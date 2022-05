Ancelotti: Megkértem Courtois-t, nyerje meg nekünk a döntőt – megtette

A Real Madrid 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt a Bajnokok Ligája szombati döntőjében, ezzel feltette a koronát saját idei teljesítményére a sorozatban, ahol az egyenes kieséses szakaszban a finálét megelőzően a PSG-t, a címvédő Chelsea-t és a Manchester Cityt búcsúztatta. Így látták a döntőt a főszereplők.

„Egyszerűen nem tudom elhinni” – nyilatkozta Carlo Ancelotti őszintén a lefújás után, majd így folytatta. „Rendkívül nehéz meccs volt, átéltünk nehéz pillanatokat, főleg az első félidőben, de minden párharcot és találkozót figyelembe véve megérdemelten nyertük meg a Bajnokok Ligáját.

Hihetetlen, hogy milyen karaktere van a játékosainknak, ezt pedig ezen az estén is sokadszor bizonyították.

Ez egy fantasztikus klub, csodálatos csapatunk van, amelyet egytől egyig nagyszerű játékosok alkotnak. Hogy mit mondtam Courtois-nak a meccs előtt? Azt hogy bejuttattam a döntőbe, nyerje meg nekünk. Megtette!”

Ha már a mérkőzés legjobbja szóba került, íme Thibaut Courtois gondolatai. „Óriási szükségem volt a karrieremben egy ilyen döntős sikerre, így talán még jobban tisztelik majd a nevemet. Elmondhatatlanul boldog vagyok és büszke a csapatunk teljesítményére, a menetelésünk során a világ legjobb klubjait győztük le, így szerintem megkérdőjelezhetetlen a sikerünk jogossága.”

Hogy a belga kapus szerint melyik védése volt a legfontosabb a kilenc közül, amit a meccsen bemutatott, így válaszolt.

Talán az, amelyiket Sadio Mané lövése után mutattam be az első félidőben. Nagyon nehéz volt leérnem, minden centiméteremet kihasználtam a kétméteres magasságomból, utána pedig rendkívül gyorsan fordultam meg, hogy a kapufáról kipattanó labda is az enyém legyen."

Karim Benzema ezúttal csak érvénytelen találatig jutott, ez azonban aligha szegte kedvét a BL idei szezonjának gólkirályi címét elhódító franciának, aki 15 góllal zárt. „Hihetetlenül büszke és mérhetetlenül boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. Óriási tettet hajtottunk végre azzal, hogy a bajnokság után a Bajnokok Ligáját is megnyertük, nekem pedig különösen kedves emlék marad ez a győzelem, hiszen a hazámban, Franciaországban értem el” – utalt a párizsi helyszínre a 34 éves támadó, aki ezzel a sikerrel alighanem végérvényesen bejelentkezett az idei Aranylabdára.

A liverpooliak menedzsere, Jürgen Klopp így látta a találkozót. „Jó meccset játszottunk, de mivel kikaptunk 1–0-ra, mégsem voltunk elég jók. A mérkőzés végén azt mondtam a srácoknak, hogy így is rendkívül büszke vagyok rájuk és kértem, hogy értékeljék, amit elértünk, de ehhez természetesen kell nekik egy kis idő. A bajnokságban és most a BL-ben is nüánszokon múlt a sikerünk, de a futball már csak ilyen. Hiába kerekedtünk minden statisztikában a Real fölé, a legfontosabban, nevezetesen a gólok számában ők voltak jobbak, ezt pedig el kell fogadnunk és gratulálni nekik.

Sokat elmond egy találkozóról, ha a meccs emberének az ellenfél kapusát választják, Courtois elképesztő bravúrokat mutatott be, de voltak olyan szituációk, ahol rossz döntést hoztunk a kapu előtt.

Volt 24 lövésünk, de ebből mindössze talán ha három volt ziccer. A jövőben ezen mindenképpen javítanunk kell.”

A német szakember elmondta, a helyzetkihasználáson kívül a tapasztalat döntött a Real javára, meg persze Carlo Ancelotti személye, akit az európai futball legrutinosabb és legsikeresebb edzőjének nevezett.

