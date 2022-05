10 éves a Premier League egyik legemlékezetesebb gólja

Noha a Premier League idei kiírásában látott versenyfutásra sem lehet panaszunk, olyat, mint amit 2012-ben láttunk, biztosan nem fogunk még sokáig. Egy évtizeddel ezelőtt a két manchesteri óriás, a City és a United csatározott a bajnoki címért, a döntésre pedig a legutolsó fordulóig kellett várni, ráadásul egészen drámai fordulat végén koronázták meg a Cityt.

Mindkét együttes 86 ponttal várta a 38. játéknapot, Roberto Mancini együttese viszont lépéselőnyben volt Sir Alex Fergusonéhoz képest, a gólkülönbsége ugyanis +63 volt a +55-tel szemben (ebben nagy szerepe volt annak, hogy az Old Traffordon a City 6–1-re kiütötte a Unitedet).

A záró körben Manciniék a Queens Park Rangerst fogadták, Fergusonék pedig a Sunderlandhez látogattak, a két találkozót természetesen egy időben rendezték.

A United kezdett jobban, amely Wayne Rooney révén a 20. percben megszerezte a vezetést, és ezt az előnyt meg is őrizte a lefújásig. Az Etihadban viszont jóval eseménydúsabban alakult a vasárnap délután. Pablo Zabaleta is előnyhöz juttatta az első félidőben a bajnokaspiránst, a második félidő elején azonban Djibril Cissé egyenlített. Az 55. percben aztán az egykori citys fenegyerek, Joey Barton agya teljesen elborult, először lekönyökölte Carlos Tévezt, majd nekiment még három játékosnak, meg is kapta a pirosat. Az emberhátrány ellenére 10 perccel később fordított a QPR Jamie Mackie fejesével, érett a bombameglepetés. Ráadásul számukra is komoly tétje volt a mérkőzésnek, egy döntetlennel biztosan kivívták volna a bennmaradást.

Mancini a 69. percben becserélte Edin Dzekót, hét percre rá pedig Mario Balotellit is. Egykapuzott a City, a gól viszont nem akart összejönni, ráadásul kettő kellett volna az aranyéremhez. Lejárt a rendes játékidő is, majd lefújták a United meccsét, ahol a játékosok már szerettek volna ünnepelni, de még nem mertek.

Aztán jött a dráma. A 92. percben David Silva szöglete után Dzeko fejelt a vendégek kapujába, két perccel később pedig Kun Agüero és Balotelli kényszerítőzött jól, aminek a végén az argentin csatár egy csel után bebombázta a bajnoki címet érő gólt. A fieszta pedig elkezdődött, míg a város vörös felén mindenkinek megszakadt a szíve.

És még a QPR is bennmaradt, ugyanis az üldöző Bolton nem tudott nyerni és ezzel előzni.

A klub szintén megemlékezett az évfordulóról, és Kun Agüerónak szobrot emelt a stadion mellett.

