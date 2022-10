Botlott a Premier League éllovasa, gálázott a 2016-os bajnok

A listavezető jól kezdte a meccsen, Ben White jobb oldali beadása után Granit Xhaka óriási gólt lőtt a léc alá a 11. percben (0–1).

A Southampton nem támadott fejvesztve, de amíg egygólos hátrányban volt, mindig ott volt az esély az egyenlítésre, és a második félidő derekán össze is jött ez Stuart Armstrong révén.

A hajrá kezdetén Martin Ödegaard lőtt a léc alá, de az akció során már elhagyta a labda a pályát, így az „ágyúsok” először ikszeltek az idényben (1–1).

Az Aston Villa szenzációsan bekezdett a Brenford ellen, Danny Ings az első negyedórában kétszer is betalált, rajta kívül pedig Leon Bailey is betalált egy gólpassza mellett, így villámgyorsan 3–0-t mutatott az eredményjelző. A második félidőben aztán Ollie Watkins is bevette korábbi csapata hálóját, így 4–0-ra nyert a házigazda.

A meccs előtt még sereghajtó Leicester Citynél is kinyílt a gólcsap, Youri Tielemans 8. percben szerzett bombagólja után Harvey Barnes növelte az előnyt, majd a szünetben beálló Jamie Vardy előbb gólpasszt adott, majd maga is betalált a Wolverhampton otthonában (0–4).

PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

Aston Villa–Brentford 4–0 (Bailey 2., Ings 7., 14. – a másodikat 11-esből, Watkins 59.)

Leeds United–Fulham 2–3 (Rodrigo 20., Summerville 91., ill. Mitrovics 26., Reid 74., Willian 84.)

Southampton–Arsenal 1–1 (Armstrong 65., ill. Xhaka 11.)

Wolverhampton–Leicester City 0–4 (Tielemans 8., Barnes 19., Maddison 66., Vardy 80.)

17.30: Tottenham–Newcastle United

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 28 pont (25–11, 11 meccs), 2. Manchester City 26 (36–11, 11), 3. Tottenham 23 (22–12, 11), 4. Chelsea 21 (16–11, 11), 5. Manchester United 20 (16–16, 11), 6. Newcastle United 18 (18–9, 11)

