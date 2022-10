A sereghajtó után az utolsó előttitől is kikapott a Liverpool

Jürgen Klopp együttese továbbra is szenved odahaza: a Liverpool hiába nyert erődemonstrációnak is beillő módon az Ajax ellen a Bajnokok Ligája hétközi fordulójában, a Premier League-ben a sereghajtó Nottingham Forest után a 14. fordulót utolsó előtti helyről kezdő Leeds Unitedtól is sikerült kikapnia.

A vendégcsapat Joe Gomez pocsék hazaadása után már a 4. percben megszerezte a vezetést Rodrigo góljával. Az első negyedóra végén Mohamed Szalah válaszolt a spanyol góljára, ezzel viszonylag gyorsan visszajött a meccsbe a Pool (1–1). Innentől úgy tűnt, csak az lesz a kérdés, mikor fordítja meg a meccset a vörös mezes alakulat...

Csakhogy nem volt az a ziccer, amit Roberto Firmino vagy Darwin Núnez ne tudott volna elpuskázni az első játékrészben. A második félidőben már valamivel koncentráltabbnak bizonyultak a hazai támadók, ám ekkora már igazi meccsflow-ba került a leedsi kapus, Illan Messlier, aki Núnezen két nagy bravúrral is kifogott, majd a hajrában Firmino közeli fejesét is védeni tudta, úgy, hogy a labda alig pattant ki róla, majd azt is pikk-pakk megfogta.

A slusszpoén a 89. percben jött, amikor a mindössze húszesztendős Crysencio Summerville megpattanó lövése Alisson kapujának bal alsó sarkában kötött ki (1–2). Innentől hiába rohant előre a házigazda, egyszerűen nem maradt elég idő ahhoz, hogy egyáltalán az egalizálás összejöhessen a meccsen másodszorra is...

Döbbenetes statisztika, de a Liverpool több mint négy és fél éve szerződtetett védője – ma már csapatkapitánya – Virgil van Dijk most először volt a vörösök játékosaként vesztes csapat tagja az Anfield Roadon.

Bár, ha hozzátesszük, hogy Klopp együttese a legutóbbi harminc hazai pályán megvívott meccsén szintén veretlen maradt, annyira talán mégsem meglepő.

Az annál inkább, hogy a 23 győzelemből és hét döntetlenből álló PL-sorozat épp a Leeds United ellen szakadt meg.

Az előző idény ezüstérmese ezzel visszacsúszott a tabella 9. helyére, míg Jesse Marsch együttese a 15. pozícióba jött fel.

LABDARÚGÁS

ANGOL BAJNOKSÁG

14. FORDULÓ

Liverpool–Leeds United 1–2 (Szalah 14., ill. Rodrigo 4., Summerville 89.)

(Borítókép: Darwin Núnez kihagyott ziccerei megbosszulták magukat. Fotó: John Powell/Liverpool FC/Getty Images)