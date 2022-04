Xavi a nevetség tárgyából ismét Európa élére vezetheti a Barcát

Gerrard: Mesterfogás volt Xavi kinevezése

Xavi pályatársa, a Liverpool-klublegenda Steven Gerrard a Rangersszel megnyert bajnoki cím után jelenleg az Aston Villát igyekszik minél jobb helyre vezetni. A katalán karmesterhez hasonlóan az Aranylabda-szavazáson szintén korábban dobogós angol úgy véli, remek döntés volt a gránátvörös-kékek részéről a volt irányító kinevezése.

Xavi kinevezése mesterfogás volt a Barcelona részéről. Olyasvalakit állítottak a csapat élére, akinek a DNS-ébe van kódolva a klub, és aki hosszú éveken át világklasszis játékos volt. Nyilvánvalóan ismeri azt a stílust, amelyet a klub szurkolói mind látni szeretnének a csapatnál, és egy küzdelmesebb időszak után úgy fest, hogy visszatérnek oda, ahová tartozniuk kell. A Barcelona távoli szurkolójaként igazán jó látni, hogy visszatértek

– vélekedett Gerrard.

Klublegendából legendás edző?

Xavi 1998-tól 2015-ig állt a katalánok alkalmazásában, 767 tétmeccsénél csupán a tavaly nyáron távozó, hétszeres aranylabdás Lionel Messinek (778) jött össze több, nyert négy Bajnokok Ligáját, három klubvilágbajnokságot, két európai Szuperkupát, nyolc bajnoki címet és Király-kupát, háromszor lett Spanyol Szuperkupa-győztes, hazájával pedig világbajnoki és két Európa-bajnoki aranyat is szerzett, nem véletlenül tartják minden idők egyik legjobb középpályásának.

Pályafutását a katari al-Szaddnál zárta, ahol edzői karrierjét is indította, 2019-ben rögvest nyert egy kupasorozatot, majd a Katari Kupát is elhódította kétszer, sőt az előző kiírásban már bajnoki címet is ünnepelhetett.

A mostani idényt remekül indította, hiszen az al-Szadd rögvest nyert, ahogyan az első nyolc meccsén egyaránt! A kilencedik találkozón a 89. percben úszott ki csapata kezéből az újabb siker (3–3), de nem ezért lett ez az utolsó meccse az együttes kispadján, hanem mert három nappal később kinevezték a Ronald Koemannal gyengélkedő Barcelona edzőjének.

A BL-ben ő sem tudott segíteni azon, hogy a Bayern München vagy a Benfica ellen győzzön a gárda, amely így nem jutott tovább a csoportjából, a Spanyol Szuperkupában pedig a Real elleni elődöntőt hosszabbításban bukta el a csapat, amely napokkal később a Király-kupából is kipottyant.

A bajnokságban viszont ezt követően parádés formába lendültek a gránátvörös-kékek, hiszen az azóta lejátszott nyolc La Liga-meccsből hetet is megnyertek, és csak az Espanyol elleni 2–2 rontja az összképet – itt mondjuk annak is örülhetett a már a 2. percben előnyhöz jutó Barcelona, hogy a 96. percben Luuk de Jong góljával pontot tudott menteni.

A legutóbb a Realt Madridban kiütő együttes a remek szériának hála már a harmadik helyen áll a tabellán (december közepén még a nyolcadik volt), és ha az elmaradt meccsét megnyeri, akkor megelőzi a második Sevillát is.

Ez amúgy már vasárnap is összejöhet, hiszen épp az andalúziai együttest fogadják a három pont hátrányban lévő katalánok.

