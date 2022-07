Nagy a játékosmozgás, de az igazi átigazolási bombák csak most robbanhatnak

Ha sem Európa-, sem világbajnokságot nem rendeznek nyáron, a mezei futballszurkolók hónapokig topfutball nélkül maradnak, ilyenkor pedig a legnagyobb izgalmakat az átigazolási piacon történtek jelentik a drukkereknek. Nos, már az eddig eltelt időszakban is akadtak érdekes játékosmozgások, az augusztus végén záródó transzferablak azonban még bőven tartogathat bomba meglepetéseket. Helyzetjelentés.

Ahogy szinte mindig, az eddig eltelt időszakban a legérdekesebb átigazolások egyértelműen a világ legerősebb bajnokságát, a Premier League-et jellemezték. Persze, nincs min csodálkozni, hiszen az angol bajnokságban szereplő csapatok lehetőségeivel összességében egyetlen másik pontvadászat sem tud versenyezni.

Érkező és távozó sztárokból sem volt hiány a szigetországban, kezdjük az előbbivel. A legnagyobb várakozás alighanem Erling Haalandot övezi, aki Dortmundból tette át a székhelyét Josep Guardiola Manchester Cityjéhez. Sokak szerint ezzel az utolsó kirakósdarab is a helyére került a katalán vezetőedző mestertervében, azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy Pep előszeretettel játszik kimondott befejező csatár nélkül, ezen azonban minden bizonnyal most változtatnia kell majd, ha már 60 millió eurót sem sajnált a klub a norvég gólgyárosért.

Rajta kívül is nagyszerűen igazolt a címvédő, Kalvin Phillips is érkezett a Leedstől, aki nemcsak korábbi egyesületében, hanem az angol válogatottban is meghatározó tagja a középpályának. Két klasszis viszont országon belül váltott csapatot, Gabriel Jesus az Arsenalban folytatja, Raheem Sterling pedig a Chelsea-t erősíti majd, egyik londoni alakulat sem panaszkodhat.

Ha már a Löw Zsoltot is foglalkoztató kékek szóba kerültek, ugyancsak a két évvel ezelőtti BL-győztest választotta a Serie A egyik legjobb középhátvédjének tartott Kalidou Koulibaly. Romelu Lukakuval viszont sokadszor fürödtek be a Chelsea-nél, őt egyelőre csak kölcsönbe sikerült elpasszolni, méghozzá korábbi sikerei színhelyére, az Interhez, Sterling pedig, ahogyan az imént is írtuk, a Citytől érkezett.

A Liverpoolt érzékeny veszteség érte, hiszen hat szezont követően távozott Sadio Mané, aki a Bayern Münchenbe igazolt. Az egyik legígéretesebb támadóért járó harcot viszont sikerrel vívta meg a Jürgen Klopp irányította alakulat, „potom” 75 millió euróért Darwin Nunez a Benfica mezét cserélte a vörösökére.

A Manchester Unitednél a legnagyobb változás a kispadon történt, ahová az Ajax sikeredzője, Erik ten Hag ült le. Több korábbi játékosával tárgyalásban áll, így jó néhányan követhetik őt Amszterdamból az Old Traffordra, egyelőre azonban még csak a Feyenoord üdvöskéjét, a balhátvéd Tyrell Malaciát szerződtette a klub. Valamint ingyen megszerezte Christian Eriksent, aki tavasszál már a Brentfordban bizonyította, szívműtétje után is képes a legmagasabb szinten futballozni, most az MU-nál teljesedhet ki újra.

A csapat legnagyobb sztárjának, Cristiano Ronaldónak a jövője azonban óriási kérdőjel, a portugál a hírek szerint mindenképpen távozni szeretne, mivel az Európa-liga helyett a Bajnokok Ligájában akar játszani. Menedzsere, Jorge Mendes házalt már többek között a Chelsea-nél, a Bayernnél, a PSG-nél, sőt a Barcánál is, és bár ten Hag számol CR-rel, ne vegyünk rá mérget, hogy az ötszörös aranylabdás a következő szezont is Manchesterben tölti majd.

