randevú Rossival és Schäferrel az Eb-döntő előtt

Közeleg az európai fociünnep vége, a mindent eldöntő olasz–angol összecsapás azonban még hátravan: vasárnap este kiderül végre, hogy melyik válogatott emelheti magasba a hőn áhított Eb-trófeát!

Az izgalmakat a városligeti szurkolói zónában Schäfer András jelenléte is fokozza; a magyar labdarúgó-válogatott középpályása pódiumbeszélgetésen számol be az élményeiről. Válogatottunk szövetségi kapitánya, Marco Rossi pedig többek között a szurkolók kérdéseire is válaszol.

Schäfer András a városligeti szurkolói zónában búcsúzik a labdarúgó-Európa-bajnokságtól: a magyar fociválogatott középpályása, aki korábban videón köszönte meg a drukkerek támogatását, vasárnap este 19.55 és 20.10 óra között egy pódiumbeszélgetés keretében személyesen számol be az élményeiről.

21.00-tól pedig ő is izgatottan ül az óriáskivetítők elé, hogy a helyszínen – már természetesen a Városligetben, nem a Wembley-ben – nézze meg az Olaszország–Anglia-összecsapást.

Marco Rossi az elmúlt hetekben megtapasztalhatta a magyar szurkolók lelkesedését és a felé irányuló szeretetet. Nemrégiben anyanyelvén, olaszul üzentek neki a drukkerek a szurkolói zónából, amit a válogatott szövetségi kapitánya meg is osztott a közösségi médiában.

A vasárnapi döntő kezdete előtt a drukkerek által is már csak Místerként becézett szakvezető az ő kérdéseikre is válaszol! A szurkolók az alábbi posztra kommentelve küldhetik el a kérdéseiket, amelyek közül a legjobbakra a városligeti szurkolói zóna óriáskivetítőjén, online interjúban válaszol.

Rossi egyébként még Olaszországban piheni ki a hosszúra nyúlt idény és főleg az Európa-bajnokság izgalmait, jelenleg Szicíliában nyaral, ott, ahol fia, Simone élvonalbeli vízilabdázó. A szurkolói kérdéseket is ott kapja meg Skype-on. Magyarországra július 30-án tér vissza a Míster, amikor megkezdődik a 2021–2022-es NB I-es idény és hamarosan a felkészülés is a világbajnoki selejtezőkre.