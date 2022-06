A magyar labdarúgó-válogatott a második félidő hajrájában ugyan többször is közel járt az egyenlítéshez, végül 2–1-es vereséget szenvedett az Európa-bajnok Olaszország otthonában. Ezzel Anglia szombati legyőzése után nem jött össze az újabb bravúr a Nemzetek Ligája A divíziójában, de a „háromoroszlánosok” müncheni pontszerzésével így is a második helyen állnak a mieink.

Ha hatvan év elteltével sikerült ismét megverni az angol labdarúgó-válogatottat a mieinknek, akkor miért ne sikerülhetne közel hetven év után idegenben legyőzni az olaszt? Ez volt a kedd este egyik legfontosabb kérdése magyarként Cesenában.

Az ember – a szurkoló – már csak ilyen. A realitásokra fittyet hányva reménykedik. Másként nem is lehetne, hogy az Európa-bajnok otthonában perceken át a vendégtábor bizonyuljon hangosabbnak. Mintegy 2000 szurkoló vette a nyakába a lábát, hogy a Budapesttől mintegy 700 kilométerre fekvő – egy bolognai átszállással repülővel és vonattal viszont egész könnyen elérhető –, 100 ezer fős olasz kisvárosban kiszurkolja az újabb bravúrt.

19 Galéria: Nemzetek Ligája: Olaszország-Magyarország - 2022. 06. 07. Fotó: Jennifer Lorenzini / Reuters

Az olaszok azonban nem tették meg azt a szívességet, mint három napja az angolok: kifejezetten lendületesen, már az első két percben két helyzetet is kialakítva vetették magukat meccsbe, szemben a Budapesten rendkívül fásultnak tűnő, többnyire meddő mezőnyfölényben passzolgató szigetországiakkal. Különösen Leonardo Spinazzolával gyűlt meg a mieink baja a meccs elején. Az AS Roma balhátvédje adta be a labdát Gianluca Mancini Dibusz Dénes által könnyedén védett fejese, majd nem sokkal később Szalai Attila nagy mentése előtt is.

Az első tíz percben a hazai térfélre is alig-alig jött át labdával a magyar válogatott bármely tagja, nem véletlen, hogy óriási ovációt váltott ki a vendégtáborból, amikor a 10. perc legvégén Szoboszlai Dominik csak-csak kiharcolt egy szögletet. Igaz, a beívelést követően ebből sem alakult ki komoly veszély. Két perccel később Willi Orbán harcolt ki a hazai tizenhatos előterében szabadrúgást, az Európa-bajnok Gianluigi Donnarumma kapujától alig húsz méterre – ám Szoboszlai lövése, majd az ismétlés is elhalt a sorfalon.

A magyar védelem jobb széle a folytatásban is sebezhető maradt. Igaz, ez nemcsak a mieinken múlt. Az olaszok rendre jól fogatták át a labdát, akár 35-40 méteres keresztpasszokkal is, így pedig az ellentétes széleken újra meg újra meg is tudták futni a magyar szárnyvédők – balról Nagy Zsolt, jobbról Loic Nego – mögötti területeket. Ilyen szempontból egész jól bejött az olasz sajtó keddi jóslata, a Gazzetta dello Sport és a Corriere dello Sport egyaránt a „futóversenyt” jelölte meg a magyar válogatott védelmének legnagyobb gyengéjeként.

Az is megjegyzendő, hogy – elsőre tán furcsa mód – egy 18 éves fiataltól, a Németország elleni 1–1 alkalmával a hajrára beállt, az FC Zürichben légióskodó Willfried Gnontótól várták a legtöbb ilyen elfutást. Attól a Gnontótól, aki ugyan ott volt Roberto Mancini kezdőcsapatában, ám az első húsz percben szerencsénkre lefelé lógott ki abból.

