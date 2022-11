Legutóbb a török másodosztály utolsójánál játszott az Újpest új igazolása

A 20 éves nigériai támadónak nyár óta nem volt csapata, legutóbb még a Balikesirspor együttesében szerepelt a török második vonalban. Igaz, a 2021–2022-es szezonban úgy végzett utolsó helyen csapatával, hogy a 19 csapatos bajnokságban a közvetlenül előtte végző Menemenspor 26 ponttal előzte meg. Ambrose 12 meccsen lépett pályára, és ezalatt egy gólt szerzett és egy gólpasszt osztott ki.

„Csatárral erősítünk az utolsó fordulókra!” – olvasható az Újpest közleményében. A csapat leszögezi, hogy a téli időszakban elsősorban a támadóegységet akarja megerősíteni, ennek első lépcsőfoka a nigériai támadó érkezése. Hozzáteszik, Ambrose csapattársa volt az Újpest korábbi játékosa, Foxi Kethevoama, aki könnyen mesélhetett neki a magyar bajnokságról is.

Már a legutóbbi mérkőzésen is itt voltam, és lenyűgözött az atmoszféra, amit a szurkolótábor varázsolt a stadionban. A csapattársakkal és a szakmai stábbal is hamar megtaláltam az összhangot, és alig várom, hogy minél előbb a pályán is segíthessek a srácoknak. Úgy gondolom, hogy az, hogy idekerülhettem, Újpestre, egy nagyon fontos szintlépés a karrieremben