„Ha veszítesz, el kell gondolkoznod azon, hogy tudtál volna-e többet tenni a sikerért. De vajon a szezon 63. meccsén elvárható-e a futballistáktól, hogy a lehető legjobban játsszanak...?” – tette fel a költői kérdést Klopp, amelyre ő maga egy »Nem tudom«-mal válaszolt.

Teljesen le vagyunk sújtva, de ez történik, ha döntőt játszol és elveszíted

– mondta Andrew Robertson, a liverpooliak balhátvédje. „Jobban kellett volna futballoznunk, főleg a második félidőben, ráadásul miután a Real előnybe került, van annyira tapasztalt csapat, hogy tudja, hogyan kell megőrizni a vezetést és megnyerni egy finálét.”

Végül nézzünk néhány érdekesebb statisztikát a BL-döntővel kapcsolatban:

A Liverpool a Bajnokok Ligájával együtt három döntőt játszott idén és bár az FA-kupát, valamint a Ligakupát végül büntetőpárbajban megnyerte a Chelsea ellen, egyetlen gólt sem szerzett 330 perc alatt a három fináléban

a Bajnokok Ligájával együtt három döntőt játszott idén és bár az FA-kupát, valamint a Ligakupát végül büntetőpárbajban megnyerte a Chelsea ellen, egyetlen gólt sem szerzett 330 perc alatt a három fináléban Az adatokkal foglalkozó Opta Joe oldal számítása óta (2003/2004) Mohamed Szalah 6 kaput eltaláló próbálkozása a legtöbb egy játékostól, amellyel valaki BL-döntőben próbálkozott

6 kaput eltaláló próbálkozása a legtöbb egy játékostól, amellyel valaki BL-döntőben próbálkozott Az említett portál szerint Courtois 9 védése is csúcsot jelent a finálék történetében

9 védése is csúcsot jelent a finálék történetében Courtois egyébként mindössze a harmadik kapus, akit a meccs emberének választottak a Bajnokok Ligája döntőjében, korábban Oliver Kahnnak (2001) és Edwin van der Sarnak (2008) sikerült ez a bravúr

egyébként mindössze a harmadik kapus, akit a meccs emberének választottak a Bajnokok Ligája döntőjében, korábban (2001) és (2008) sikerült ez a bravúr Carlo Ancelotti az első edző, aki 4-szer is elhódította a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját: kétszer a Milannal (2002/03; 2006/07), kétszer pedig a Reallal (2013/14; 2021/22) nyert

az első edző, aki 4-szer is elhódította a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját: kétszer a Milannal (2002/03; 2006/07), kétszer pedig a Reallal (2013/14; 2021/22) nyert A Real története 14. BL-győzelmét aratta szombaton este, ez kétszer annyi , mint amennyi az örökranglistán második helyen álló AC Milannak van (7)

, mint amennyi az örökranglistán második helyen álló AC Milannak van (7) A királyi gárda a Bajnokok Ligája 1992/93-as indulása óta nyolc alkalommal játszott döntőt a sorozatban és kivétel nélkül mindegyiket (!) megnyerte

Amióta Toni Kroos csatlakozott a madridiakhoz (2014/15), minden BL-szezonjában 92% felett volt a passzhatékonysági mutatója, a nyolc idényből pedig négyszer is elhódította a Reallal a trófeát

csatlakozott a madridiakhoz (2014/15), minden BL-szezonjában 92% felett volt a passzhatékonysági mutatója, a nyolc idényből pedig négyszer is elhódította a Reallal a trófeát A szombati döntőt megelőzően csupán Cristiano Ronaldo büszkélkedhetett 5 BL-győzelemmel, hozzá csatlakozott most Benzema, Carvajal, Modric, Bale, Kroos, Casemiro, Marcelo, Nacho és Isco

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

LIVERPOOL (angol)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0)

Stade de France, Saint-Denis, 75.000 néző. Vezette: Turpin (francia)

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson (Keita, 77.), Fabinho, Thiago (Firmino, 77.) – Szalah, Mané, Díaz (Jota, 65.). Vezetőedző: Jürgen Klopp

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric (Ceballos, 90.), Casemiro, Kroos – Valverde (Camavinga, 86.), Benzema, Vinícius Júnior (Rodrygo, 93.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Vinícius Júnior (59.)

(Borítókép: Soccrates Images / Getty Images Hungary)