A mi válogatottunkat Dibusz húzta felfelé, a 21. percben például Mancini közeli, az előzőnél jóval erősebb és helyezettebb fejesét tenyerelte ki nagyot nyújtózva a kapunk jobb oldala elől. A 21-szeres válogatott kapus mentése rövid ideig fordulópontnak tűnt, ezt követően ugyanis a magyar válogatott pillanatai következtek. Előbb Sallai 15 méterről, jobbról, keményen megküldött labdáját tolta szögletre Donnarumma, majd néhány pillanattal később a leshatárról kilépő Szoboszlai elől tisztázott lábbal a tizenhatoson kívül.

19 Galéria: Nemzetek Ligája: Olaszország-Magyarország - 2022. 06. 07. Fotó: Jennifer Lorenzini / Reuters

Ám amint elhittük volna, hogy kijöttünk a szorításból és innen akár az angolok elleni meccséhez hasonló mederbe is terelhető a játék, jött a gól. A meccsen már sokadjára Spinazzola volt az, aki megfutotta a pálya bal szélét, majd ezúttal laposan centerezett, pont a tizenhatos jobb oldalától befelé húzó Nicolo Barellát megtalálva a labdával, aki 18 méterről óriási erővel lőtt a kapunk jobb oldalába. Jelzésértékű, Dibusz még ebbe is belekapott – védeni viszont nem volt sansza (1–0).

A folytatásban sem változott a játék képe, az olaszok domináltak minket, Szoboszlaiék pedig maximum egy-egy kontra végén okoztak egy kis fejtörést a hazai védelemnek. A félidő végén Lorenzo Pellegrini előbb elszórakozott egy óriási ziccert, majd jó egy perccel később Matteo Politano jobbról érkező, lapos beadása után megérdemelten növelte kétgólosra az „azzurri” előnyét (2–0).

Fotó: Claudio Villa / Getty Images Hungary Hiába szórakozott el a félidő hajrájában egy óriási esélyt, a 45. percben adódott még egy ziccere és azt gólra is váltotta Lorenzo Pellegrini

Fordulás után az olaszok kicsit mélyebben kezdték a második félidőt, a mieinknek így több tere volt labdával. A mieinkre rá is fért egy kis labdajáratás, hiszen az első játékrészben kevesebb mint 40 százalékban volt az nálunk. Ám nemcsak mezőnyjátékban, hanem a helyzetek kialakításában is jobban indult számunkra ez a félidő: az 53. percben Sallai tornáztatta meg egy közeli lövéssel Donnarummát.

A fellendülés pünkösdinek bizonyult, jó tíz perccel a szünet után ismét átvette a kezdeményezést az Eb-győztes, az 55. és az 58. perc között három nagy helyzete is volt a hazai csapatnak – ezek közül az egyiknél Dibusz, a másiknál (Politano löketénél) a keresztléc mentett nagyot, a harmadikat meg egyszerűen túltilitolizták. Érezte Marco Rossi is, hogy eljött az ideje annak, hogy belenyúljon a meccsbe. Az első 45 perc alapján nem meglepő, hogy a csapat jobb oldalát frissítette: Nego helyére Fiola Attilát állítva, a jobb oldali középső középpályás helyén pedig Nagy Ádámot Callum Stylesra váltva.

Az Európa-bajnokságon a franciákat góllal szomorító Fiola rögvest főszereplő lett! A 61. percben az ő jobb oldali elfutása és beadása után a menteni igyekvő Gianluca Mancini ugyanis a öt méterről a saját kapujába továbbította a labdát (öngól, 2–1). Szempillantás alatt jött vissza a meccsbe a magyar válogatott.



A 68. percben Sallai lábában lehetett volna az egyenlítés, a freiburgi szélső a 16-os jobb oldalánál vette át remekül a labdát, a léc alá tartó lövését azonban szögletre tudta tolni – a Mancini által hétfőn szerényen csak a világ jelenlegi legjobb kapusának nevezett – Donnarumma. Az exmilánói játékos már a harmadik párharcát nyerte Sallaival szemben ezen az estén...

A szöglet után ismét a 196 centis hálóőr pulzusa emelkedhetett egy fél ütemmel: Szoboszlai beadására Willi Orbán robbant be a röviden, de tíz méterről, kapásból a kapus kezei közé lőtte a labdát.

