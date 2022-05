13 évnyi pénzére tarthat igényt Petry Zsolt, akinek szeptemberben kezdődik a pere

A csapat volt kapusedzőjét egy interjúban tett, a szövegkörnyezetéből kiragadott kijelentése után rúgtak ki tavaly. Petry Zsolt ezzel összefüggésben már korábban is közölte: ügyvédet fogad, mert szeretné tisztára mosni a nevét Németországban, valamint hozzájutni ahhoz a pénzhez, amely megilleti őt.

Petry Zsolt most azt mondta: a tárgyalást eredetileg idén április 21-ére tűzték ki, de az ügyvédje akkor halasztást kért, mert épp szabadságon volt.

Azt hittük, pár héttel később el is kezdődik a per, de szeptember elsejére tették. Ilyet még az ügyvédem sem élt meg tizenkét éves praxisa során. Így most újabb fél évig munkanélküli leszek

– mondta a Blikknek a Hertha korábbi edzője.

Kifejtette: a német törvényi előírások szerint ha most bárhol – akár más munkakörben, például egy barkácsáruházban – munkát vállalna, akkor onnantól kezdve véget ér a per, és semmiképpen sem kaphatja meg a végkielégítését, amelyre jogosult lenne.

Most 55 éves vagyok, és még tizenkét évem van a nyugdíjig. Ha azt vesszük, hogy a Herthánál határozatlan idejű szerződésem volt, akkor tizenhárom évnyi pénzemre is igényt tarthatok

– fogalmazott Petry Zsolt, aki azt is elmondta, hogy jelenleg a felesége fizetéséből élnek fiatalabbik lányukkal, és beiratkozott egy intenzív angol nyelvtanfolyamra is – készülve arra az eshetőségre, ha Németországban nem tud elhelyezkedni.

Hozzátette azt is: „Én nem érzem úgy, hogy megsértettem volna bárkit is azzal, amiért más a véleményem, eltérőbb, mint a német fősodoré. Továbbra is állítom, a véleménynyilvánítás szabadságába ez maximálisan belefér, és nem bocsáthatnak el azért, mert másképp látom a világot. A munkámban nem volt hiba, teljesen meg voltak vele elégedve”.

Optimistán várom a pert, csak kezdődne már el végre

– mondta az interjú végén Petry Zsolt.