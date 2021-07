Már nyolc éve megmondták, hogy így bukik el Anglia

Mint azt már bizonyára mindenki tudja, az angol labdarúgó-válogatott ezüstéremmel zárta az Európa-bajnokságot, miután a döntőben 1–1-es 120 percet követően büntetőkkel kikapott Olaszországtól.

A Wembley-ben rendezett fináléban a házigazda már a 2. percben előnybe került Luke Shaw bombagóljával, de ezt követően nem erőltette a támadásokat, az olaszok egyenlíteni tudtak, és közelebb álltak a győztes gól megszerzéséhez is.

A büntetőpárbajban az angolok kezdtek jobban, de hiába védett Jordan Pickford és talált be Harry Maguire, 2–1-es brit előnyt követően már egyik hazai sem tudott a kapuba lőni.

Nem újdonság az angolok rossz büntetőzése, erről itt is írtunk bővebben, most viszont előkerült egy 2013-as Twitter-bejegyzés, ami azt taglalgatta, hogy a „háromoroszlánosok” épp elveszítették a 2020-as Európa-bajnokság döntőjét Olaszországgal szemben, tizenegyesekkel.

– írta zárásként Cameron „Nostradamus”.

England just lost the euro 2020 final against Italy on a penalty shoot out, nothing has changed then!