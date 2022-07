Sadio Mané az életét is feláldozta volna a szenegáli válogatottért

A télen zajló Afrika-kupán a nyolcaddöntőben a Szenegál–Zöld-foki Köztársaság mérkőzésen Sadio Mané csúnyán összeütközött a Zöld-foki Köztársaság kapusával, Vozinhával. Mané fejsérülést szenvedett és elveszítette az eszméletét, egyből kórházba szállították, a kapust pedig piros lappal kiállította a játékvezető.

Mané akkori klubcsapata, a Liverpool levélben szögezte le a Szenegáli Labdarúgószövetségnek, hogy öt napot kell pihennie a csatárnak. Ám ez azt jelentette volna, hogy Manénak ki kell hagynia a negyeddöntőt. Neki azonban esze ágában sem volt ezt elfogadni, ragaszkodott ahhoz, hogy akár az élete árán, de játsszon a negyeddöntőben.

A Liverpool nyomást helyezett a szövetségre, hogy biztosan legyen öt nap pihenőm, de ez azt jelentette, hogy ki kell hagynom a negyeddöntőt. A csapatorvosnak is követnie kellett az előírásokat. Amikor az orvos mondta, hogy nem játszhatok, beszéltem az edzőnkkel, hogy mindenképp a kezdő tizenegyben kell lennem. Felhívtam a szövetség elnökét, hogy találkoznunk kell, mert nekem játszanom kell. Akár az életem árán is. Tudtam, hogy nem szabad játszanom, de felajánlottam, hogy aláírok egy szerződést, amely szerint ha bármi baj történik, az csak és kizárólag az én felelősségem lesz. Az is, ha meghalok