Sikeres volt a hergelés, saját játékosukat k**vázták a Barca-drukkerek

Bizarr videó terjed a közösségi oldalakon – hívta fel a figyelmet több nemzetközi sportportál, köztük az ESPN és a The Athletic. A felvételen az látható, ahogy néhány Barcelona-drukker az edzésre tartó Frenkie de Jong autója mellett a holland középpályást szapulja, és azt kiabálják neki: „Engedj a fizetésedből, te k**va.”

A felvétel ékes tanújele annak, hogy a szurkolók jelentős része a 25 esztendős középpályást tartja a főkolomposnak amiatt, mert két nappal a bajnoki rajt előtt még bizonytalan a nyáron megszerzett játékosok sorsa. Az ESPN forrása szerint a katalánok még egyetlen érkezőt sem tudtak regisztrálni a La Ligánál a 2022–2023-as idényre, így könnyen elképzelhető, hogy az idényrajton Robert Lewandowski vagy épp Raphinha sem lesz bevethető.

#FCB🔵🔴



💥 Graves insultos a Frenkie De Jong a su llegada a la Ciutat Esportiva



🗣️ ¡Bájate el sueldo, p****!



📹 @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP — Diario SPORT (@sport) August 10, 2022

A katalán klub helyzetét taglaló cikkünkben már foglalkoztunk a limite salarial intézményével. Ennek lényege, hogy a klubok nevezésének feltétele, a cégekhez hasonló éves gazdasági beszámoló elkészítése és átadása a bajnokság szervezői felé. A liga elnöksége az adatokból kiindulva, az előző éves bevételek alapján meghatározza azt az összeget, amelyet a következő idényben a csapatok bérekre, transzferdíjakra költhetnek. A cél hasonló, mint az Európai Labdarúgó-szövetség által az elmúlt évtizedben életre hívott és többször módosított pénzügyi fairplay (FFP) szabályai esetében volt. Ám a spanyolok nem utólag büntetnek esetleges licencmegvonással, hanem már abban a pillanatban sem engedik új játékos regisztrációját, amikor a csapat túllépné az előre meghatározott költési hányadot.

A Barcelona minden költségcsökkentés és új szponzori megállapodás ellenére negatív besorolással – a spanyol élvonal húsz csapata közül egyedüliként! – vágott neki a transzferidőszaknak. S bár a Joan Laporta vezette elnökségnek elméletileg több gazdasági terve is akad plusz tőke bevonására – ezzel a liga korrigálná az előzetes határértéket, így még most is hasznos –, erőfeszítéseiket egyelőre nem koronázta siker.

Frenkie de Jong jelenleg a Barcelona legjobban fizetett játékosa – mindezt az előző klubvezetés idejében, 2020-ban megkötött szerződésének köszönheti. Ez az a szerződés, amit Laportáék állítólag készek lennének jogilag is megtámadni, ugyanis több pontját is a spanyol szabályozással ellentétesnek találják. Az esetről itt írtunk bővebben. A lépést, illetve azt, hogy mindez a sportsajtóba is kiszivárgott, sokan újabb presszióként definiálják. A helyi As szerint elképzelhetetlen, hogy De Jong jelen helyzetben is Barcelonában maradjon, függetlenül attól, mennyire szereti a várost és hogyan képzelte el néhány héttel ezelőttig a karrierjét.

Lehetősége is lenne lelépni, a Manchester United állítólag már július közepén megegyezett a Barcelonával a hollandus átigazolásáról, csak épp a 44-szeres válogatott középpályás annak ellenére is nemet mondott az ajánlatra, hogy az angol klub új menedzsere a korábbi ajaxos főnöke, Erik ten Hag lett. Mostanság az MU mellett a Chelsea és a Bayern München élénk érdeklődéséről is hallani a nemzetközi sporthírek között…

Lewandowskiék regisztrációjának szempontjából legalább akkora gond lehet – legalábbis a klubvezetés igyekszik így bemutatni –, hogy a fizetése egy részéről sem akar lemondani a játékos. Laportáék állítólag szerették volna megfelezni a középpályás bérét, aki erre úgy válaszolt, semmi gond, de előbb fizessék ki azt a 17 millió eurót, amivel az előző két idényből tartoznak neki.

Ja, és ha már sajtóhírek: Spanyolországban azt pedzegetik, De Jong és jogi képviselői azon törik a fejüket, ők perelik be a katalán csapatot, keresve az opciókat, hogyan vágjanak vissza az elmúlt hetek az elnökség irányából érkező nyomásgyakorlásáért és a drukkerek látható felhergeléséért. A rágalmazás és a jó hírnév megsértése alighanem jó kiindulási alap lehet. Innentől kezdve pedig még nehezebb elképzelni, hogy a középpályás majd alapembere lesz, sőt, hogy egyáltalán pályára lép abban a csapatban, melynek elnökségével csaknem hidegháborús viszonyt ápol és oda-vissza perelni készülnek egymást.

Hogy kinek van igaza? Magyarországról aligha fogjuk megmondani, a beszámolók sem állnak igazán egyik oldalra sem, az azonban biztos, közel sem ideális a helyzet a 26-szoros spanyol bajnok körül. Mindez pedig nem lehet egyetlen játékos vagy ügynök felelőssége, függetlenül attól, ki mit nyilatkozik.

Szintén az ESPN írja, amennyiben mégse sikerül időben rendezni a De Jong-ügyet, úgy a gránátvörös-kékek – regisztráció híján – szabad utat engednek azon játékosaiknak, akiket nyáron ingyen szereztek meg, azaz Andreas Christensen és Franck Kessié nyugodtan új csapat után nézhet az átigazolási időszak utolsó napjáig.

(Borítókép: Frenkie de Jong a szurkolóknak tapsol az UNAM elleni felkészülési mérkőzésen. Fotó: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)