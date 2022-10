Itt az oka annak, miért is mellőzik Cristiano Ronaldót Manchesterben

Amint arról beszámoltunk, az angol sajtóban megjelentek szerint ismét dúl a feszültség Cristiano Ronaldo és a Manchester United vezetősége között. A portugál klasszis előző heti balhéja – meccs közben bement az öltözőbe, sőt, még a Tottenham ellen megnyert összecsapás lefújása előtt el is hajtott állítólag az Old Traffordról, amiért a következő fordulóban nem is lehetett az MU mérkőzéskeretének tagja – után, hétfőn arról írtak, hogy még a büntetést sem úgy töltötte le, ahogy Erik ten Hagék kiszabták rá. Történetesen az U21-es csapat helyett, ahol esetleg személyével plusz motivációt biztosíthatott volna a fiataloknak, inkább egyedül tréningezett.

Az angol sajtóban újra meg újra fellángol a kérdés, hasznosabb-e még Ronaldo a manchesterieknek annál, mint amennyit vélt és valós balhéival, állítólagos frusztrált megnyilatkozásaival árt az öltözői légkörnek és így az egész csapatnak. Most egy szemfüles Reddit-felhasználó posztja segíthet közelebb jutni az igazsághoz, miért is padozik minden korábbinál többet a portugál klasszis az angol klubnál.

Komolyabb elemzés nélkül annyit jegyezzünk meg, Ten Hag az Ajaxnál és most a Manchester Unitednél is igyekszik a magas letámadásra, a gyors labdaszerzésekre, idehaza is divattá lett kifejezéssel élve a presszingre építeni. Ennek alapja, hogy a csapat minden játékosának rendkívül szervezetten kell együtt mozognia labda nélküli játéknál. A másik alapelv, hogy a letámadás rendre a magasan helyezkedő csapattagoktól, így az esetek jelentős többségében a csatároktól indul – mondhatni, ők diktálják az ütemet az ellenfél egy-egy hibásnak tűnő passza, helyezkedése alapján meghúzott döntéseikkel, nyomásgyakorlásaikkal.

Mármost az fbref.com nevű, igencsak hasznos statisztikai adatbázis Ronaldóról készült – folyamatosan frissülő – profilja alapján az öt nagy európai – angol, francia, német, olasz, spanyol – ligában szereplő futballisták között az utolsó egy százalékba esik, ami a 90 percekre jutó nyomásgyakorlást jelentő egyéni megmozdulásait illeti (7,28, miközben az átlag 14,94, míg a legjobb mutató azé a Wout Weghorsté, aki az előző idényt a Wolfburgban kezdte, majd a tavaszt a Burnley-nél töltötte, és 28,72-es átlagot hozott össze).

Persze ez nem azt jelenti, hogy Weghorst – vagy bármelyik Ronaldo előtt végző játékos – komplexitásban felvehetné a versenyt a portugállal, főleg nem azt, hogy jobb csatár lenne nála (!), azt azonban remekül szemlélteti, hogy a 37 éves támadótól mennyire messze áll az Anglia-szerte hódító stílus.

CR-ről ráadásul összességében is elmondható, hogy alapvetően átlag alatti védekezőmutatókat hoz – még a csatárok között is. A topligás játékosmezőnyt tekintve, legyen szó szerelésről, labdaszerzésről vagy blokkolásról, mind az alsó harmadba esik a 90 percenkénti átlaga.

Januárban ingyen is elengedhetik

A Daily Mail beszámolója szerint Ronaldót személyes egyeztetésre hívta Erik ten Hag menedzser hétfőn. Az egyeztetés fő témája az volt, a portugál hajlandó-e elfogadni, hogy az ősz eddigi részéhez hasonlóan a meccsek többségén csereként számít rá a szakvezető. A lap hozzátette: amennyiben az ötszörös aranylabdás úgy dönt, nem kér a padozásból, úgy az MU akár ingyen is kész elengedni a januárban nyíló átigazolási időszakban.

Azt írják, az elmúlt hetekben feszültté vált a viszony játékos és edzője között, a helyzeten pedig csak rontott a Tottenham elleni fegyelmi vétség, és az, hogy a házon belül kiszabott egymeccses szankciókat sem úgy teljesítette a 37 éves játékos, ahogyan azt a klubvezetés elképzelte. Állítólag a büntetés része volt, hogy Ronaldo a Chelsea elleni hétvégi bajnoki előtt az U21-es tartalékcsapatnál jelentkezzen edzésre, és a fiatalokkal készüljön. Ezt azonban a veterán futballista nem vállalta, inkább egyedül tréningezett a kijelölt időpontban.

A lap állítja, bár Ten Hag tiszteletben tartotta a játékos döntését a közös edzéssel kapcsolatban, kicsit sem örült annak. Az eset újabb szeget jelenthet a most még heti 360 ezer fontos fizetéssel bíró támadó manchesteri karrierjének koporsójában.

Cristiano Ronaldo ugyan az Európa-liga-meccseken állandó játéklehetőséget kap, négy csoportmeccsen konkrétan több percet töltött a pályán (351), mint a Premier League eddig lejátszott tizenegy fordulójában (340). Az pedig a jelek szerint kifejezetten frusztrálja a támadót, hogy mindössze nyolc bajnokin kapott bizonyítási lehetőséget, és ezek közül csak kettőn volt a kezdőcsapat tagja. Ilyen pedig emberemlékezet óta nem esett meg vele…

Nem ez az első alkalom, hogy a brit sajtóban azt pedzegetik, a klubvezetés akár ki is penderítheti frusztrált viselkedése miatt a játékost a Manchesterből.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo 2022. október 2-án. Fotó: Laurence Griffiths / Getty Images)