19 Galéria: Nemzetek Ligája: Olaszország-Magyarország - 2022. 06. 07. Fotó: Jennifer Lorenzini / Reuters

Az utolsó tíz percnek úgy mentünk neki, hogy a magyar válogatott egyenlítése legalább annyira benne volt a játékban, mint az, hogy az olaszok egy harmadik találattal lezárják a párharcot. A 82. percben Szoboszlai szerette volna a nagyobbnál is nagyobb helyzetig tolni a labdát a tizenhatos előterében, amikor aztán végre lőtt, a becsúszó védő testtel blokkolni tudott előle. Jött Szalai Attila fejese és Donnarumma újabb védése – ezzel a kaput eltaláló lövések, fejesek számában a Rossi-csapat már beérte a hazait (5). A másik oldalon a csereként beállt Manuel Locatelli lapos lövése jelentett némi veszélyt.

Ekkor már csak két perc volt hátra a rendes játékidőből, s bár újabb négy perc ráadás következett, ez már kevés volt az újabb gólhoz. Az azonban mindennél beszédesebb, hogy a hosszabbítás pillanataiban, egy-egy fault lefújásánál a játékvezetői sípszó hallatán olyan örömujjongásban tört ki a hazai drukkerek egy része, mintha csak ismét az Eb-döntőbe jutottak volna be; majd érzékelve, hogy megy tovább a játék, szempillantás alatt elcsendesedtek...

Az olaszok valóban nem könnyebbülhettek meg egészen az utolsó pillanatig, de az újabb magyar focibravúr egyelőre várat magára.

Szombaton a Puskás Arénában Németország, jövő kedden Wolverhamptonban Anglia ellen lesz rá újabb esélyünk.

Müncheni pontosztozkodás

A csoport másik meccsén a németek az első félidőben még csak lesgólig jutottak Jonas Hofmann révén, a második játékrész elején viszont már akcióból is bevették az angolok kapuját (1–0).

A vendégek játéka Jack Grealish beállításával felpörgött, a végjátékban Harry Kane büntetőből megszerezte az 50. gólját a „háromoroszlánosok” színeiben, sőt a végén fordíthatott is volna (1–1).

Ez az eredmény azt jelenti, hogy a magyar válogatott két kör után a második helyen áll a csoportjában!

LABDARÚGÁS

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT, 2. FORDULÓ

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–1 (2–0)

Stadium Dino Manuzzi, Cesena, 20 ezer néző. Vezette: Sandro Schärer (svájci)

OLASZORSZÁG: Donnarumma – Calabria, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola (Dimarco, 75.) – L. Pellegrini (Locatelli, 66.), Cristante, Barella (Tonali, 84.)– Politano (Belotti, 75.), Gnoto, Raspadori (Zerbin, 84.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Lang Á., W. Orbán, Szalai Attila – Nego (Fiola 58.), Nagy Á. (Styles, 58.), Schäfer (Vancsa Z., 87.), Nagy Zs. (Bolla B., 81.) ­– Sallai R., Szoboszlai – Szalai Ádám (Ádám M., 87.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Barella (29.), L. Pellegrini (45.), ill. G. Mancini (61. – öngól)

A csoport másik meccsén

Németország–Anglia 1–1 (Hofmann 50., ill. Kane 88. – 11-esből)

A csoport állása: 1. Olaszország 4 pont (3–2), 2. Magyarország 3 (2–2), 3. Németország 2 (2–2), 4. Anglia 1 (1­–2)

A TOVÁBBI PROGRAM

3. FORDULÓ (június 11., szombat)

20.45: Magyarország–Németország

20.45: Anglia–Olaszország



4. FORDULÓ (június 14., kedd)

20.45: Anglia–Magyarország

20.45: Németország–Olaszország

5. FORDULÓ (szeptember 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (szeptember 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

(Borítókép: Marco Luzzani / Getty Images)