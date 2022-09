Mason Greenwood neve is ott van a Manchester United által a Premier League 2022–2023-as idényére nevezett játékosok között – hívta fel a figyelmet a Daily Mail. A játékos legutóbb januárban léphetett pályára, később viszont klubja felfüggesztette, mert volt barátnője szexuális erőszakkal és bántalmazással vádolta meg őt, ami miatt le is tartóztatták. Greenwood februárban óvadék ellenében került szabadlábra, ügye azóta is tart.