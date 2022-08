Az ESPN azt állítja, a Barcelona ingyen elengedheti a nyáron szerződtetett Andreas Christensent és Franck Kessiét, amennyiben nem sikerül őket időben regisztrálni a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 2022–2023-as idényére. Erről állítólag külön záradék is szerepel a két futballista kontraktusában.

A dolgok jelen állása szerint könnyen elképzelhető, hogy villámgyors karriert fut be Barcelonában a katalán együttes két nyári szerzeménye, a Chelsea-től elköszönt Andreas Christensen és az olasz bajnok AC Milant háta mögött hagyó Franck Kessié.

Az ESPN újságírói klub közeli forrásokból úgy értesültek, a futballisták szerződésébe építettek egy-egy opciót arra az esetre, ha a csapat anyagi gondjai miatt nem tudnák őket regisztrálni az európai topligákban példátlanul szigorú spanyol pénzügyi direktíva miatt. Már pedig mindössze két nappal a Rayo Vallecano elleni szezonnyitó előtt elég egyértelmű, hogy gondban van a Barca…

A csapat egyelőre nem tudott túladni azon játékosain, akiket a klubvezetés „feláldozhatóként” jelölt meg a nyári átigazolási időszak előtt: ilyen futballista elméletileg Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang (bár a két támadó közül elméletileg csak az egyik), illetve a szurkolói népharag kereszttűzébe került Frenkie de Jong is. Amennyiben e kifejezetten jól kereső játékosok közül legalább egy nem távozik a következő 24 órában, a katalánok tényleg kifuthatnak az időből. Még annak ellenére is, hogy az elnökség B tervként kész olyan, a klubhoz kötődő vállalkozások tulajdonjogáról lemondani, ahogyan azt a BLM nevű marketingcégükkel és a Barca Studios nevű, megannyi archív felvétel jogdíjait birtokló ügynökségükkel tették a korábbi hetekben.

Kessié és Christensen játékjoga mellett a nyáron több mint 150 millió euróért kivásárolt Robert Lewandowski, Raphinha és Jules Koundé regisztrációja sem történt meg. Joan Laporta korábbi – The Athletic által is szemlézett – interjújából pedig tudjuk, hogy a két, nyáron lejárt szerződésű futballistájuk, Ousmane Dembélé és Sergi Roberto is hiába hosszabbított végül, új regisztrációra szorulnak, vagyis jelen állás szerint rájuk sem számíthat Xavi Hernández vezetőedző az első fordulóban.

A szabályok szerint a nemzetközi átigazolási piac zárultáig, azaz augusztus végéig van ideje a Barcának arra, hogy regisztrálja az új érkezőket.

Az idő olyan szempontból mégis szorítja a katalánokat, hogy Christensenék lelépési opciója állítólag már ettől a hétvégétől él, amennyiben az 1. fordulóban nem tudnak pályára lépni a regisztráció hiánya miatt.

Igaz, nem tud akkora lenni a baj, hogy a Barcelona vezetősége közben ne újabb átigazolásokon törné a fejét: állítólag a Manchester City portugál válogatott középpályása, Bernardo Silva a legújabb kiszemelt, akire le is csapnának, amint sikerül jó pénzért eladni a 2019-ben 75 millió euróért szerződtetett De Jongot.

(Borítókép: Franck Kessiét üdvözlik hivatalos bemutatóján Barcelonában. Fotó: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)