Kikapott az Arsenal otthonában, 12 éves mélypontra ért a Liverpool

Noha nem mértük stopperrel, gyanús, hogy tovább tartott, míg a videobírói szobából megerősítették, hogy Gabriel Martinelli vezető gólja érvényes, mint az, ami a meccs kezdő sípszavától addig a pillanatig eltelt, hogy Martin Ödegaard átadása után a brazil szélső lövése a hálóba került volna (1–0). Röviden-tömören: villámgyorsan megszerezte a vezetést a rangadón a pillanatnyi forma alapján egyébként is esélyesebbnek gondolt Arsenal.

Martinelli nem sokkal később megduplázhatta volna a londoni együttes előnyét, ám ez a próbálkozás már elkerülte az Alisson által védett kaput. Jó tíz perc elteltével a Liverpool átvette a kezdeményezést, főleg hosszú indítások után jutott el ellenfele tizenhatosáig, ám ott megállni látszott a tudomány, hiába passzolta újra és újra körbe a labdát az utolsó 20-25 méteren a Pool, nem tudott ziccert kialakítani Jürgen Klopp csapata.

Eltelt a meccsből félóra, sőt, még kicsit több is, és az ember érzése egyértelműen az volt, hiába jár talán csak feleannyit londoni lábakon a labda, mégis az történik a pályán, amit az Arsenal szeretne. Mikel Arteta játékosai egyszerűen sokkal hatékonyabbnak tűntek, mint a vendégek, akik bárhogy tuszkolták kapuja felé az ellenfelet, nem találták rajta a fogást. Aztán a 33. percben jött egy kontra a fehérmezesektől, egy jó centerezés jobbról Luis Diaztól, majd egyérintőből az egyenlítést érő Darwin Núnez-gól (1–1). A játék képe pedig egyik pillanatról a másikra átfordult, mintha csak mázsás béklyóktól szabadultak volna a liverpooli lábak.

A hirtelen jött lendület azonban hamar alábbmaradt, amikor a 41. percben bokáját fájlalva Diaz leült a földre. A gyúrótól fáslit kért volna elkeseredetten, de a kispadról azonnal mutatták, nem fognak kockáztatni, mindegy, mennyire szeretné folytatni a kolumbiai, Klopp Roberto Firminót küldi, s küldte is be pillanatokkal később a helyére.

Az ápolással és a VAR-ozással elvesztegetett idő miatt öt perc hosszabbítás következett, melynek végén ismét az Arsenal örülhetett, Martinelli balról érkező centerezését névrokona, Gabriel Magalhaes átlépte, a hosszún érkező Bukayo Saka pedig alig két méterről a kétségbeesetten vetődő Alisson mellett a hálóba helyezte (2–1).

A mérkőzés hektikussága a második félidőre is megmaradt: szünet után a Liverpool jött vissza nagyobb lendülettel, az 53. percben pedig másodszor is egyenlített: ezúttal Firmino volt eredményes (2–2). A brazil támadó már most hat gólnál jár az idényben – épp annyinál, mint az előző idényben összesen volt neki.

Ez viszont nem jelentette azt, hogy a vendégek a kezdeményezést is át tudták volna venni, sőt, ahogy telt az idő úgy fokozódott egyre inkább a nyomás Alisson kapuján. A 30 éves kapusnak több nagy bravúrja is akadt, miként csapattársai közül Virgil van Dijk és Thiago is nemegyszer jól blokkolt. A 74. percben aztán a spanyol középpályás hibázott, Granit Xhaka balról érkező centerezésénél késett egy ütemet és a labda helyett Gabriel Jesus lábát trafálta el. Jöhetett a büntető, amit Saka értékesített (3–2) – harmadszor is előnybe került a fordulót megelőzően a tabella élén álló vendéglátó.

Az Arsenal-szurkolók az utolsó pillanatig nem nyugodhattak meg, a meccs vége igazi adok-kapokba torkollott, de végül újabb gól nem született.

Az ágyúsok fordulatos meccsen húzták be a három pontot és a 10. forduló után is vezetik a tabellát, miközben a Liverpool négyből negyedik idegenbeli meccsén maradt nyeretlen az idényben, s eddig megszerzett tíz pontjával mindössze a tizedik helyen áll. Hasonló pocsék idegenbeli sorozata 2010-ben, Roy Hodgson irányítása alatt volt legutóbb a vörösöknek. A veterán angol nem is fejezte be a csapatnál szezont – januárban menesztették a kispadról.

Szombaton volt napra pontosan hét éve, hogy Jürgen Klopp a Liverpool menedzsere lett. Előző két állomáshelyén, a Mainznál és a Dortmundnál is eljutott eddig, a nyolcadik évfordulóig azonban már nem. Látva a Pool idei botladozását, a tulajdonosok türelmén múlik leginkább, a Mersey-partján összejöhet-e neki a nyolcadik szezon is. Két hónapja gondolni sem mertük volna, hogy ez kérdéses lehet.

A Crystal Palace és a West Ham United egyaránt házigazdaként győzött. Mindkét találkozón 1–1 volt az állás a szünetben, aztán a Palace 2–1-re kerekedett a Leeds United fölé, míg a WHU 3–1-re bizonyult jobbnak a Fulhamnél.

Este nyolctól a Manchester United Liverpoolban, az Everton vendégeként lép pályára.

Hétfőn pedig a Nottingham Forest és az Aston Villa összecsapásával zárul a 10. forduló.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Arsenal–Liverpool 3–2 (2–1)

Crystal Palace–Leeds United 2–1 (1–1)

West Ham United–Fulham 3–1 (1–1)

Később

20.00: Everton–Manchester United

Borítókép: Justin Setterfield/Getty Images