LA LIGA

30. FORDULÓ

vasárnap 21.00: Barcelona–Sevilla

Az élmezőny állása: 1. Real Madrid 66 pont (59–25, 29 meccs), 2. Sevilla 57 (40–19, 29), 3. Barcelona 54 (56–29, 28), 4. Atlético Madrid 54 (53–36, 29)

Megjött Aubameyang, kinyílt a gólcsap

A leginkább szembetűnő változás az eredmények javulása mellett a játék minősége és a gólok száma. Xavi első két meccsén csupán egy büntetőgól esett, és bár a Villarreal elleni utolsó percekben szerzett dupla 3–1-es sikert jelentett, a következő két fellépésen nullázott az együttes.

A február beköszöntével viszont új korszakhoz ért az egyre látványosabban játszó gárda, az Atlético Madrid, a Valencia, a Napoli, az Athletic Bilbao, az Osasuna és a Real Madrid ellen is négyig jutott azóta az együttes!

Érdekesség, hogy az Arsenalnál kegyvesztetté váló Pierre-Emerick Aubameyang épp a „matracosok” elleni találkozón debütált a Barcelonában, 11 meccsen kilenc gólnál jár, ezzel már csak egyre van a házi első Memphis Depaytól (29/10), az együttes pedig ezeken a meccseken 31-szer volt eredményes.

Xavi első 14 meccsének mérlege? 19 szerzett gól!

Ki kell még emelni azért a Manchester Citytől 55 millió euróért igazolt Ferran Torrest is, a 22 éves spanyol szélső 14 fellépésen 11 kanadai pontot termelt (6 gól, 5 gólpassz) eddig a katalánoknál.

Mindeközben a védekezés sem romlott, az első 14 fellépésen kapott 18 gólra a legutóbbi 11 ütközeten csak 10 következett. A forma itt is javuló tendenciát mutat, az előző négy meccsen csupán egyszer vették be Marc-André ter Stegen kapuját.

Cruyff és Pep útján

Az elmúlt 60 évben harmadszor fordult elő, hogy egy idény során a Barcelona a Real Madridnak és az Atlético Madridnak is legalább egy négyest gurított, az 1993–1994-es kiírásban a királyi gárdát 5–0-ra, a „matracosokat” pedig 5–3-ra győzte le Johan Cruyff irányításával, a 2008–2009-esben pedig az Atlético 6–1-es kiütése után Madridban 6–2-re verte a Realt Pep Guardiola vezetésével.

Mondunk egy még durvábbat, Pep Guardiola gólpasszt adott az 5–0-s siker során, és végigjátszotta az 5–3-at is, Xavi pedig két assziszttal vette ki a részét a 6–1-ből, és négy gólpasszal a 6–2-ből!

Ezúttal az Atlético ellen 4–2-re, a Real ellen pedig idegenben 4–0-ra győzött az együttes – Ferran Torres mindkétszer gólpasszt adott, sőt még gólt is lőtt…

Újabb aranygeneráció kibontakozóban?

A Barcelona történetének legsikeresebb időszakát hozta, amikor a La Masiáról kikerülve olyan fiatalok épültek be a csapatba, mint Xavi (1998–2015), Carles Puyol (1999–2014), Andrés Iniesta (2002–2018), Víctor Valdés (2002–2014) és Lionel Messi (2004–2021), majd hozzájuk később olyan futballisták csatlakoztak még, mint Pedro (2007–2015), Sergio Busquets (2008–), valamint egy manchesteri kitérő után Gerard Piqué (2008–), de 2010 óta csupán Sergio Roberto és Jordi Alba hozott össze legalább 100 bajnokit a Barcánál a klub utánpótlásából kikerülve.

Nem véletlen, hogy most ismét pozitív a jövőkép a katalánoknál, hiszen az együttesbe ismét kezdenek áramlani a saját nevelésű tehetségek (persze, erre szükség is volt a gyenge anyagi helyzet miatt) az első csapat keretébe, és úgy fest, lehet is rájuk alapozni.

Ter Stegen az elmúlt években a világ egyik legjobbjává nőtte ki magát, 29 évesen még hosszú pályafutás áll előtte ezen a poszton, szerződését 2025-ig meghosszabbították másfél éve, így itt aligha lesz gond a közeljövőben – hacsak nem jön közbe sérülés, de hát ez mindenhol elmondható.

