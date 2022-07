Csercseszov: Hiába idegeskedtem, egy 5–1-es siker után nem lehetek elégedetlen

A Ferencváros esélyt sem adott a kazah Tobol Kosztanajnak a Bajnokok Ligája selejtezőkörének első fordulós visszavágóján, az egyaránt duplázó Adama Traoré és Fortune Bassey vezérletével 5–1-re kiütötte riválisát a Groupama Arénában és magabiztosan jutott tovább. Így látta a történteket a két vezetőedző, valamint a csereként két gólt szerző nigériai támadó.

Hazai pályán mindenképpen szerettünk volna agresszívan fellépni, nem csak az első 10-20 percben, hanem a teljes mérkőzés folyamán

– válaszolta Sztanyiszlav Csercseszov az Index azon kérdésére a találkozót követő sajtótájékoztatón, hogy tudatosan estek-e neki a kezdő sípszótól a riválisnak. „Nagyon tetszett, amit a játékosoktól kaptam ezen a találkozón, igazi csapatként futballoztunk, valamint voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények is. Kielemezzük majd az összecsapást, mert bár minden tiszteletem a Tobolé, talán nem a legerősebb riválisunk volt azon a hosszú úton, amelyen szeretnénk végigmenni” – folytatta az orosz szakember.

Csercseszov elmondta, minél több gólhelyzet kialakítása volt a Ferencváros terve a visszavágón, ez pedig maradéktalanul sikerült. Bár néha egy-egy szituáció után idegeskedett egy kicsit a technikai zónában, a szerda esti teljesítmény és az 5–1-es magabiztos siker után nem lehet elégedetlen.

A nyáron érkező újoncokról is kérdezték, róluk így vélekedett: „Hárman közülük bemutatkoztak, Adama Traoré kezdőként és nagyszerűen is futballozott, Xavier Mercier és Mats Knoester pedig csereként. Nem olyan egyszerű dolog az új embereket beépíteni a csapatba, vannak, akik hamarabb felveszik a ritmust, ilyen volt Anderson Esiti, vagy éppen Traoré, és vannak, akiknek több időre van szükségük. Az viszont biztos, hogy nálam senki nem kap ajándékba semmit, mindenért meg kell dolgoznia a futballistáknak. Mindig azok vannak a pályán, akik a lehető legjobb formában vannak.”

A soron következő, Slovan elleni párharccal kapcsolatban megjegyezte: tisztában van a két klub múltjával, de bízik benne, hogy ez nem befolyásolja majd a jelent és a pozsonyi, valamint a budapesti összecsapást sem.

A vendégek vezetőedzőjét, Milan Milanovicsot arról kérdeztük, vajon a Fradi játszott-e sokkal jobban, vagy a saját csapata sokkal rosszabbul az egy héttel ezelőtti összecsapáshoz képest, hogy ekkora lett a különbség.

„Mindenekelőtt leszögezném, a jobbik együttes jutott tovább. Ettől függetlenül az első húsz percben nagyon rosszul futballoztunk, leginkább az erőnlétünkben láttam a hiányosságainkat az ellenfelünkhöz képest. A második játékrész első 10-15 perce volt a legjobb a részünkről, mind hozzáállásban, mind játékban, ám a negyedik bekapott gól és a kiállítás megpecsételte a sorsunkat, onnantól sajnos az volt az érzésem, hogy feladtuk a párharcot. A lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk ebben a körben, remélem, hogy a Konferencia-ligában már jobban teljesítünk majd a gibraltári Lincoln ellen, mentalitásból példát vehetünk a mai Ferencvárostól.”

A szerb szakember kiemelte, bár a Kazahsztánhoz képest négyórányi időeltolódásnak lehet, hogy volt jelentősége, nem ez volt a Tobol vereségének fő oka. Végezetül pozitív jelzőkkel illette a hazai publikumot is.

Belgrád után Budapest a kedvenc városom, régóta ismerem a magyar csapatokat, köztük az FTC-t is. Remek szurkolótábora van a zöld-fehéreknek, ezt ezen a mérkőzésen is maximálisan bebizonyították.

Bár Fortune Bassey csak csereként lépett pályára, így is duplázott a Tobol elleni visszavágón, így érthetően boldogan értékelt a Ferencváros honlapjának. „Örülünk, hogy megnyertük ezt a meccset, fontos, hogy továbbjutottunk, mert egy nagy csapat vagyunk, minőségi játékosokkal. Az odavágón Kazahsztánban nehéz dolgunk volt az időjárás, az időeltolódás és a pálya miatt is, ezért is volt most fontos, hogy bebizonyítsuk, sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek, ez pedig szerencsére sikerült.

Boldog vagyok, hogy kétszer is a kapuba találtam, minden játékos a gólszerzésről álmodik és hogy a találataival segítse a csapatát. Nem számít, hogy hány percet játszottam, a lényeg, hogy hozzátettem a közös sikerhez. Nem dőlhetünk azonban hátra, nehéz párharc vár ránk a Slovan Bratislava ellen, de hiszek a csapatunkban, a győzelmünkben és abban, hogy továbbjutunk majd a szlovák bajnok ellen is.”

Az FTC a BL-selejtező 3. körében a szlovák Slovan Bratislava ellen folytathatja menetelését, a párharc első mérkőzését július 20-án szerdán a Groupama Arénában rendezik.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)