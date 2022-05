Nem vitás, ő az új Messi – járna neki az Aranylabda?

Egy hónapja mindenki a Barcelona elképesztő formájától volt elragadtatva, az elmúlt hetekben viszont kis túlzással csak az nem nyert a Camp Nouban, aki nem akart. A Mallorca ellen megszakadt a pocsék széria, Ansu Fati is visszatért, a játék is javuló képet mutatott, de még messze nem azt, amit előtte csodálhatott a publikum. Ha megnézzük a differenciát, és visszatekintünk kicsit az idény korábbi szakaszaira is, nagyon úgy fest, hogy megvan a barcelonai gondok oka: Pedri hiánya.