Elképesztő összeget keresett a Fradi azzal, hogy megnyerte csoportját az Európa-ligában

Mint ismert, csütörtök este a magyar rekordbajnok Ferencváros 1–1-es döntetlenre végzett a francia AS Monaco csapatával az Európa-liga csoportkörében, ami azt jelenti, hogy a zöld-fehér együttes megnyerte a H csoportot. A sikernek anyagi vonzata is van természetesen, nem is akármilyen.