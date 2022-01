A Manchester United olyat tett, amire angol klub még nem volt képes

A „vörös ördögök” a gól nélküli első játékrész után a 19 éves svéd Anthony Elanga találatával szereztek vezetést, majd kisvártatva Mason Greenwood és Marcus Rashford is betalált Bruno Fernandes előkészítéseit követően.

Az elmúlt években rendkívül szimpatikus módon felépített Brentford erejéből csak szépítésre futotta a hajrában Ivan Toney góljával, a Manchester United így története során a 300. PL-meccsét nyerte meg, első angol klubként érte el ezt a mérföldkövet.

300 - @ManUtd have won their 300th Premier League away game, the first team to reach the milestone in the competition:



300 - Manchester United

259 - Chelsea

246 - Arsenal

239 - Liverpool

188 - Manchester City



Stomping. pic.twitter.com/DVrYouNNzg