Hivatalos, a Manchester United Cristiano Ronaldo nélkül kezdi az új idényt

Napok óta tartja magát a pletyka, mely szerint Cristiano Ronaldo átigazolási kérelmet nyújtott be a Manchester United vezetőinél, ugyanis nem szeretné, hogy 19 év után megszakadjon a rekordja, és a 2002–2003-as idény óta először ne legyen ott a Bajnokok Ligája mezőnyében. Most az MU is elismerte, a portugál klasszis nélkül utaznak az új idény első edzőtáborába.