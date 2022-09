Klopp szerint alapdolgok hiányoznak a Liverpoolból

A legutóbbi BL-kiírásban döntős, angol bajnoki ezüstérmes csapat a Premier League-et váratlanul gyengén kezdte, eddigi hat meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, a keddi BL-nyitányon pedig még örülhetett, hogy a Napoli „csak” 4–1-es vereséget mért rá.

– kezdte meccs utáni értékelését a német tréner, akinek irányításával 2019-ben megnyerte a BL-t a Liverpool.

Ha nem is játszol kiemelkedően jól, akkor is képesnek kell lenned a magas szintű védekezésre. Persze a meccs eleje nem segített. Mindenesetre ha jól is akartunk védekezni, nem mondhatnánk, hogy sikerült, tekintve, hogy azonnal büntetőhöz jutott az ellenfél, majd kevéssel később kapott még egyet