A védelembe a piquéi utat követve Eric García (21 éves) érkezett az idény előtt vissza – igaz, ő Manchester másik feléből, a Citytől –, az Ajaxtól Sergino Dest (21), a B csapatból felkerülve az uruguayi Ronald Araújo (23) érkezett, utóbbi akár a jobb szélen is bevethető (igazából ha már Óscar Minguezának nem kell pályára lépnie, akkor azért alapból erősödik a gárda).

Egy sorral feljebb az idény nagy felfedezettjei közé tartozik a 17 évesen 35 meccsen pályára lépő Gavi, a 20 évesen 34-szer játszó Nico González, és akkor ott van még a tavaly az év legjobb fiataljának megválasztott Pedri (19), aki a borzasztóan nagy terhelés miatti sérülését követően ismét stabil pontnak számít a csapatban, valamint a még mindig csak 24 éves Frenkie de Jong is. A középpályán továbbá a 22 éves Riqui Puig is bevethető rotációs emberként, itt a jövő elég fényesen fest most.

Ousmené Dembélé (24) Xavi alatt rennes-i és dortmundi önmagát kezdi idézni, épp, mire lejár a szerződése, ha ő továbbra is így játszana, azért elnéznék még egy darabig a Camp Nouban, de a legjobban valószínűleg annak örülnének, ha Ansu Fati (19) végre egészséges tudna maradni, Ferran Torresszel ketten egy évtizedre megoldhatnák a szélsőkérdést. A támadók közé is felírhattunk egy visszatérőt, hiszen a Wolverhamptontól kölcsönbe, vásárlási opcióval érkező Adama Traoré (26) 2004 és 2015 között volt már a csapat futballistája.

Az biztos, hogy Xavi irányába a bizalom most egy jó darabig meglesz, a csupán 42 éves szakvezető számára pedig ígéretes keret áll, hogy újra Európa elitjébe vezesse az El-ben a Frankfurt elleni negyeddöntőre készülő csapatát.

Azért az öregek is jók a háznál – és még néhány erősítés sem árthat

A már említett Aubameyang 32 évesen is óriásit tudott dobni a csapaton, a középpályán a 33 esztendős Busquets kapitányként szervezi a játékot, a védelemben pedig Piqué (35) és Jordi Alba (33) éves nyújt stabil alapot.

Ha hinni lehet a nemzetközi sajtóhíreknek, akkor az együttes a nyáron egy újabb rutinos klasszist kaparinthat meg, ugyanis egyes beszámolók szerint már meg is egyezett Robert Lewandowskival, aki a 33-at betöltve sem lassított, az idényben 37 tétmeccsen 45 találatnál jár a Bayern csatára.

Az viszont már biztosnak látszik, hogy érkezik Andreas Christensen (25) a Chelsea-től, Franck Kessié (25) pedig a Milantól, méghozzá ingyen. Azt, hogy két futballista érkezik, maga a klubelnök erősítette meg, ahogyan azt is, hogy jók az infók, egy belső védőről és középpályásról lehet szó, a nemzetközi lapok pedig a két játékos nevét már hetek óta összeboronálták a klubbal.

Szót ejtett Raphinháról (25) is, akit nagyon kedvelnek, és akinek ügynöke, Deco a klub korábbi labdarúgója. A PL-idényben 27 meccsen kilencszer eredményes brazil szélső kifejezetten olcsó vétel lehet, ha a Leeds United nem tud bennmaradni.

Bár az idény első részében még kárörvendhettek a riválisok szurkolói a katalánok szenvedése láttán, a jelenlegi forma és a jövőkép alapján úgy fest, arcukról hamarosan lefagyhat a mosoly.

(Borítókép: A Barcelona a Real Madrid kiütésével végleg bejelentkezett ismét a nagyok közé – Javier Soriano / AFP)