Érdemes még megemlíteni a Tottenhamet és Antonio Conte tudatos csapatépítését, hiszen az észak-londoniak is nagyszerűen erősítettek, méghozzá minden csapatrészben: előre jött Richarlison az Evertonból, a szélre Ivan Perisic (Inter), a középpályára Yves Bissouma (Brighton), a védelembe Clément Langlet (Barcelona), a kapuba pedig Fraser Forster (Southampton).

Anglia után vegyük az irányt Spanyolország felé. A BL-címvédő Real Madrid nevéhez fűződik a nyár eddigi legdrágább transzfere – micsoda meglepetés, ugye? –, Carlo Ancelotti csapata 80 millió eurót sem sajnált kifizetni a Monacónak Aurélien Tchouameni játékjogáért, akit a következő N’Golo Kantéként emlegetnek. A védelembe viszont szerződése lejártával ingyen szerezték meg a Tuchel kezei alatt a Chelsea-nél a világ egyik legjobb középhátvédjévé váló Antonio Rüdigert. A legnagyobb távozó név a szezonok óta már csak koloncként kezelt Gareth Bale, aki tetemes fizetésével együtt Los Angelesben bizonyíthatja majd be, hogy nem felejtett el futballozni.

Az ősi rivális Barcelonánál az óriási gazdasági és pénzügyi válság ellenére sem tétlenkednek, némi ügyeskedéssel, különböző hitelekkel és előre felvett jogdíjakkal szintén a Chelsea védelméből ingyen regisztrálták a dán Andreas Christensent, valamint az AC Milan középpályájának bástyáját, Franck Kessiét.

A Leedstől érkezett még Raphina is, valamint szombaton bejelentették, hogy megegyeztek a Bayernnel Robert Lewandowski átigazolásáról is. A vezetőség még Bernardo Silvát szeretné mindenáron megszerezni a Cityből. Az ő érkezéséhez viszont eladásokra is szükség lesz, Frenkie de Jongot például mindenképpen értékesítenék a katalánok, csakhogy a holland gránátvörös-kékben képzeli el a jövőjét.

Olaszországban a rekordbajnok Juventus jó szokásához híven ingyen szerzett klasszisokat, szám szerint eddig kettőt: Paul Pogba visszatért, valamint Párizsból Ángel Di María is Torinóba költözött. Paulo Dybala viszont biztosan távozik, az argentin támadónak Milánó lehet a következő állomás, az azonban még nem dőlt el, hogy kék-feketébe vagy piros-feketébe öltözik-e. Matthijs de Ligtet a Bayern akarja megkaparintani, ám a Juve minimum 80 millió eurót remél az üzletből, a bajorok átigazolási politikájára viszont nem jellemző, hogy ekkora összeget adjanak ki egy játékosra.

A Scudettót 11 év után újra elhódító Rossoneri eddigi legnagyobb fogása Liverpoolból érkezett, Divock Origi személyében, míg az Inter a már említett korábbi közönségkedvenccel, Lukakuval rohamoz majd a következő idényben.

Ami a Bundesligát illeti, a Bayern Mané érkezésével már megcsinálta a nyarat, De Ligt már csak hab lenne a tortán, főleg úgy, hogy az Ajaxból a nagy ígéret Ryan Gravenberch is Münchenben kötött ki. A legnagyobb kihívó Dortmund sem tétlenkedett, hiszen bár Haalandot elvesztette, szintén az amszterdamiaktól bezsákolta Sébastien Hallert, a Salzburgtól jött a szintén csatár Karim Adeyemi, valamint a Freiburgtól Sallai Roland német válogatott védője, Nico Schlotterbeck.

Ahogy összeállításunkból is kitűnik, mozgás tehát már volt bőven a futballpiacon, könnyen lehet azonban, hogy a java még hátravan!

(Borítókép: George Wood / Getty Images Hungary)